Российские автоконцерны развивают сотрудничество с Казахстаном

Фото: primeminister.kz

Директор департамента автопрома Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак и заместитель главы кабинета министров Республики Казахстан Роман Скляр совершили рабочую поездки в Костанайскую область Казахстана, об этом сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра республики. В ходе визита они проинспектировали реализацию инвестиционных проектов в рамках казахстанско-российской промышленной кооперации. Официальные лица России и Казахстана ознакомились с индустриальным потенциалом региона, где сегодня успешно функционируют и готовятся к запуску новые передовые проекты в отрасли автомобилестроения, производства сельскохозяйственной техники и компонентной базы, обеспечивающие тысячи рабочих мест.

Благодаря грамотному государственному стимулированию автомобильной отрасли - льготы по НДС, введение утилизационного сбора, программа промышленной кооперации - в республику потянулись крупнейшие производители. Сегодня в Казахстане выпускаются автомобили под марками Hyundai, Niva Chevrolet, «УАЗ» и Man.

Российский бренд Lada стал вторым по популярности в Казахстане

Фото: primeminister.kz

. На заводе «СарыаркаАвтоПром» дан старт совместного производства автомобилей российской марки Lada в присутствии президента АвтоВАЗа Николя Мора, занявшего этот пост в июне нынешнего года. Здесь будет сходить с конвейера весь модельный ряд автомобилей Lada: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta.

«Производство автомобилей Lada Granta включает в себя мелкоузловой метод с применением операций по окраске авто. В настоящее время на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели для дальнейшего увеличения локализации Lada на отечественном заводе. Для производства организованы новые рабочие места, специалисты прошли необходимое обучение», – сообщает пресс-служба главы Костанайской области.

В ходе визита в Казахстан президент АвтоВАЗа Николя Мор подписал ряд партнёрских соглашений. В частности, с компаниями «СарыаркаАвтоПром» и Volga Auto Qazaqstan было подписано генеральное соглашение о взаимодействии, с «СарыаркаАвтоПром» – лицензионный договор, с Volga Auto Qazaqstan – дистрибьюторский договор.

«По итогам 2020 года в Казахстане было реализовано 17,5 тыс. автомобилей Lada, что сделало бренд одним из самых популярных в стране. Новый этап сотрудничества позволит казахстанским потребителям приобрести автомобили Lada по более доступной цене с качественным сервисом», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. В свою очередь российский автомобильный журнал «Движок» сообщает о том, что бренд Lada стал вторым по популярности в Казахстане после Hyundai.

Правительственная делегация России при участии генерального директора «Renault Россия» Яна Птачека также проинспектировала работу производственной линии Renault на заводе «СарыаркаАвтоПром», где с недавнего времени налажен выпуск моделей Arkana и Captur. Как сообщалось ранее, предприятие «СарыаркаАвтоПром» планирует в нынешнем году произвести около 9 тыс. автомобилей Lada.

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан вместе с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным ознакомились с тем, как идёт строительство завода KamLitKZ по производству чугунного литья, необходимого для некоторых компонентов грузовой техники нового модельного ряда «КАМАЗов» поколения К5. Первый этап строительства планируется завершить в октябре нынешнего года, там будут выпускать картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателя для грузовиков, 95% продукции будет экспортироваться. В присутствии заместителя главы кабинета министров Казахстана был подписан новый инвестиционный контракт по проекту строительства завода КАМАЗ, где будут производиться главные передачи ведущих мостов. Было также подписано соглашение, касающееся промышленной сборки этих компонентов между Министерством иностранных дел, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и KamLitKZ.

Заключение этих соглашений стало ещё одним шагом в рамках реализации крупных инвестиционных проектов компании КАМАЗ по созданию современных высокотехнологичных производств автомобильных компонентов на территории Казахстана. Продукция казахстанского производства будут поставляться на конвейер главного завода в Набережных Челнах. Инвестиции в новый проект составят порядка 82 млрд тенге или около 15 млрд рублей. На самом заводе и в смежных отраслях промышленности Казахстана появится более 600 новых рабочих мест. Проект реализуется при участии АО «Фонд развития промышленности».

«Пример реальной промышленной кооперации»

По итогам всех встреч в присутствии заместителя премьер-министра Республики Казахстан, представителя Министерства промышленности и торговли России, генерального директора ПАО «КАМАЗ» и президента АО «АвтоВАЗ» было подписано 8 ключевых документов, касающихся реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане с участием России.

«Запуск производства автомобилей Lada и Renault в Казахстане – это пример реальной промышленной кооперации между Россией и Казахстаном, наглядно демонстрирующий потенциал развития автомобильной промышленности двух стран», – заявил Денис Пак. Он уверен, что в ближайшее время бренд Lada вернётся на первое место по продажам на казахстанском рынке.

К словам главы департамента автопрома можно добавить, что в конце июня состоялась встреча министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова и министра экономического развития России Максима Решетникова, на которой обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества двух государств.

Как заявил Бахыт Султанов, создание новых хабов вдоль международных транспортных коридоров будет способствовать промышленной кооперации между странами Евразийского экономического союза и наращиванию их экспортного потенциала. Кроме того, как отметил министр торговли Казахстана, это даст дополнительный импульс приграничному сотрудничеству Республики Казахстан и Российской Федерации.

Российский и казахстанский министры также обсудили создание евразийской товаропроводящей системы, отметив, что она призвана укрепить продовольственную безопасность наших государств, а стабильный «переток» товаров расширит экспортные потоки на рынки третьих стран. Стороны отметили, что у Казахстана и России имеется большой потенциал для развития сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, горнодобывающая отрасль, информационно-коммуникационные технологии и энергетика, сотрудничество в области которой будет заключаться в модернизации и расширении электроэнергетической сети, внедрению возобновляемых источников энергии.

По итогам первых 4 месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 20,4% и составил 6,6 млрд долларов. Максим Решетников пригласил делегацию Казахстана на 2-й Каспийский экономический форум, который пройдёт 11-12 августа в Москве с участием глав правительств прикаспийских государств. На форуме предстоит обсудить актуальные вопросы в области «зелёной» экономики и устойчивого развития, транспорта и логистики, энергетики и туризма, научного и культурного партнёрства.