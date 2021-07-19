Каким человеком был Петр Мамонов, как быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса и почему дорожает морковка

1 место. «Одно не пойму: за что мне это?»: Вспоминаем песни и роли Петра Мамонова

Друзья и коллеги рассказывают, каким человеком был этот неординарнейший музыкант и актер (слушать)

2 место. Политолог Марат Баширов: Статья Путина - это информационная бомба, в ней заложен сильнейший идеологический посыл

Статья Путина про единство русского, украинского и белорусского народов - это фактически программная речь и обозначение тех самых красных линий на ближайшие годы, уверены эксперты (слушать)

3 место. «Летим, сшибаем деревья»: пассажиры упавшего Ан-28 рассказывают, как чудом выжили

Все, кто находились в салоне совершившего жесткую посадку Ан-28, остались живы. Пилот-герой во время жесткой посадки сломал ногу (слушать)

4 место. Что такое женское лидерство и есть ли оно?

В эфире Радио «Комсомольская правда» генеральный директор Johnson & Johnson, управляющий директор Janssen в России и СНГ Екатерина Погодина рассказывает, почему любому лидеру важно вырабатывать свой собственный стиль, а не копировать чей-то (слушать)

5 место. Как быстрее восстановиться после перенесенного коронавируса

Рассказываем, что такое «постковидный» синдром, чем он опасен, почему не пройдет сам и как от него избавляться (слушать)

6 место. Геннадий Зюганов: Сети на 90% иностранные, будут ввозить импортную морковку по 100 рублей, а свою за 25 рублей не берут

Лидер КПРФ - про цены в магазинах, присоединение Донбасса и принудительную вакцинацию (слушать)

7 место. Педиатр Евгений Тимаков: Мы должны готовиться к вакцинации детей с 14-летнего возраста

В Москве начались испытания вакцины от коронавируса на подростках. Как заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» врач-педиатр Евгений Тимаков, индийский штамм начал больше заражать детей и поэтому скоро придется прививать и детей, чтобы спасти от ковида (слушать)

8 место. «Это был адский труд»: Лена Ленина рассказала о главной сложности своих причесок

Каннский фестиваль невозможно представить не только без модных фильмов, но и причесок Лены Лениной. Россиянка каждый год сотворяет со своими волосами нечто, что заставляет ахнуть всех гостей. В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Лена рассказала, как реагируют в Каннах на ее эффектные образы и кто их помогает создавать (слушать)

9 место. Доктор Мясников: Мы расхлебываем наше благожелательное отношение к антивакцинаторам на протяжении последних 20-30 лет

Известный теледоктор рассказал, нужно ли сдавать тесты на антитела, почему надо вакцинироваться переболевшим, когда нас перестанут штрафовать за перчатки, стоит ли использовать капли в нос и почему россияне не хотят прививаться (слушать)

10 место. Анатолий Кузичев - про Украину: Это разве страна? Это хрень неудавшаяся

Владимир Ворсобин и Анатолий Кузичев обсуждают уход Петра Мамонова, татуировки с QR-кодами, идею введения нового локдауна и статью Путина про Украину (слушать)