Двое детей выпали из окон квартир в Дмитрове и Москве

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 17 июля доставили пятилетнего мальчика Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сразу двумя случаями падения несовершеннолетних детей занимаются правоохранительные органы — в Дмитрове из окна на третьем этаже выпал мальчик, а в Москве с пятого этажа - девочка.

- В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 17 июля доставили пятилетнего мальчика. Врачи диагностировали перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, - рассказали в скорой помощи.

Московские следователи возбудили уголовное дело по другому случаю — по факту смерти ребенка в результате падения из окна жилого дома на юге Москвы.

- По данным следствия, утром 18 июля вблизи жилого дома, расположенного по улице Лестнева в Москве, обнаружена шестилетняя девочка с повреждениями, характерными при падении с высоты, которая, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Следователи выяснили, что девочка смотрела в окно, потом оперлась руками на москитную сетку и полетела вниз с высоты пятого этажа. В настоящее время допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.

- Предупреждаем, открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Помните, что москитная сетка создает ложное чувство безопасности, - дали рекомендацию в Следственном комитете по Москве.

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