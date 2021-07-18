Боятся потерять в деньгах: треть россиян выступила против четырехдневки

Почти две трети опрошенных считают, что если переход на четырехдневку состоится, со своими рабочими задачами они справятся Фото: Shutterstock

Казалось бы, какие могут быть сомнения: работать четыре дня лучше, чем пять! Но не все так однозначно. Оказывается, треть наших сограждан не хотела бы перехода на четырехдневную рабочую неделю. Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив 1600 человек со всей страны.

Главная причина, по которой россияне не хотят переходить на более короткую рабочую неделю, очевидна: боятся потерять в деньгах. А еще многие опасаются, что не успеют сделать все намеченные на неделю задачи за четыре дня. И тогда все равно в пятницу на работу выгонят. Только работать в этот день будешь не как сейчас, в счастливом предвкушении выходного, а скрипя от досады зубами на весь офис.

Впрочем, подавляющее число россиян все же уверены в своих силах: почти две трети опрошенных считают, что если переход на четырехдневку состоится, со своими рабочими задачами они справятся. Поэтому сторонников четырехдневки все-таки больше, чем противников: 44% опрошенных хотели бы сократить рабочую неделю хотя бы на денек. Главные сторонники короткой рабочей недели - женщины и молодежь: примерно половина опрошенных дам и россиян в возрасте до 34 лет поддерживают четырехдневку.

Кстати, всего за три месяца число сторонников четырехдневной рабочей недели в России выросло на 5%: по данным SuperJob, в апреле таковых было лишь 39%. Возможно, такой рост связан с новостями из далекой Исландии. В начале июля в стране гейзеров и ледников подвели итоги самого масштабного в мире эксперимента по четырехдневной рабочей неделе. На протяжении четырех лет 2500 исландцев – а это 1% экономически активного населения страны – работали по четырехдневной системе. При этом зарплату им сохранили на прежнем, «пятидневном» уровне. И выяснилось: продуктивность работников не только не упала, но даже выросла! А еще у них улучшилось психологической состояние и физическое здоровье.

Исландский опыт вдохновил профсоюзных деятелей и представителей власти во многих странах. Так, в британском парламенте полсотни депутатов планируют добиваться перехода страны на четырехдневку, а в Испании такую систему работы с этого года вводят две сотни компаний. Что касается России, то главным сторонником четырехдневки у нас является зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В апреле нынешнего года он в очередной раз заявил, что мир движется в сторону четырехдневки. По словам Медведева, в российское трудовое законодательство рано или поздно можно было бы внести изменения, позволяющие работодателям вводить четырехдневную рабочую неделю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Поддерживаете ли вы идею введения четырехдневной рабочей недели?

Поддерживаю – 44%

Не поддерживаю – 34%

Затрудняюсь ответить – 22%

Сможете ли вы выполнить свой стандартный объем работы за четыре дня?

Смогу – 63%

Не смогу – 24%

Затрудняюсь ответить – 13%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек старше 18 лет.