Прививку от коронавируса ежедневно делают до одного миллиона россиян

Число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, выросло вдвое. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число россиян, желающих сделать прививку от коронавируса, выросло вдвое. Производство вакцин нужно увеличить. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу, 16 июля 2021.

- Многие уже хотят записаться на ревакцинацию. Это накладывает дополнительную ответственность на фармацевтическую индустрию. Производители вакцин должны выполнять взятые на себя обязательства, - сказал Мишустин.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, ежедневно прививку от коронавируса делают более 500 тысяч россиян, а в некоторые дни число вакцинирующихся доходит до миллиона человек.

- На сегодня в транзите находятся почти два миллиона доз вакцин, которые поступят в ближайшие сутки-трое по всем регионам страны. Мы видим даты отгрузки, поступления, вся цепочка сегодня отслеживается и контролируется, - сказал Мурашко.

Он также сообщил, что на следующей неделе в регионы начнет поступать вакцина «Спутник лайт» для ревакцинации.

Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, российские производители взяли на себя обязательство выпустить к 1 октября 57 миллионов комплектов вакцины «Спутник V». Производство «Эпиваккороны» до 20 декабря составит 9,4 миллиона доз.

- Производители «Ковивака» также ставят цель нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне двух миллионов комплектов к 15 декабря, - сказал Мантуров.

Михаил Мишустин отметил, что в ряде регионов уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высокий и нагрузка на больницы растет.

- Очень важно не расслабляться, внимательно смотреть по обстановке в целом и все соответствующие меры, которые прописываются санитарным врачом, исполнять жестко и ответственно, - заявил Мишустин.

Как рассказал Михаил Мурашко, рост госпитализированных за неделю составил 9,5 процентов. Сейчас в больницах находится 191 тысяча человек, из них 5,2 тысячи человек в реанимации. При этом, по его словам, больничных коек в стране хватает. Самый большой прирост заболеваемости коронавирусом по-прежнему среди молодых, отметил глава Минздрава. Риски тяжелого течения заболеваемости увеличиваются, если лекарственная терапия на дому начинается не сразу. По словам Мурашко, в регионы отправлено 2,5 миллиарда рублей на обеспечение лекарствами на амбулаторном этапе.

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