Елена Батурова, Россельхозбанк: «Кто пробовал настоящую фермерскую продукцию, больше не пойдет в обычный магазин»

Сегодня редко какая сфера нашей жизни обходится без взаимодействия с современными технологиями. Сельское хозяйство не исключение Фото: Shutterstock

Цифровизация не только проникла во все отрасли экономики. Сегодня редко какая сфера нашей жизни обходится без взаимодействия с современными технологиями. Сельское хозяйство не исключение. Где и в чем информационные технологии могут быть полезны фермерам и потребителям их продукции? Как их внедрение будет помогать продвижению фермерской продукции? О последних тенденциях в этой сфере рассказала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

ЦЕЛЬ – СОКРАТИТЬ ПУТЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Казалось бы, где АПК, а где цифровизация?! Как самая практичная и прозаичная отрасль в мире, где люди заняты возделыванием полей и сбором урожая, может быть связана с айти-сферой, где датчики, серверы и облака? Зачем агропромышленному комплексу нужна цифровизация?

- В действительности, использование цифровых технологий в сельском хозяйстве началось уже после того, как они стали применяться в других отраслях экономики. Но это отставание имеет объективные причины. Чтобы стать частью сельского хозяйства они должны пройти проверку временем и достичь определенного уровня развития. Сейчас цифровизация АПК – такой же естественный процесс, как цифровизация других сфер нашей жизни.

Если говорить про задачи, которые эти цифровые технологии решают в сельском хозяйстве, то их можно разделить на две большие категории. Первую категорию составляют технологии, позволяющие фермерам самостоятельно выходить на своих покупателей, и предлагать им свою продукцию напрямую, минуя различные логистические и торговые цепочки.

- Поиск каналов сбыта настолько важная проблема для фермеров?

- Сейчас, прежде чем фермерская продукция попадет на полку магазина, она проходит по длинной цепочке посредников, которая находится между производителем и потребителем. Отсюда и ее высокая стоимость в рознице, которая огорчает и нас, и фермера. Потому что он должен будет отдать значительную часть своего дохода посредникам, которые на самом деле к сельскому хозяйству не имеют никакого отношения. Если мы убираем из этой цепочки посредников, выигрывает потребитель.

- А что относится ко второй группе технологий?

- Вторая группа непосредственно связана с производством сельхозпродукции. Еще недавно не каждый фермер мог рассчитать, какое именно количество удобрений или воды для полива ему необходимо использовать чтобы вырастить определенный объем урожая. Сейчас такие технологии есть, и они активно используются в сельском хозяйстве. Эти решения предполагают применение в небольших количествах новых сортов удобрений и современных средств защиты растений, необходимых в производстве сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, замена химических удобрений современными биологическими препаратами делает продукцию более здоровой и полезной. С другой – сокращает ее стоимость, что тоже немаловажно для покупателей.

- Есть ли уже какие-то примерные оценки, насколько цифровизация влияет на снижение себестоимости продукции?

- Оценки есть. Значительная часть этих технологий уже применяется фермерскими хозяйствами и в среднем позволяет повысить эффективность бизнеса от 15 до 50%. В особенности для небольших производителей возможность сократить издержки и, как следствие, предложить более низкую цену является ключевым методом борьбы за покупателя.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. Фото: Россельхозбанк

БЕСПЛАТНО – ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

- Если говорить о количестве сельхозпредприятий, которые пользуются последними достижениями цифровых технологий, то сколько их и что им дает цифровизация?

- Первыми, кто стал использовать цифровые технологии в сельском хозяйстве, были крупные предприятия. И только, наверное, в конце прошлого года «на цифру» стали переходить предприятия микро- и малого бизнеса. На сегодняшний день честная оценка – около 5% предприятий микро- и малого бизнеса в России пользуются современными IT-решениями, в то время как в Европе их число приближается к 50%. Мы считаем, что в течение следующих двух лет наша страна может сделать очень большой шаг вперед, потому что значительная часть технологий, которые сейчас используются в российском сельском хозяйстве, - это решения, предложенные отечественными разработчиками. Их продукция доступна фермерам, в том числе и по цене.

- Можно ли примерно подсчитать, насколько вырастет выручка среднестатистического российского фермера благодаря применению этих современных технологий?

- В перспективе двух лет мы считаем, что 30% - этого можно достичь.

- Теперь что касается затрат на цифровизацию. Вы рассказали, сколько получит фермер от перехода на цифровые технологии. А сколько он должен потратить?

- Если говорить о технологиях первой категории, которые дают фермерам возможность упростить приобретение определенных товаров для сельхозпроизводства и организовать сбыт своей продукции, то из разрабатывает Россельхозбанк, и для фермера они совершенно бесплатны.

По второй категории технологий мы запустили пилот два месяца назад. И своим клиентам, и для тех фермерских хозяйств, которые пока не являются нашими клиентами, мы открыли доступ к нашим ресурсам. Стоимость пакетов составляет от 6 до 30 тысяч рублей в год. То есть они достаточно незатратные и доступны практически каждому фермеру в нашей стране.

ЭКОСИСТЕМА И СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

- Сейчас многие крупные компании создают так называемые экосистемы. Можете рассказать, что это такое, зачем они нужны и в чем, собственно, их преимущество?

- Россельхозбанк создавался для поддержки агропромышленного комплекса. Поэтому большое количество фермеров, фермерских хозяйств, а также предприятий, которые производят и обеспечивают нас качественной сельхозпродукцией, являются нашими клиентами. Мы хотим создать для них единый ресурс, единую площадку с максимальным количеством сервисов чтобы помочь им повысить эффективность и, как следствие, рентабельность бизнеса. С точки зрения нашей миссии это логичный шаг. Наша экосистема помогает нашему профильному сегменту, то есть аграриями, больше зарабатывать. И, напротив, чем крепче, чем рентабельнее будут наши клиенты, тем более устойчивыми будем мы как опорный банк агропромышленного комплекса.

- Если говорить про вашу экосистему, например, Свое Фермерство, какие задачи она решает?

- Свое Фермерство стало первой платформой, которую запустил Россельхозбанк. Ее задача - помочь фермерам получить все необходимые средства и инструменты для производства сельхозпродукции, например, найти семена, закупить удобрения или средства защиты растений. В нашей экосистеме представлено почти 80% всех производителей в нашей стране, которые предлагают товары для агробизнеса. Фермер может сравнить, выбрать, сделать заказ через нашу платформу и даже получить финансирование от нас, потому что кредитные процессы встроены в экосистему. Плюс мы сотрудничаем со всеми российскими научно-исследовательскими институтами, которые занимаются селекцией, чтобы дать возможность фермерам закупать, в том числе и российские селекционные достижения, и использовать их для производства продукции.

- А если фермер не знает, что ему конкретно нужно. Вы можете посоветовать?

- Эту задачу решает «Школа фермера». Мы хотим, чтобы фермер в перспективе мог там найти ответы на любые вопросы. У нас ведутся живые беседы с известными научными деятелями и представителями компаний агросектора, де мы рассказываем фермерам, например, как правильно выращивать клубнику. Или какие сорта лучше использовать в той или иной местности, для того чтобы вырастить достойный урожай. Или какие новые разработки появляются у других предприятий. Такие онлайн-трансляции у нас ведутся почти каждый день, фермер может либо к ним подключиться в прямом эфире, либо может посмотреть в записи на нашей платформе. То есть, по сути, делимся практическими знаниями.

- Получается, это сразу и единое окно, и целая социальная сеть для фермеров. Как я понимаю, с момента тестового запуска этой экосистемы прошел примерно год. Можете ли вы сказать, какие сервисы оказались наиболее востребованы?

- Сегодня это сервис «Поиск работы». Он тоже есть на нашей платформе, и он абсолютно бесплатен для всех пользователей. На этом сервисе мы агрегируем все вакансии, связанные с сельским хозяйством. Потому что сейчас на основных площадках, которые мы все с вами знаем – Headhunter, «Работа.ру» и других, большая часть сервисов платные, и фермерам они недоступны. Наш сервис абсолютно бесплатный и таргетирован под работу в сельском хозяйстве. Это очень удобно как для кандидата, который хочет работать в агросекторе, так и фермеров, который хочет найти сотрудников.

Также очень востребован наш B2B-маркетплейс. Фермеры активно ищут продукцию, которая им нужна для производства, потому что ее можно сравнить по качеству, по цене, можно связаться онлайн с производителем, задать вопросы.

Но самым востребованным оказалось наше приложение Свое Родное. По сути это онлайн-магазин, который фермер может бесплатно создать буквально за 30 минут – и его товары станут доступны конечным потребителям в онлайн-витрине.

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ

- То есть, это что-то вроде Wildberries или Ozon, но только со специализацией на фермерской продукции?

- Да, все верно. Понятно, что у фермера, человека занятого, нет достаточного количества времени чтобы разобраться во всех тонкостях интернет-продаж. Поэтому мы сделали сервис очень простым и интуитивно понятным. Пользователь регистрируется на платформе Свое Фермерство, чтобы у него было одно окно во все сервисы, которые предоставляются Россельхозбанком. Он заводит каталог своей продукции. Если у него нет собственной доставки, то через нашу платформу он может подключить партнерскую доставку, а также интернет-эквайринг, чтобы была возможность оплачивать заказы онлайн. А уже конечный потребитель, мы с вами, может зайти на сайт, либо скачать приложение Свое Родное, выбрать фермера в нашем регионе, напрямую положить все товары в корзину и заказать. Для нас с вами этот процесс ничем не отличается от привычного заказа в интернет-магазине.

Есть, правда, единственное исключение. Поскольку мы не агрегатор, мы не взимаем никакой комиссии, но у нас невозможно, как в магазине, положить товары от 50 фермерских хозяйств и получить их в одном заказе. Мы ставим цель, чтобы каждый клиент нашел своего фермера, смог съездить к нему, посмотреть производство и оценить качество продукции, поскольку вопрос качества играет огромное значение. И дальше уже постоянно заказывать через наше приложение продукцию данного фермерского хозяйства. Знаете ли, это своеобразное знакомство города с деревней, и оно, поверьте, весьма интересно.

- Это прямо в тренде здорового питания …

- Да. Потому что, как вы понимаете, качество фермерской продукции и качество той продукции, которую мы с вами можем найти в стандартном магазине, может существенно отличаться. Я всегда говорю: что, если человек попробовал фермерскую продукцию, то он больше не пойдет за продуктами в магазин.

Сейчас на нашей платформе Свое Родное представлены более 5,5 тысяч фермерских хозяйств по всей России. Больше всего их в центральной части страны и в Сибири. Это наши крупные сельскохозяйственные регионы – Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, там, где у нас сосредоточено максимальное количество фермеров, и там у нас очень хорошая витрина. В Москве и Московской области сейчас порядка 250 фермерских хозяйств.

И В ДЕРЕВНЕ ПОЖИТЬ, И СЫР СВАРИТЬ

- Если вернуться к теме поездки на фермерские хозяйства и знакомства с производством. В период пандемии это стало новым трендом. А что агротуризм дает фермерам? За счет чего они могут зарабатывать?

- Агротуризм может стать перспективной статьей дохода фермерских хозяйств. Например, в Европе агротуры обеспечивают до 30% дохода фермерских хозяйств. Плюс, в отличие от производства сельхозпродукции, которое во многом зависит от сезона, агротуризм дает возможность фермерам получать равномерный доход в течение всего года.

И мы видим в этом направлении тоже огромный потенциал в России. Наши фермеры в первую очередь зарабатывают за счет предоставления экскурсионных услуг и мастер-классов. У нас очень долго в России не было закона, который разрешал бы фермерам предоставлять гостиничные услуги на сельских территориях. Но буквально недавно произошли изменения в законодательстве, и теперь у нас любой фермер может на законных основаниях предоставлять в том числе и услуги проживания. То есть агротуризм - это доход и от проживания, и от экскурсий, и от мастер-классов. В том числе редко кто окажется равнодушен к фермерской продукции, то есть клиенты, скорее всего, уедут с большими сумками приобретенной продукции.

- А что будет дальше? Можете ли вы сейчас приоткрыть завесу и рассказать о новых планах и сервисах экосистемы для фермеров и потребителей?

- Сейчас мы работаем над запуском нескольких новых платформ. В первую очередь мы хотим, чтобы жизнь на селе стала лучше и проще. Поэтому мы ставим своей целью помогать не только фермерам и фермерским хозяйствам, мы хотим создать приложение, которое бы позволило жителям сельских территорий более комфортно жить на селе. Мы готовим к полномасштабному запуску платформу Свое Село, чтобы, в том числе, любой городской житель, любой человек, который хочет переехать в сельскую местность, мог найти себе жилье, получить кредит по льготной ставке, а также заказать услуги по строительству дома, подключению необходимых коммуникаций или даже озеленению участка.

В следующем году мы готовим к запуску еще одно приложение. Пока что у него нет какого-то красивого, звучного названия, мы думаем над этим. Это будет приложение для владельцев личных подсобных хозяйств. Их больше 30 миллионов по всей стране. И мы хотим, чтобы у них также был доступ к необходимым сервисам для ведения хозяйства и сбыта своей продукции.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://svoefermerstvo.ru/

https://svoe-rodnoe.ru/

https://svoe-zagorodom.ru/

СПРАВКА «КП»

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