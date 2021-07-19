Хозяйка мэрской горы

Героиня Анны Снаткиной (в центре) не побоялась древнего проклятия. А зря. Фото: Кадр из фильма.

Чего не хватает нашим мелодрамам? Правильно. Все линейно и предсказуемо. Вот негодяй, вот девушка, которую обижают, вот герой с открытым и честным лицом. Сюжет классического сериала легко вычислить по трейлеру.

С этим надо что-то делать, решили сценаристы фильма «Хозяйка горы» и для начала прибили барыню в 1917-м где-то на Урале. Барыня скрывала от дурных людей изумруды, те ее пытали, а потом погубили. Дух барыни с тех пор носится по свету и расправляется со всеми владельцами ее драгоценностей.

Неуправляемая сила вносит в сюжет остроту и непредсказуемость.

Главную роль исполнила Анна Снаткина. Ее героиня тоже отличается от обычных дамочек из сериалов, так как и на подлость готова, и вообще с гнильцой. Впрочем, с годами она многое переосмыслит, а зритель увидит всю ее жизнь от юности до зрелости. Девушка она боевая и даже будет претендовать на место мэра в родном уральском городке. В фильме покажут дебаты, где, стоя на трибуне, Анна Снаткина и по коррупции пройдется, и по воровству.

- Когда ты ведешь свою героиню от молодости до зрелых лет, это очень интересно, - рассказывала нам Анна об этой работе. - Можно показать достаточно большую палитру своих эмоций и свой актерский диапазон. Моя героиня к финалу фильма сильно болеет, у нее непростая судьба. Когда человек болен, это немного другое состояние и души, и тела, и разума. Вначале она достаточно дерзкая, даже немного наглая. Где-то очень пробивная. Ей хочется иметь вокруг себя самых лучших мужчин и хорошую жизнь. Иногда человек не в силах остановиться в погоне за своими желаниями. Во всем нужна золотая середина, нужно вовремя остановиться. Не остановишься - сокровища, деньги, квартиры, машины, яхты начинают тебя губить...

В той части фильма, которая показывает героев в 1990-е, во всей красе предстанет Виктория Толстоганова. Ее героиня фактически управляет городком по всем законам того сурового времени.

Наталия Аринбасарова сыграла в фильме, режиссером которого стала ее дочка. Фото: Кадр из фильма

Нельзя сказать, чтобы героев не предостерегали от необдуманных поступков. Совсем наоборот. Для этого есть гадалка Айнур Петровна, которая пытается объяснить неразумным окружающим, что с проклятыми драгоценностями и тем более со злыми духами лучше не спорить. Благоразумную представительницу этой мракобесной профессии сыграла звезда советского кино Наталия Аринбасарова, игравшая в фильмах «Первый учитель», «Ташкент - город хлебный», а еще - мама режиссера «Хозяйки горы» Екатерины Двигубской (а еще Аринбасарова - мама Егора Кончаловского).

Мы спросили Наталию Утевлевну, как это - работать с дочерью?

- Когда я с ней снимаюсь, я всегда счастлива, - ответила актриса. - Никогда не пользуюсь положением мамочки, всегда стараюсь работать ответственно и дисциплинированно. Но она такая деликатная не только со мной, со всеми актерами. Мы же такие ранимые все... Никогда не поругает вслух, разве что на ушко что-то скажет. Зато хвалит громко, чтобы все слышали.

Фильм можно назвать семейной сагой. Смесь мелодрамы и мистики с хорошими актерами вполне может оказаться интересной.

ЧТО ЕЩЕ?

На ТНТ стартует сериал «Я не шучу» (понедельник - четверг, 23.00), главная героиня которого - стендап-комик Елена Новикова. По сути, Елена, знакомая зрителям по проекту Stand Up, играет саму себя - немолодую разведенную актрису с двумя детьми, которая зарабатывает небольшими ролями в сериалах и выступлениями с юмористическими монологами.

На СТС тем временем - новые серии скетчкома «Сториз» (понедельник - четверг, 19.00), в котором к уже знакомым героям добавятся новые. Наиболее колоритная из новичков - деревенская блогерша в исполнении Алины Алексеевой.