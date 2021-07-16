Сайт Минобороны России отбил DDoS-атаку

Официальный сайт Минобороны России в сети Интернет функционирует в штатном режиме и полностью доступен для всех интернет-пользователей с 12.25 по московскому времени. Об этом в пятницу сообщает Минобороны России.

- Специалисты Службы компьютерной безопасности ведомства успешно нейтрализовали продолжающуюся DDoS-атаку, интенсивность которой не претерпела существенных изменений. Никаких нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры и системы безопасности сайта Минобороны России не допущено, - сообщили "КП" в военном ведомстве.

Отметим, по информации, полученной "КП", источник хакерской атаки на официальный сайт Министерства обороны России обнаружен специалистами за пределами России. Отметим, что ресурс МО РФ вывести из строя путем спам-запросов не удалось, а специалисты военного ведомства сделали все необходимое для отражения кибернападения.

Напомним, что недавно иностранные хакеры также тщетно пытались помешать проведению прямой линии президента РФ Владимира Путина.