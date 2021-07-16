Обогнали Сингапур!

Цифровая экосистема корпоративного портала ДОМ.РФ оказалась лучшей из лучших и получила высшую награду премии

Это суперновость. Нам есть, чем гордиться. В цифровых технологиях мы обогнали 160 компаний из 18 стран. В том числе оставили позади крупнейших международных гигантов в этой сфере, среди которых – Центральный банк Сингапура, Adobe (США), DHL (Германия), компании-представители банковской сферы, ритейла, энергетики и других высокотехнологичных отраслей экономики.

Цифровая экосистема корпоративного портала ДОМ.РФ оказалась лучшей из лучших и получила высшую награду премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2021, которая оценивает выдающиеся решения среди интранетов и экосистем для сотрудников. Проект ДОМ.РФ победил в номинации Digital Workplace & Digital Employee Experience («Цифровое рабочее место и цифровой опыт сотрудников»). В мире цифровых технологий данную премию называют «Всемирный интранет-Оскар».

Победа российских программистов - результат многих серьезных усилий, собственной творческой мысли и анализа самых новых мировых разработок.

«…Мы создали единую экосистему на базе собственных разработок и искусственного интеллекта, упрощающую коммуникации между сотрудниками и позволяющую эффективно выстроить рабочие процессы», - пояснил суть проекта директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев.

В цифровую экосистему сервисов корпоративного портала ДОМ.РФ успешно внедрены голосовые помощники для сбора рекомендаций, чат-бот для адаптации новых сотрудников, а также целый комплекс интерактивных аналитических отчетов –инструмент для управления компанией. Многие внедряемые сервисы позволяют еще и экономить собственные ресурсы за счет оптимизации и сокращения трудоемкости процессов, отказа от аренды лишних помещений.

По мнению интранет-лидера и руководителя подразделения «Пользовательские сервисы» Антона Мужельского, «компания не может быть эффективной, не являясь технологичной – от этого зависит эффективность сотрудников и всех бизнес-процессов».

Именно благодаря невероятным технологическим достижениям ДОМ.РФ в пандемию смог без труда и потерь перевести до 90% сотрудников на удаленную работу, что является исключительным показателем как среди государственных, таки коммерческих структур.

А вот как прокомментировал событие основатель премии Intranet & Digital Workplace Awards и основатель медиа-холдинга Step Two Джеймс Робертсон: «Мы наблюдаем за развитием лучших мировых практик в создании корпоративных порталов для сотрудников уже более 20 лет. Стоит отметить растущую силу России на мировой арене интранетов. Интранет ДОМ.РФ обладает выдающимся дизайном, а также демонстрирует непревзойденный уровень интеграций между системами с целью достижения максимального цифрового комфорта сотрудников».

Кстати сказать, Россия не впервые за 15 лет существования премии оказывается впереди планеты всей в области новейших технологий. В прошлые годы победителями становились глобальные российские компании МВидео, Rambler Group, Группа НЛМК, Аэропорт «Домодедово».