За кого проголосуют в сентябре россияне

Пока еще граждане не представляют, что выборы предстоят через два месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в первой половине июля 2021-го провел два параллельных исследования среди 1600 россиян (в каждом случае) старше 18 лет накануне сентябрьских выборов в Государственную думу. Один опрос был поквартирный. Другой – телефонный. Итоги – показательны.

Более трети опрошенных поквартирно – а это 36% - уверены, что в выборах поучаствуют обязательно. Еще 15% предположили, что проголосуют скорее всего. В сумме – больше половины респондентов.

Число активных и близких к этому потенциальных участников голосования в телефонном опросе выше – 41% и 21% соответственно.

На вопрос, кому бы вы отдали свои симпатии, пройди выборы в ближайшее воскресенье, голоса в поквартирном волеизъявлении распределились таким образом. 28% - за Единую Россию. По 11% могло достаться коммунистам и либерал-демократам. На 6% могла бы рассчитывать объединенная «Справедливая Россия -Патриоты - За правду».

Всем остальным партиям оставалось рассчитывать на 12% голосов участников квартирного голосования.

Интересно, что в телефонном опросе процент симпатизантов ЕР остался прежним. А вот КПРФ и ЛДПР могли получить чуть больше, как и эсеры, объединившиеся с Прилепиным и патриотами.

И еще интересная цифра. Не собирались участвовать в выборах 15% респондентов поквартирного опроса. А среди телефонных респондентов, не желающих голосовать, «отказников» оказалось гораздо меньше – 10%.

«КП» обратилась за комментарием к Алексею Чеснакову, руководителю научного совета Центра политической конъюнктуры.

- Зачем надо проводить опросы телефонные и поквартирные на одну и ту же тему, чем они отличаются?

- ВЦИОМ тестирует разные инструменты для замера рейтинга партий. И очевидно, что можно использовать разные механизмы. И в данном случае один из этих механизмов оказался более чувствительным. Так называемый «поквартирник» позволяет определить более точно позицию избирателей в преддверии голосования. Но надо сделать поправку, что до выборов еще более двух месяцев. И очевидно, что все еще будет многократно меняться. И позиции партий будут сильно зависеть от того, как они сумеют проявить себя во время финишного двухмесячного спурта.

- Что означает одинаково высокий процент в обоих опросах тех, кто собирается голосовать за ЕР?

- Когда ВЦИОМ говорит о 28 процентах тех, кто готов проголосовать за Единую Россию и среди тех, кто опрошен по телефону, и опрощенных дома – речь об общем числе опрошенных. А вот когда ВЦИОМ опрашивает тех, кто точно намерен прийти на участки, то там речь уже до 40% доходит. И там опросы показывают, что ЕР может не просто получить больше, чем другие партии, но может быть, даже сохранит конституционное большинство. Если сравнить результаты единороссиов от общего числа избирателей с другими партиями, которые проходят 5-процентный барьер, то ЕР твердо получает половину от тех, кто собирается голосовать. Это голосование по партийным спискам. Плюс одномандатники – и она может претендовать на абсолютное, а, возможно, и на конституционное большинство.

- Что станет решающим фактором?

- Пока еще граждане не представляют, что выборы предстоят через два месяца. А когда начнут определяться те, кто не столь политизирован, то там вполне возможно, что голосование за ЕР будет даже больше. Как показывает практика, «молчуны» определяются в последний момент. И они, как правило, заинтересованы в том, чтобы сохранилось статус кво.

- Почему в телефонных опросах выше процент тех, кто собирается голосовать за другие партии, кроме партии власти и парламентские?

- Это социологи должны определить в динамике, и это будет накладываться на повестку. И станет понятно, влияют ли как-то на эти решения в поддержку той или иной партии текущие позиции по актуальным вопросам. Например, по ковиду, по вакцинации, по помощи медикам. Сейчас это сложно сказать. Ближе к середине августа, к началу активного агитационного периода и дебатов станет понятно, насколько устойчивы тренды, о которых говорят социологи. Вообще интересна именно динамика. Тогда можно быть уверенным в трендах. А пока это скорее предварительная температура по больнице. От которой надо отталкиваться.

- От 12% до 15% приходится на другие партии – значит ли это, что две-три из них преодолеют 5-процентный барьер и окажутся в парламенте?

- Ничего это не значит. Из 10 партий, кроме четырех парламентских – две или три партии могут претендовать на то, чтобы преодолеть 3 процентный барьер, позволяющий им получать госфинансирование в следующем избирательном цикле. А вот смогут ли они преодолеть 5-процентный барьер – это потенциально мы скажем через месяц. У «Новых людей» и у «Партии пенсионеров» есть шансы. Ну и очень маленькая вероятность у «Яблока» – но то, насколько они смогут реализовать эти возможности, мы сможем сказать, только увидев эту динамику. С учетом всех нюансов, которые социологи каждый раз фиксируют, рейтинги потенциальных кандидатов на преодоление 5-процентного барьера пока оказываются в зоне погрешности.