Кардиохирурги Минобороны перебрали сердце полицейскому

Хирурги работали с сердцем пациента, как автомеханики с заклинившим двигателем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в подмосковном Красногорске под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Лищука провели уникальную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону.

Хирурги работали с сердцем пациента, как автомеханики с заклинившим двигателем: достали из машины, перебрали его, почистили от отложений, а потом запустили. Вот только действовать им пришлось в сто раз точнее и решительнее.

- Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды, - рассказал начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы заслуженный врач России доктор медицинских наук Александр Есипов.

В итоге пациенту была удалена объемная 8-сантиметровая опухоль которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан.

Врачи из бригады Лищука рассказали, что опухоль выросла в течение нескольких месяцев и заполнила собой все левые отделы сердца пациента. Она оказалась смешанной, соединив в себе миксому (злокачественная опухоль) и рабдомиому (доброкачественная опухоль). Чтобы предупредить рост злокачественных клеток хирурги обработали сердечные камеры специальным лазером и электричеством. Кроме этого было сделано аортокоронарное шунтирование и восстановлен ритм сердца.

Через неделю полицейского будут готовить к выписке и реабилитации в амбулаторных условиях по месту жительства.

- Здесь работают профессионалы высшего уровня. Прекрасно понимаю, что доктор Александр Лищук и его команда спасли мне жизнь. Опухоль развивалась так стремительно, что счет, похоже, уже шел на дни, - поблагодарил врачей пациент Владимир.

Операция, проходила в "гибридной операционной", которая объединяет все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке и позволяет одновременно проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже — ред.).