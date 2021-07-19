Когда и целого отпуска мало: кто имеет право на дополнительные дни отдыха

Когда по закону полагаются дополнительные дни или даже дополнительный отпуск? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По общему правилу, все работающие по полной программе, то есть полный день, россияне имеют право не меньше чем на 28 дней отпуска. Но есть случаи, когда по закону полагаются дополнительные дни или даже дополнительный отпуск. Причины для этого могут быть самыми разными. Кому и за что полагается отдыхать больше, чем обычным людям, — разбираемся с экспертом.

ВРЕДНЫЕ, ОСОБЫЕ И СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ

- Если условия труда признаны вредными (2, 3 или 4 степень вредности) или опасными, полагается дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней.

- Это, например, работники, занятые на горных работах, в химическом производстве, металлургическом производстве, производстве взрывчатых боеприпасов и так далее, - поясняет адвокат, руководитель Агентства по трудовым спорам Балтийской коллегии адвокатов Виктория Дечкина.

Сколько именно может длиться дополнительный оплачиваемый отпуск у конкретного сотрудника, устанавливается трудовым договором - на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора и с учетом результатов специальной оценки условий, в которых человек трудится. Может быть установлено и большее число дополнительных дней — это не запрещается. В таких случаях по соглашению с работодателем дополнительными днями можно распорядиться так: семь обязательных отгулять хоть вместе с основным отпуском, хоть отдельно (поменять их на деньги нельзя), а за остальные получить финансовую компенсацию.

- Врачи общей практики (семейные врачи) и медицинские сестры таких врачей, если они трудятся в этих должностях не менее трех лет — дополнительные 3 дня.

- Сотрудники территориальных структур власти Чеченской республики или командированных туда — 2 добавочных дня за каждый месяц работы в «особых условиях»

- Работники транспорта и связи с особым характером работы (например, летчики) — определяется нормативными актами ведомств и отраслевыми соглашениями/коллективными договорами.

- Работники с ненормированным рабочим днем - не менее 3 дней.

- Важно, что ненормированный рабочий день обязательно должен быть зафиксирован в трудовых договорах и коллективных соглашениях, - уточняет Виктория Дечкина. - Ими же определяется и продолжительность дополнительного отпуска. Если работнику установлен ненормированный рабочий день, то дополнительный отпуск по этому основанию ему положен, даже если за год он ни разу не был привлечен к труду за пределами рабочего дня.

- Те, кто трудится в районах Крайнего Севера — не менее 24 календарных дней.

- То же, но в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - не менее 16 календарных дней.

- В остальных районах Севера (где есть районный коэффициент) — не менее 8 календарных дней.

- Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в образовательных организациях имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст.335 ТК РФ).

- Спортсмены и тренеры — не менее 4 календарных дней дополнительно в год (ст. 348.10 ТК РФ)

Есть и ряд других категорий работников, которым в определенных ситуациях полагается дополнительный оплачиваемый отдых, - но они менее многочисленные (например — члены Российской антарктической экспедиции).

ЗА СТАЖ И ВЫСЛУГУ

В этих случаях право на дополнительный отдых зависит не только от рода профессиональной деятельности, но и от стажа на конкретной работе.

- Муниципальные служащие — за выслугу лет дополнительно к отпуску от 1 до 15 календарных дней (расчет зависит от региона — у всех по-разному)

- Прокуроры, научные и педагогические сотрудники системы Прокуратуры России, сотрудники таможенных органов, сотрудники следственного комитета, сотрудники органов внутренних дел:

после 10 лет службы могут рассчитывать на дополнительные 5 каледарных дней, после 15 лет – на 10 дней, после 20 лет – на 15 дней.

- Судьи:

от 5 до 10 лет работы - 5 рабочих дней,

10-15 лет — 10 рабочих дней,

свыше 15 лет — 15 рабочих дней

- В этих случаях дополнительные оплачиваемые отпуска, как предполагается, один из стимулов для работника трудиться на конкретном рабочем месте, - объясняет Виктория Дечкина.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Травма на производстве, профессиональное заболевание и прочие случаи, когда здоровье работника резко пошатнулось из-за выполнения им профессиональных обязанностей и это документально доказано, — еще один повод требовать дополнительный оплачиваемый отпуск. Он полагается, если пострадавшему сотруднику нужно для восстановления здоровья санаторно-курортное лечение. Конкретные сроки такого отпуска законами не оговариваются. Он должен быть предоставлен на все дни, когда работник будет находиться в санатории, а также на время проезда к месту лечения и обратно.

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ И ЛИКВИДАТОРЫ

Они имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска.

В эту группу входят:

- граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями аварии на ЧАЭС,

- участники ликвидации последствий аварии в пределах зоны отчуждения на период 1986-1987 годов,

- граждане, которые отдали костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС,

- инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой на ЧАЭС.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ И ИНВАЛИДЫ

И тем, и другим полагается более длинный основной оплачиваемый отпуск. Формально это не вполне то же, что дополнительные дни, но работников, как правило, такие нюансы не интересуют: дают отдохнуть подольше и должны это оплачивать — и отлично.

Итак:

- работникам в возрасте до 18 лет полагается отпуск в 31 календарный день,

- инвалидам всех групп — 30 календарных дней.

КРОВЬ СДАЛ, ПОШЕЛ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Формально это, конечно, не отпуск. Но можно получить дополнительный оплачиваемый день для отдыха, сдав кровь. Освобождение от работы полагается в день сдачи крови и ее компонентов, в день связанного с этим медицинского осмотра, а также после дня сдачи крови (ст. 186 ТК РФ).

- Писать заявление работник в этом случае не обязан. Но должен устно предупредить работодателя и принести справку по форме 401/у и 402/у, - поясняет адвокат.

Для диспансеризации работники также имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года. Чтобы этим правом воспользоваться, нужно написать заявление.

ВАЖНО

Работодатели вправе сами устанавливать для каких-то категорий работников дополнительные отпуска — если на то у них есть желание и деньги на оплату. То есть ухудшать положение работников в сравнении с тем, что предписано Трудовым кодексом и постановлениями правительства, нельзя. А предоставлять какие-то дополнительные плюшки — пожалуйста. Но они все равно должны быть закреплены документально — в коллективном договоре или нормативных актах самого работодателя. И уж если оно записано — например, работодатель решил предоставлять не 7 дополнительных оплачиваемых дней отпуска, а 10 — то он обязан выполнять эти свои обещания на тех же основаниях, как если бы это было прописано в ТК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК БЕЗ ОПЛАТЫ

До сих пор мы говорили о дополнительных отпускных днях, которые работодатели обязаны предоставлять и оплачивать. Но можно просить и неоплачиваемый дополнительный отпуск или неоплачиваемые дополнительные дни к основному отпуску. Например, по семейным обстоятельствам. Или по каким-то другим уважительным причинам.

Есть случаи, когда работодатель такую просьбу уважить просто обязан. Но в определенных рамках. Просить можно (помня, что эти дополнительные дни - неоплачиваемые):

- работающим пенсионерам - до 14 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы) – до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

- любым работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней.

Есть и ряд ситуаций, когда для работников МОГУТ (именно такая расплывчатая формулировка в законе) устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения зарплаты в удобное для них время — до 14 календарных дней. Понять, делают ли это на конкретном предприятии, можно из коллективного договора с работодателем (это обязательно должно быть там прописано). А перечень работников такой:

- с двумя и более детьми до 14 лет,

- с ребенком-инвалидом до 18 лет,

- одинокая мать с ребенком до 14 лет,

- одинокий отец, воспитывающий ребенка до 14 лет.

Неоплачиваемый дополнительный отпуск можно как присоединить к обычному оплачиваемому отпуску, так и использовать отдельно — полностью или по частям.

Ну и наконец один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы положен женщинам, работающим в сельской местности. Хотя тут уж, как правило, речь идет не об отдыхе и уж точно не об отпуске.