"Ребенок нуждается в общении, какой бы он ни был": Дети-аутисты учатся дружить в ремесленных мастерских

Именно в мастерской у 18-летнего Миши (справа) появился настоящий друг Фото: скриншот с видео

Каждый 50 человек в мире, согласно статистике, страдает аутизмом или расстройствами аутистического спектра. Причины этого до сих пор неизвестны, но зачастую таким людям очень сложно найти друзей и удовлетворить потребность в общении.

Проект "Ремесленная мастерская" при поддержке фонда президентских грантов помогает особенным детям и взрослым обрести место, где они могли бы находить друг друга, полноценно работать вместе или реализовываться в творческой сфере. Комфортные пространства для людей с расстройствами аутистического спектра предоставляются уже несколько лет.

Подростки и более старшие посетители мастерских учатся обрабатывать дерево, кору, ткани, бумагу и многое другое. А их изделия, в создании которых порой принимают участие родители, в дальнейшем идут на благотворительные ярмарки. Вырученные средства Московская областная общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами "Люмос" направляет на развитие проекта и поощрение участников.

- В том году мы закончили школу и вот теперь сидим дома. Скучно, и ребенок очень нуждается в общении, какой бы он ни был, - рассказывает мама 18-летнего Миши из Серпухова, у которого диагностированы расстройства аутистического спектра. - Он очень любит рисовать, очень любит с кем-то поговорить, обсудить книжки или еще что-то. И, к сожалению, такое общение мы получаем только в наших мастерских. Опять же, в друзьях он нуждается, но для того, чтобы дружить, нужно этому научиться, нужно этих друзей встретить.

"Тяжело"- признается мама Миши и добавляет, что именно в мастерской у ее ребенка появился настоящий товарищ Илюша, с которым тот "на одной волне". Сам подросток на вопрос о том, чем же они занимаются вместе с новым другом, скромно отвечает: "Рассказываем интересные истории".

Примечательно, что в мастерских можно встретить не только "особенных" посетителей, но и людей без каких-либо расстройств. Например, волонтер Руслан изначально хотел просто приобрести опыт общения с аутистами, а в результате получил нечто большее.

- После того, как я начал вливаться в компанию, понял, что мне здесь очень нравится. Все доброжелательные, все радостные. Мне нравится проводить здесь время, - признался парень.

Руководитель проекта "Ремесленная мастерская" Ольга Леоненкова добавила, что занятия в мастерских никого не оставляют равнодушным.

- На прошлом занятии у нас в сопровождении была бабушка, и она сидела аккуратно в уголочке, наблюдала, как наши ребята с их ровесниками-волонтерами делают совместную какую-то работу. И в конце занятия мы заметили, что бабушка плачет. Она плакала, потому что ей очень понравилось, как ребята общаются друг с другом, насколько они становятся абсолютно такими же как остальные дети. Бабушку это очень тронуло. Нас тоже, - поделилась Ольга.

А мама 18-летнего Миши рассказала, что во время занятий даже старается не подходить к сыну, чтобы не спугнуть его позитивный настрой.

- Я раньше думала, что и одному хорошо ему, но теперь понимаю - нет, - подытожила она.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Московская областная общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами "Люмос" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.