Собянин отменил посещение ресторанов и кафе по QR-кодам

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 19 июля система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве становится необязательной. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу,16 июля. Снятие этих ограничений для общепита Собянин объяснил улучшением эпидемиологической ситуации в Москве и снижением уровня заболеваемости.
- Почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, - сказал Собянин.
Как рассказал Собянин, более 6 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом в Москве переведут в обычный режим работы.
По словам столичного градоначальника, с просьбой об отмене QR-кодов к нему обращались представители бизнеса.
Система QR-кодов была введена в столице в конце июня, специальные пропуска, выдаваемые привитым от коронавируса, были нужны для посещения ресторанов и кафе города.
Фото: Иван МАКЕЕВ
При этом Собянин заметил, что это не означает прекращения действия всех эпидемиологических требований.
- Мы находимся в зоне риска, в зоне эпидемии, и должны выполнять все санитарные требования и обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, - сказал Собянин.
Он также отметил высокие темпы вакцинации и поблагодарил москвичей за ответственное отношение.
По словам мэра, за последний месяц прививку от ковида сделали более 2 миллионов москвичей.
- За предыдущие шесть месяцев было привито первой компонентой 1,7 млн. человек, а за один только последний месяц - более 2 млн. человек, - порадовал Собянин.
Всего же на сегодня в Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились около 3,8 млн человек, а завершили вакцинацию более 2 млн человек.
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