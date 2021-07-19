Вопрос дня: Что сделать, чтобы русские с украинцами снова стали братьями? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

- Не может быть простого ответа. Искать компромиссы. Сегодня появились минимальные надежды на мягкую разрядку между Москвой и Вашингтоном. Тогда и поведение киевских властей поменяется. Но это очень слабая надежда, а других я не вижу в нынешних обстоятельствах. Все, что делает сегодняшняя власть на Украине, все антироссийские решения приводят к ухудшениям внутри страны.

Богдан БЕЗПАЛЬКО, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России:

- Надо думать, что делать, чтобы почувствовать себя одним народом, а не братскими. Популяризировать историческую правду и не пытаться угодить всем нашим «братьям», «союзникам» и прочим. Никакой концепции братских народов не существует. Либо мы будем враждебными народами, что ярко показывает постсоветский период с резким пристраиванием Украины на националистические рельсы, либо мы - один народ.

Владимир КОРНИЛОВ, политолог:

- Как минимум почаще выпускать подобные статьи и материалы по этому поводу. Россия долго была занята другими делами, не занималась гуманитарным, идеологическим, историческим просвещением на Украине, отдав это на откуп американским фондам.

Владимир РОГОВ, политолог:

- Дать возможность не жить в условиях оккупации жителям исторического юга Руси. У меня сотни моих земляков из Запорожья, Одессы, Киева - все этого ждут. Сегодня они ненавидят украинскую верхушку куда больше, чем ненавидели Россию, одурманенные пропагандой в 2014 - 2015 годах.

Игорь КИМАКОВСКИЙ, экс-политзаключенный на Украине:

- Реальная помощь всем формальным и неформальным организациям, поддерживающим пророссийски настроенную аудиторию. Россотрудничество должно открыть свое представительство в Донбассе и работать для всех жителей Украины. Существенно увеличить квоты на обучение детей с Украины в учебных заведениях РФ всех уровней. Украинским ученым, преподавателям и специалистам обеспечить бесплатное размещение статей на русском языке во всех наших ваковских изданиях. Бесплатный прием больных детей в Крыму.