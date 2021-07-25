Аборт и отказ от ребенка - не выход: Смоленский дом всегда открыт для нуждающихся мам и детей

Все обитатели Смоленского дома для мамы живут как одна большая семья

Часто женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, встают перед сложнейшим выбором - прервать беременность, родить ребенка, но отказаться от него, или повести малыша в никуда. В такие моменты кажется, что мир рухнул. Но существование Смоленского дома для мамы доказывает - выход есть всегда.

Этот кризисный центр при православном приходе храма Архангела Михаила помогает как беременным, так и уже родившим женщинам, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить своих детей. Здесь им совершенно безвозмездно дают крышу над головой, помогают вещами, едой, но главное - дают возможность поверить в себя, встать на ноги, получить работу и в будущем жилье.

Все обитатели Смоленского дома для мамы живут как одна большая семья. Женщины вместе говорят еду, делают домашние дела, а детишкам всегда есть с кем поиграть. Здесь царят уют и порядок, за поддержание которого отвечают дежурные. Также на помощь по первому зову готовы прийти батюшка и комендант.

- И женщины здесь получают тот опыт, которого, возможно, никогда не было в их жизни – опыт любви и принятия. Подопечных здесь любят и принимают, как в семье – совершенно бескорыстно. Нам от них ничего не нужно, мы просто занимаемся их проблемами, как занимались бы проблемами своих родственников и близких. Мы не ставим себе задачи воспитать их, сделать их правильными или особенными. Главное, чтобы мамочки почувствовали любовь и смогли передать ее своим детям, - приводятся слова директора Смоленского дома для мамы Татьяны Сергеевны на сайте центра.

У многих обитательниц дома просто никогда не было настоящей семьи, поэтому они сами пока только учатся заботиться о других. А в Смоленском доме мамочкам помогают измениться, отогреть сердца, чтобы дальше они могли не только успешно строить свою жизнь, но и даже поддерживать других.

При содействии фонда президентских грантов центру удалось также реализовать проект "Горшочек, вари!" и организовать полноценное функционирование подворья "Мамина дача" не только в весенне-летний период, как это было изначально, но и осенью-зимой. Здесь единовременно могут жить около 18 человек, что позволяет оказывать помощь большему количеству нуждающихся.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

"Смоленский дом для мамы" тоже принимал участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.