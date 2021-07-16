Смерть во имя упертости

Воистину беспрецедентно относится русский человек к собственной жизни.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Мамонов, Меньшов, Мамиконов (группа «Доктор Ватсон»), Слава Сэ, Грачевский, Стефанович, Борисов («Русское лото»), Багдасаров , Качан , Виктюк , Лановой и прочие, прочие, прочие...
Режиссёры, музыканты, писатели, дрессировщики, тысячи простых людей и даже юродивые в муках и совершенно по-христиански приносят себя в жертву, каждый день напоминая, что происходит за дверьми закрытых госпиталей.
Не только взрослые: актриса Лорина Камбурова (30), хоккеист Владислав Егин (33), актёр Артём Анчуков (39).
Болезнь сильно помолодела, твердят даже не специалисты, главврачи. В «красных зонах» в прон-позиции лежат совсем молодые и некогда здоровые парни.
Но нет.
Антиваксерское войско под лимоновским девизом «Да, смерть!» самоотверженно ведёт незримый бой в комментах и пабликах не за жизнь, а за гибель жуткую, лютую.
Ежедневно выдумывая новые байки, легенды, распространяя все более бредовые и безумные версии причин жидкого чипирования.
И ничего им не указ.
Ни трупы.
Ни задыхающиеся на сменах врачи.
Ни куаркоды с локдаунами.
Ни даже крепкие старики, которых ничего не брало.
Некоторые даже умудряются заработать на людском горе: богоспасаемый Константин Кинчев даёт закрытые концерты в СПб с билетами по 5000 рублей и без ПЦР-тестов.
Мы вместе.
Воистину беспрецедентно относится русский человек к собственной жизни. И чужой тоже: какая воинственная смелость брать на себя такую ответственность за чужие жизни окружающих. Покруче японских спецотрядов «Божественный ветер», громивших эскортные авианосцы.
Но там хоть была «смерть во славу императора», а тут? Во имя собственной упёртости.
Бог там наверняка ошарашен, ибо с подобным точно не сталкивался.