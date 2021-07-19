Анекдоты: Вроде и любишь его, и хороший он, но почему-то иногда хочется взять сковородку и как дать ему по башке

В Одессе:
- Рабинович, как жизнь?
- Сeма, я тебе не понял! Шо это за вопрос?! Мы шо, уже не в одном государстве живeм?
* * *
- У вас есть книги по садо-мазохизму?
- Конечно.
- Киньте мне одну в морду.
* * *
Всегда хожу на выборы: проверяю на регистрации, не прописались ли арендаторы в моей квартире.
* * *
- В прошлом году в бак моей «Лады-Калина» помещалось бензина на 1,5 тысячи, а в этом году - на 2,5 тысячи. Машина 2019 года выпуска. Мужики, кто знает: до скольких лет растет «Лада-Калина»?
* * *
- Я не знакомлюсь - у меня есть парень.
- Еще скажи: «Я не буду есть мороженое - у меня дома пельмени».
* * *
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование.
* * *
- Вы думаете, сказки начинаются со слов «Жили-были»? Ошибаетесь, сказки начинаются со слов: «Успокойся, милая, она всего лишь моя знакомая!»
* * *
Во всероссийском конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика из Челябинска. Они занесли рояль на 12-й этаж. При этом 11 раз по пьяни ошиблись подъездом.
* * *
Девочка, которая в школе сидела ближе к окну и батарее, созрела еще в 6-м классе.
* * *
А вас тоже бесит, когда на работе говорят: «Давай сделаем!», а делать будешь ты?
* * *
Николай, убедив всех, что антитела передаются половым путем, вакцинировал весь поселок. А некоторых и по два раза.
С тех пор у него погоняло Коля-спутник.
* * *
На кладбище у свежей могилы мужа рыдает женщина. Сильно рыдает - платок весь мокрый. Вдруг резко перестает всхлипывать, высмаркивается в платок и спокойно так выдает:
- Зато хоть буду знать, где он ночует...
* * *
- Без еды можно прожить месяц.
- Можно - а смысл?
- А без смысла можно прожить всю жизнь.
* * *
В октябре 1917 года не было ни интернета, ни Фейсбука.
Однако ж не спасло.
* * *
- Жизнь проходит, пора и о карьере подумать...
- Верно, Петрович! Садись в экскаватор, дуй в карьер!
* * *
Как говорит наш шеф: «Ценность нашего трудового коллектива в том, что из него невозможна утечка мозгов».