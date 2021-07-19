Россия проведет учения на границе с Афганистаном

Подобные учения в этом неспокойном регионе проводятся не впервые Фото: EAST NEWS

С 5 по 10 августа 2021 Минобороны России анонсировало проведение совместного учения c воинскими контингентами Узбекистана и Таджикистана на полигоне "Харб-Майдон", что расположен в Хатлонской области Республики Таджикистан в 20 километрах от Афганистана. Об этом журналистам сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

- В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства, - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО "КП" уточнили, что основу российского воинского контингента "составят подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО".

Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что подобные учения в этом неспокойном регионе проводятся не впервые. Два года назад на полигоне "Харб-Майдон" проходили учения "Боевое братство – 2019" и "Нерушимое братство - 2019". В нем принимали участие Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона и Коллективные миротворческие силы ОДКБ представленные вооруженными силами Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Они отрабатывали создание "огневых мешков" для бандформирований.

Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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