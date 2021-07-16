Бойцы Росгвардии нашли подростков, которые попали в беду в горах Сочи

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Военнослужащие Южного округа Росгвардии нашли подростков, пропавших в горах Сочи. В поисковых мероприятиях они применяли беспилотный летательный аппарат, альпинистское снаряжение.

- Одного мальчика росгвардейцы нашли утром 16 июля, он вышел навстречу поисковой группе. В настоящее время ведется поиск второго пропавшего, его предположительное местонахождение указал первый спасенный, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В итоге выяснилось, что мальчишки полезли в горы, но один из них упал и сломал ногу. Друг полтора дня не решался оставить раненого в горах одного. Он пошел за помощью только тогда, когда понял, что ведутся поиски с вертолета.

Раненого подростка быстро госпитализировали в больницу вертолетом. Его жизни угрозы нет.

Напомним, с 12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021". Во время этих учений военнослужащие будут отрабатывать задачи по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Занятия уже начались в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

После учений "Заслон-2021" военнослужащие Росгвардии примут участие в совместных маневрах с Минобороны России.

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