Как в Риме два попа маячили, взятки святочными елками, дипломат-злоумышленник, "Слышишь чеканный шаг - это идут гусанос!", новое в оперном искусстве, экологические экипажи

Мэр города Майами заявил, что США должны рассмотреть возможность нанести авиаудары по Кубе с целью оказать давление на коммунистические власти острова Фото: REUTERS

В Вечном Городе случился соблазн. Не то, чтобы вовсе неслыханный – история Святого Престола знавала всякое, -- но давно такого не было. Итальянская полиция задержала группу лиц, которые выдавали себя за кардиналов. Полицейские, принимавшие участие в секретной операции, выдавали себя за священников. Бывшие уже в почтенном возрасте от 58 до 75 лет мнимые кардиналы обещали предпринимателям, испытывающим трудные времена, посодействовать в получении льготных кредитов в Банке Ватикана.

Хотя это было предвидено еще в антирелигиозной частушке –

"Как на Киевском вокзале

Два попа маячили.

Маячили, маячили

И кассу <оприходовали>".

Милиционеры Новосибирской области тоже пошли греховным путем мнимых священнослужителей. В г. Оби к гражданину начальнику обратился предприниматель, за благоприятное решение вопроса преподнесший начальнику дары: 33 тыс. руб. и святочную елку. Но умильное пение товарища милиционера "В лесу родилась елочка" было пресечено сотрудниками отдела управления собственной безопасности ГУМВД России.

Грядущим взяткодателям следует быть осторожными при поднесении полицмейстерам борзых щенков (это само собой разумеется), а также ветвей вербы на Вербное Воскресенье и ветвей березы на Троицу. С этой дендрологией можно и погореть.

Но, конечно наша краснознаменная милиция не только берет взятки борзыми щенками, но и бдительно пресекает всякое нарушение. На ж.-д. станции 3 класса "Осташков", что на о. Селигер в Тверской обл., весной с. г. был похищен стрелочный указатель. Следствие установило злоумышленника. Им оказался сотрудник посольства США, погрузивший предмет ж.-д. хозяйства в багажник автомобиля с дипломатическими номерами и отбывший восвояси. В посольстве прознали про слежку за сотрудником и спешно эвакуировали его на родину.

МИД РФ сравнил американского дипломата с чеховским "Злоумышленником", что, однако, не совсем точно. Чеховский герой отвинчивал гайки с ж.-д. полотна с практической целью. Он использовал их в качестве грузил для ловли шилишпера и других рыб. Такой нужды у дипломата не было.

Казус уместнее сравнить с происшествием в одном ленинградском ресторане на Невском, свидетелем которого я стал много лет назад. Клиент ресторана, упившись вином, решил унести из заведения кадку с фикусом. Будучи задержанным, он объяснял, что он человек бездетный, одинокий, а фикус скрасит его горькую участь. Халдеи, впрочем, не прониклись его нуждой, но всячески его бранили и срамили. Очевидно, от скорбного одиночества страдают и американские дипломаты.

Сотрудник американской дипмиссии похитил стрелочный указатель на российской железной дороге

Тем временем в Майами (штат Флорида), где много кубинских контрреволюционеров (называемых также "гусанос"), а также российских певцов и музыкантов, мэр города Франсиско Суарес, кубинец, заявил, что США должны рассмотреть возможность нанести авиаудары по Кубе с целью оказать давление на коммунистические власти острова, и он ждет звонка Байдена, чтобы детально обсудить эту тему.

Байден почему-то не позвонил, но начинание Суареса могут поддержать многочисленные представители русско-советской попсы – А. Б. Пугачева, Х. Н. Орбакайте, Ф. Б. Киркоров, В. Я. Леонтьев и др. Украсив себя перьями и блестками, они должны грянуть песню "Майами – любовь моя" –

"Слышишь чеканный шаг --

Это идут гусанос!

Небо над ними как огненный стяг

Слышишь чеканный шаг!".

Тем более, что музыку на службу прогрессу применили уже в Лондоне. Там была представлена опера "Жизнь и смерть Александра Литвиненко". Композитор Энтони Болтон и либреттист Кит Хелскет-Харви работали над нею одиннадцать лет. Вышла " полноценная опера из двух актов продолжительностью около двух часов, в которой, помимо хора и балетной группы, участвуют пять соло-партий: Александр Литвиненко, Марина Литвиненко, Борис Березовский, Анна Политковская, Андрей Луговой и персонаж по имени "Глава КГБ".

Судя по краткому либретто, вампука получилась изрядная, до свободолюбивого вердиевского "Набукко" сильно не дотягивает, однако лондонские творцы заслуживают безусловной похвалы. Вместо того, чтобы изобразить умирающую Виолетту из "Травиаты" в виде А. В. Литвиненко, а Жермона в виде Б. А. Березовского ("Как много перед Сашей я виноват, и чем вину загладить?") – что непременно бы сделали мэтры режоперы, -- авторы сочинили собственную оперу, где, конечно, они имеют право на любые художественные изыски. Никто не скажет им: "Почто вы ругаетесь над классикой?". Вот и всем бы так.

Некоторые элементы вампуки наличествовали и в процедуре подачи в ЦИК бумаг от российской экологической партии "Зелёные". Коробки с документами привёз "На самом экологически чистом автомобиле в мире Tesla model X" сопредседатель партии летчик-космонавт, Герой России С. Н. Ревин.

Думается, что было бы еще зеленей, когда бы для поездки в ЦИК использовали рикшу – там экологическая чистота вообще 150%-я, никакая "Тесла" не сравнится.

Но нет пророка в своем отечестве. Наш советский Илон Маск катался по улице Героев Хасана в Перми на деревянной машине "Жигули". Вместо того, чтобы почтить молодца-инноватора, ГИБДД его оштрафовала. Впрочем, еще в позапрошлом веке поэт-народник с болью писал:

"Дурак катается в карете,

А ты летишь на ломовом".