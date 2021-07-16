Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 июля 2021 23:11

За кого проголосуют в сентябре россияне

ВЦИОМ провел два опроса, чтобы оценить, кого сограждане собираются выбирать в новую Госдуму
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Пока еще граждане не представляют, что выборы предстоят через два месяца

Пока еще граждане не представляют, что выборы предстоят через два месяца

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в первой половине июля 2021-го провел два параллельных исследования среди 1600 россиян (в каждом случае) старше 18 лет накануне сентябрьских выборов в Государственную думу. Один опрос был поквартирный. Другой – телефонный. Итоги – показательны.

Более трети опрошенных поквартирно – а это 36% - уверены, что в выборах поучаствуют обязательно. Еще 15% предположили, что проголосуют скорее всего. В сумме – больше половины респондентов.

Число активных и близких к этому потенциальных участников голосования в телефонном опросе выше – 41% и 21% соответственно.

На вопрос, кому бы вы отдали свои симпатии, пройди выборы в ближайшее воскресенье, голоса в поквартирном волеизъявлении распределились таким образом. 28% - за Единую Россию. По 11% могло достаться коммунистам и либерал-демократам. На 6% могла бы рассчитывать объединенная «Справедливая Россия -Патриоты - За правду».

Всем остальным партиям оставалось рассчитывать на 12% голосов участников квартирного голосования.

Интересно, что в телефонном опросе процент симпатизантов ЕР остался прежним. А вот КПРФ и ЛДПР могли получить чуть больше, как и эсеры, объединившиеся с Прилепиным и патриотами.

И еще интересная цифра. Не собирались участвовать в выборах 15% респондентов поквартирного опроса. А среди телефонных респондентов, не желающих голосовать, «отказников» оказалось гораздо меньше – 10%.

«КП» обратилась за комментарием к Алексею Чеснакову, руководителю научного совета Центра политической конъюнктуры.

- Зачем надо проводить опросы телефонные и поквартирные на одну и ту же тему, чем они отличаются?

- ВЦИОМ тестирует разные инструменты для замера рейтинга партий. И очевидно, что можно использовать разные механизмы. И в данном случае один из этих механизмов оказался более чувствительным. Так называемый «поквартирник» позволяет определить более точно позицию избирателей в преддверии голосования. Но надо сделать поправку, что до выборов еще более двух месяцев. И очевидно, что все еще будет многократно меняться. И позиции партий будут сильно зависеть от того, как они сумеют проявить себя во время финишного двухмесячного спурта.

- Что означает одинаково высокий процент в обоих опросах тех, кто собирается голосовать за ЕР?

- Когда ВЦИОМ говорит о 28 процентах тех, кто готов проголосовать за Единую Россию и среди тех, кто опрошен по телефону, и опрощенных дома – речь об общем числе опрошенных. А вот когда ВЦИОМ опрашивает тех, кто точно намерен прийти на участки, то там речь уже до 40% доходит. И там опросы показывают, что ЕР может не просто получить больше, чем другие партии, но может быть, даже сохранит конституционное большинство. Если сравнить результаты единороссиов от общего числа избирателей с другими партиями, которые проходят 5-процентный барьер, то ЕР твердо получает половину от тех, кто собирается голосовать. Это голосование по партийным спискам. Плюс одномандатники – и она может претендовать на абсолютное, а, возможно, и на конституционное большинство.

- Что станет решающим фактором?

- Пока еще граждане не представляют, что выборы предстоят через два месяца. А когда начнут определяться те, кто не столь политизирован, то там вполне возможно, что голосование за ЕР будет даже больше. Как показывает практика, «молчуны» определяются в последний момент. И они, как правило, заинтересованы в том, чтобы сохранилось статус кво.

- Почему в телефонных опросах выше процент тех, кто собирается голосовать за другие партии, кроме партии власти и парламентские?

- Это социологи должны определить в динамике, и это будет накладываться на повестку. И станет понятно, влияют ли как-то на эти решения в поддержку той или иной партии текущие позиции по актуальным вопросам. Например, по ковиду, по вакцинации, по помощи медикам. Сейчас это сложно сказать. Ближе к середине августа, к началу активного агитационного периода и дебатов станет понятно, насколько устойчивы тренды, о которых говорят социологи. Вообще интересна именно динамика. Тогда можно быть уверенным в трендах. А пока это скорее предварительная температура по больнице. От которой надо отталкиваться.

- От 12% до 15% приходится на другие партии – значит ли это, что две-три из них преодолеют 5-процентный барьер и окажутся в парламенте?

- Ничего это не значит. Из 10 партий, кроме четырех парламентских – две или три партии могут претендовать на то, чтобы преодолеть 3 процентный барьер, позволяющий им получать госфинансирование в следующем избирательном цикле. А вот смогут ли они преодолеть 5-процентный барьер – это потенциально мы скажем через месяц. У «Новых людей» и у «Партии пенсионеров» есть шансы. Ну и очень маленькая вероятность у «Яблока» – но то, насколько они смогут реализовать эти возможности, мы сможем сказать, только увидев эту динамику. С учетом всех нюансов, которые социологи каждый раз фиксируют, рейтинги потенциальных кандидатов на преодоление 5-процентного барьера пока оказываются в зоне погрешности.

Выборы 2021КАРТИНА ДНЯ