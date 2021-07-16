Ставки сделаны… без вашего ведома: Эксперт объяснил, как россиян обманывают на «доступных» кредитах

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Ох уж эти ставки по кредитам! Такие низкие в рекламных проспектах и такие высокие по факту. Казалось бы - 2021 год на дворе, цифровизация, все должно уже быть прозрачно, технологично и онлайн. Но читаешь свежие жалобы заемщиков на крупнейшем профильном портале Banki.ru - и понимаешь, что за последние десять лет мало что изменилось. Вместе с экономистом Василием Колташовым мы разбираем реальные истории с реальными банками - что обещают в рекламе и с чем решивший взять «доступный» кредит гражданин столкнется на самом деле.

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Один нюанс - в этом материале мы сознательно не приводим названия банков. Скажем только, что это солидные кредитные учреждения из российского ТОП-30 рейтинга по размерам активов. Можно ли называть их «солидными» после этого - решать вам.

ПО ТЕЛЕФОНУ ОДНА СТАВКА, А В ДОГОВОРЕ ДРУГАЯ

- Василий Георгиевич, на форумах огромное количество рассказов о ловушках, которые устраивают для своих клиентов некоторые недобросовестные банки.

- Тут можно разобрать сразу несколько кейсов, типичных ситуаций.

История первая. Например, у человека есть текущий кредит под 13-15% годовых, но он, естественно, хотел бы платить меньше. И тут видит в рекламе манящее предложение от банка X - от 8,9% без залога. Думает: сейчас этот кредит возьму, старый закрою и буду ежемесячно выкручивать из своего бюджета меньшую сумму. При этом наш герой - человек неглупый, он понимает, что 8,9% ему вряд ли светят, но - размышляет - наверное, под 10-12% дадут. Подает заявку, четыре дня банк обзванивает жену, работодателя, чтобы в итоге выдать долгожданный кредит под… 31%! При том что никаких проблем с кредитной историей у нашего героя нет.

История вторая. Банк тот же. На входе: кредит наличными на особых условиях под 10,21%. Эту ставку подтверждает консультант по телефону. А вот в договоре, который ему в итоге предлагают подписать, оказывается уже совсем другая цифра - 17%. Видимо, расчет на то, что человек уже «клюнул», что он очень нуждается в деньгах, и возмущаться не будет.

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История третья. Снова про банк X. Опять кредит наличными, озвученная консультантом по телефону ставка - 8%. «Активируем кредит? - Да». Вечером клиент заходит в приложение и видит там 14,9% годовых. Ответ на претензию: кредит активирован, ставку поменять невозможно.

- И что в этой ситуации делать?

- Если вы уже подписали договор, согласившись с не очень-то выгодными условиями, уже ничего. Нужно изначально быть готовым к такому развитию событий. И не питать иллюзий, как говорится.

«ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ» СТРАХОВКА И СТАВКИ БЕЗ «ОТ»

- Насколько я понимаю, некоторые банки могут все-таки предложить договор с привлекательным процентом, который фигурирует в рекламе, но при этом там же будет вписана страховка. А стоит она столько, что если ты ее оплачиваешь, то твои расходы на кредит оказываются и повыше среднего процента на рынке.

- Ну вот судя по жалобам заемщиков, у сотрудников банка Y, похоже, есть план по продажам страховок при оформлении кредита. А как проще всего выполнить план? Сообщить клиенту, что страховка обязательная либо что ее отсутствие автоматически повышает ставку. Например, если вы ищете удобный вариант для подобного рефинансирования старого кредита, в новом банке вам могут сказать, что если взять сумму больше и часть сразу досрочно погасить, то переплаты за досрочно погашенную сумму не будет и платеж будет меньше, чем в прежнем банке. Но в итоге оказывается, что страховка оказалась добровольным делом, досрочное погашение было только через месяц, а платеж при досрочном не уменьшается - только срок.

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- Еще один распространенный фокус. Мы же привыкли, что кредит обещают с приставкой «от», но самая низкая ставка - мы понимаем - для зарплатных клиентов этого банка, льготных категорий вроде молодых семей или что-то вроде того. Итоговая ставка выше. Но некоторые банки в своей рекламе раз - и пишут конкретную заманчивую цифру. Без всяких «от».

- С этой историей снова банк Y отличился. В их рассылке - умопомрачительное: «Ставка 5,9%». Именно как вы сказали, без «от». На странице подачи онлайн-заявки - еще чудеснее: «Снижаем ставку до 3,9%». И только в самом низу страницы мелким бледно-серым шрифтом указан диапазон ставок - от 5,9 до 19,9%. Клиент подает заявку, далее следует звонок от сотрудника банка, который объясняет, что в первый год ставка составит 17,9%, но потом будет с каждым годом снижаться и в последний год достигнет-таки заветных 5,9%. А что означают 3,9%, спросите вы. А то, что процентная ставка снижается каждый год на величину, не превышающую 3,9%. Ну не гениально ли?!

На самом деле реальные ставки во всех крупных банках находятся в примерно одинаковом и довольно узком диапазоне, - объясняет эксперт. - Но за клиентов все борются по-разному. У одних есть реальные конкурентные преимущества - надежность, большая сеть доступных филиалов и онлайн-оформление кредита в несколько кликов, а другим приходится прибегать к маркетинговым ухищрениям на грани фола. А то и к просто откровенному введению клиентов в заблуждение.

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КАК ЧИТАТЬ ДОГОВОР И НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

- Самые распространенные схемы игры с цифрами в кредитных ставках мы с вами разобрали. И как в таком случае выбрать правильный банк, который не будет мухлевать с картами под столом? На что важно обращать внимание, если вы решили оформить кредит?

- В договоре, который вам предлагаются, должен быть полный диапазон ставок с четкими условиями. Никаких «подводных камней» в виде звездочек и мелкого шрифта. Ну и, конечно, ставка должна быть правдоподобной. Никто же не полагает, что новый iPhone, который вам предлагают за 10 тысяч рублей будет настоящим? Зато, почему-то, в кредит на любые цели под 5% годовых многие искренне верят. Но реальность такова, что в нынешней экономической ситуации ставки по таким продуктам, как правило, двузначные. Внимательно читайте договор! По требованиям Центробанка, в правом верхнем углу кредитного договора должна быть указана полная стоимость кредита с учетом всех комиссий и дополнительных условий.

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- На что еще обращать внимание?

- На постоянную ставку кредита, который вам предлагают. Ставка не должна меняться после одобрения кредита или нескольких лет его выплаты. Как мы разобрали выше, сложность условий кредитования зачастую маскирует высокую стоимость кредита и его невыгодность для заемщика. Это чистая математика.

Посмотрите в документах - не прописаны для в договоре какие-либо дополнительные комиссии. Низкая рекламная ставка обычно нивелируется явными и скрытыми комиссиями - за оформление кредита, досрочное погашение, изменение условий договора и так далее. Банкам, у которых эти затраты уже заложены в размер комиссии, все это не нужно.

- Еще мы про «обязательную»-необязательную страховку говорили.

- Страховка, безусловно, очень полезна - и сотрудник любого банка, конечно, порекомендует вам ее оформить - но целиком и полностью является добровольным выбором клиента и никак не влияет на условия кредита. У недобросовестных банков трюк с феноменально низкой ставкой порой как раз и объясняется тем, что «прицепом» к ней идет дорогостоящая страховка. То есть банк на вас все равно хорошо заработает - не на кредите, так на страховке.

- Многие банки, точнее даже уже почти все, сейчас предлагают онлайн-оформление кредита. Нужно только свои данные внести. Тут какие подводные камни?

- Это, конечно, удобно. Вы оформляете заявку в личном кабинете интернет-банкинга - на сайте или в мобильном приложении) - и буквально через несколько минут деньги у вас на счету. Удобно и безопасно, если вы обслуживаетесь как раз в таком банке и хотели бы взять у них кредит. На платформе банка, с которым вы уже работаете, от вас не потребуется даже паспорт, потому что ваши данные, в том числе финансовое положение, банку уже известны. И тогда получить кредит не сложнее, чем заказать пиццу. А вот загружать свои личные данные, ФИО, номер-серию паспорта и прочее на сайтах и платформах каких-либо сомнительных банков я бы не рекомендовал.

Еще один важный момент - обслуживание кредита. Клиентоориентированные организации, включая банки, отличаются от прочих тем, что заботятся о своих клиентах и после продажи им продукта. Заемщик должен иметь возможность дистанционно погасить кредит, в том числе досрочно, и в любой момент изменить дату ежемесячного платежа. Например, если у вас поменялись дни получения зарплаты. Могут быть и такие бонусы, как возможность переноса платежа на один месяц в связи с финансовыми трудностями - без пересчета условий кредитования. Хороший бонус - круглосуточная клиентская поддержка

Но главное, на что нужно обращать внимание - надежность и репутация банка. Это универсальное требование. Кредит все-таки продукт долгосрочный, поэтому лучше иметь уверенность в том, что, как минимум, на горизонте нескольких лет с банком все будет в порядке.