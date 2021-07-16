«Пора подавать заявки!»: на сайте Фонда культурных инициатив зарегистрировались более 10 тысяч творческих коллективов, претендующих на государственные гранты

Фото: Денис СТАРКОВ

Ровно месяц назад по инициативе Владимира Путина на свет появился Президентский фонд культурных инициатив, цель которого – поддержка проектов в области культуры, искусства и творчества. В 2021 году на эти цели государство выделило 3,5 млрд рублей. Пора подвести промежуточные итоги. На сегодня более 10 тысяч представителей различных творческих коллективов зарегистрировали на сайте Фонда проекты, которые могут претендовать на государственную помощь. О результатах своей работы руководство Президентского фонда культурных инициатив сообщило 15 июля по окончании первого заседания экспертного совета организации.

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ

В этот день экспертный совет Фонда утвердил Положение о порядке проведения независимой экспертизы проектов, формирования состава линейных экспертов конкурса (их количество может достигать 250 человек!). Также проведена презентация работы ИТ-платформы экспертизы и согласован график обучающих семинаров.

«Конкурс проходит в непростое для культурной индустрии время, - признался композитор, продюсер, председатель Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко. - Столкнувшись с пандемией, многие творческие люди остались без работы: театральные и музыкальные группы, артисты, звукорежиссёры, в том числе в регионах. Для всей культурной индустрии материальная поддержка Фонда — значима. На конкурс могут подаваться не только крупные проекты, но и небольшие. Например, от муниципальных школ, творческих центров, для которых любая поддержка —большая помощь. Проекты рассмотрят с учетом утвержденных критериев оценки, продуманных для того, чтобы у всех участников были равные условия».

Легенда российского шоу-бизнеса отметила, что возможности получения грантовой поддержки расширены: заявку можно подать от НКО, коммерческой и муниципальной организации, направить на конкурс свой проект могут индивидуальные предприниматели.

Размер грантов не ограничен. Заявки делятся на категории: до 500 тыс. рублей, от 500 тыс. до 3 млн, от 3 млн. до 10 млн рублей и свыше 10 млн. рублей. Предъявленные на соискание гранта творческие проекты могут стартовать уже с 1 июля 2021 года. Итоги конкурса планируется подвести не позднее 15 сентября

«Наша главная задача сейчас — донести информацию о конкурсе до целевой аудитории. До музыкантов, любительских театров, урбанистов, художников, до всех, кто сможет своим проектом привнести в культуру родного поселка, города, нашей страны что-то новое, - сообщил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. - Мы уверены, что проекты, которые поддержит Фонд, смогут стать точкой притяжения для многих. Конечно, творческих людей может пугать процесс заполнения заявок, поэтому схема подачи проектов на конкурс максимально упрощена. Но все-таки хочу отметить: умение описать свои идею и проект и доказать его нужность – максимально полезный навык, которому нужно учиться».

УДЕРЖАТЬ ТАЛАНТЫ В РЕГИОНАХ

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков уточнил, что в рамках этого конкурса имеют право претендовать на федеральные деньги и те организации, которые не имели право этого делать ранее. Например, муниципальные детские театры.

Об открывшихся возможностях поддержки муниципальных театров рассказал Сергей Безруков, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр развития театрального искусства «Московский Губернский театр».

«Фонд готов поддержать региональные негосударственные и муниципальные театры, такой запрос давно существует. Теперь заявку на грантовую поддержку могут подавать и муниципальные детские театры, — отметил актер. — Обращаюсь к представителям сферы культуры и искусства: уже сегодня подавайте заявки, грамотно их оформляйте и тщательно продумывайте. Даже если проект не доработан, у вас будет возможность поправить заявку до 30 июля».

О том, что работа Фонда культурных инициатив сможет помочь талантливым людям развиваться в регионах и не уезжать в крупные города и за границу, рассказал генеральный директор-художественный руководитель музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

«История Фонда — замечательная. В регионах есть талантливые молодые люди, я сам преподаю и знаю, как они стремятся в большие города. Многие, отучившись, не возвращаются на малую родину, некоторые уезжают за границу. Поэтому все, что делается в нашей стране для того, чтобы таланты получали развитие в России — это глобальная, гигантская работа, - сообщил известный представитель оперного искусства. - Теперь у вас появилась возможность предложить свою идею, свою творческую фантазию, отдать ее экспертам на оценку. И уверен, что эти ребята создадут новые спектакли, театры, группы. И уже к ним в их регионы приедут драматурги, они станут центром притяжения жителей своих городов. Такие проекты и люди — наше будущее».

ДЕНЬГИ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед». Вехи», «Многонациональный народ». Причем, речь может идти не только о представителях классического искусства или культуры, но и вполне бизнесовых проектах, которые в последнее принято называть креативными индустриями. А это и архитектура, и образование, и дизайн…

Фото: Денис СТАРКОВ

«Сейчас мы понимаем, что все, где присутствует творчество — это креативная индустрия, - отметила директор «Роскультцентра» и фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова. - Полтора года назад участники «Российской креативной недели» обозначали сложность получения финансирования как один из барьеров развития. Вас услышали, создан Фонд культурных инициатив, теперь вам нужно не подвести, мы ждём заявки от ООО, от ИП, от креативных команд. И в этом году нам нужно подать много качественных проектов, от этого зависит финансирование конкурса в будущем. Пробуйте подавать заявки!»

В ближайшее время будет предложен широкий пул линейных экспертов, многие из которых уже имеют опыт экспертизы проектов в Фонде президентских грантов. Их задача — провести первичную экспертизу проектов: на соответствие утвержденным критериям оценки, грамотности оформления, соотношение масштабности заявленной идеи и ее бюджетного основания. На этапе первичной экспертизы каждый проект будет оцениваться несколькими экспертами независимо друг от друга.