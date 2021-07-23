"О той земле, где ты родился": Борьба за сохранение истории на примере одного небольшого села

Сейчас краеведение переживает период подъема - людям интересно знать, какие выдающие люди жили в тех же городах и селах, что и они. В 2020 году территориальное общественное самоуправление "Вичкодор" решило заняться популяризацией этой тему среди молодежи и при поддержке Фонда Президентских грантов был реализован проект "Клуб патриотического воспитания "Нам не дано забыть!".

Помимо различных мероприятий, была организована краеведческая исследовательская работа, в ходе которой выяснилось, что село Ыб Сыктывдинского района Республики Коми богато талантами. В разное время здесь проживали (и даже до сих пор проживают) писатели, поэты и литературоведы, такие как Владимир Безносиков, Егор Колегов, Анатолий Микушев, Александр Парначёв, Валерий Мартынов, Аркадий Калимов и др. Однако местные жители знают, в основном, лишь первого из названных. Ведь именно именем Владимира Безносикова названа сельская библиотека.

Тогда было решено дать деятельности клуба новую жизнь. Темами последующих литературных часов и других мероприятий сделали биографию и творчество выдающихся деятелей культуры села Ыб. К тому же местные школьники выразили заинтересованность в деятельности проекта "О той земле, где ты родился". В ТОСе решили - у подростков возникнет не только чувство гордости за творчество предков, но и появится возможность пополнить портфолио пунктами об участии в краеведческих конференциях. А пожилые члены "Вичкодора" почувствуют свою значимость и разнообразят досуг - ведь некоторые из них были лично знакомы с литераторами.

Для этого было запланировано сформировать фонд краеведческой литературы, включающий произведения авторов Республики Коми, периодическую печать на коми и русском языках. Он существует изначально, но был недостаточен. Местом проведения новых мероприятий уже традиционно стала Ыбская библиотека. А 12 июня состоялось торжественное открытие уличной площадки – уникального книжного дворика «Литераторы села Ыб», который наглядно демонстрирует результаты исследовательских работ (фотографии, биографии, отрывки из произведений и цитаты).

Бесспорно, что в творчестве каждого писателя оставляет неизгладимый след край, где он родился и вырос. А изучение этого вопроса объединяет людей последующий поколений, помогает разнообразить их досуг, позволяет удовлетворять творческие интересы и растить патриотов.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Территориальное общественное самоуправление "Вичкодор" тоже принимало участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.