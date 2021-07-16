Тюменский механизм комплексного развития территорий тиражируют по всей стране

Применение механизма комплексного развития территорий для расселения аварийного жилья обсудили участники совещания в региональном правительстве, которое провели заместитель генерального директора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Михаил Сюткин и заместитель губернатора Сергей Шустов.

ПОДСПОРЬЕ В РЕШЕНИИ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ

«За последние два с половиной года в Тюменской области в рамках выполнения региональной адресной программы по переселению аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, расселено более 74 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, в котором проживали 4 тысячи 200 человек. Таким образом, достигнут 50-процентный уровень реализации федерального проекта», – доложил начальник регионального главного управления строительства Павел Перевалов.

До конца 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживают 1,9 тыс. человек. Это позволит достичь показателя по расселению 92 тыс. кв. метров и к концу года выйти на уровень выполнения федерального проекта в 63 %.

«Начиная с 2019 года, в Тюменской области вводится свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья в год, – пояснил Павел Перевалов. - Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Жилье» к 2030 году планируется достичь показателя более 1,8 миллиона квадратных метров. Механизм комплексного развития территорий является важным подспорьем в решении этой масштабной задачи».

В рамках подготовки к использованию механизма комплексного развития территорий в регионе создана необходимая нормативно-правовая база – приняты два областных закона и семь постановлений правительства Тюменской области.

В качестве площадок для развития программ КРТ определено семь территорий в Тюмени, сообщил глава областной столицы Руслан Кухарук.

«Заключено и реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью свыше 70 гектаров. Строится шесть жилых комплексов», – добавил мэр областного центра.

Участники совещания обсудили возможности совершенствования механизма комплексного развития территорий, в частности – его использования для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.

АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ПРИВЛЕКАЕТ БЮДЖЕТНИКОВ

Напомним, в апреле 2021 года полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел в Тюмени совещание по развитию жилищного строительства. Губернатор Александр Моор сообщил, что Тюменская область заинтересована в активном сотрудничестве с ДОМ.РФ и развитии совместных проектов. Взаимодействие с институтом развития позволит увеличить темпы строительства жилья и сделать городскую среду еще более комфортной для людей, считает губернатор.

«На улучшение жилищных условий тюменцев ежегодно выделяется около 5 миллиардов рублей, новоселья справляют 2,5 тысячи семей. Арендное жилье привлекательно для врачей, педагогов, других работников бюджетной сферы, которые по каким-то причинам не могут или не хотят брать ипотеку. Новый механизм позволит увеличить количество новоселов, а также снизить сроки ожидания и число «очередников» по различным жилищным программам», – резюмировал Александр Моор.