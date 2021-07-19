В Москве судят мужчину, который 15 лет назад зарезал одноклассника

Теперь убийцу и его родителей, которые 15 лет прятали сына от правосудия, ждет уголовное наказание. ФОТО: Мосгорсуд

В Зюзинском суде столицы начался суд над 30-летним Бесиком Кочалидзе, которое он совершил публично в сентябре 2006 года в московской школе №563.

Тогда жертвой Бесика стал 16-летний мальчик, этнический азербайджанец Емен Оджахгулуев. Кочалидзе на грузинском языке высказал оскорбления в адрес его матери, а тот что-то ответил по-азербайджански. На этой почве между одноклассниками и возник конфликт, который дошел до директора школы. Она пыталась примирить детей, но в данном случае известные ей методы не сработали.

Кочалидзе сбегал домой, взял большой кизлярский нож отца и пошел на физкультуру. Там, в физкультурном зале он столкнулся с директором и одноклассником, на которого затаил обиду. Директор потребовала, чтобы школьники перед всем классом пожали руки "в знак дружбы".

Кочалидзе взял одноклассника за руку, а другой достал из-под футболки огромный нож и нанес ему 8 смертельных ранений в грудь и живот. От полученных ран Емен скончался на месте.

Вооруженный ножом Бесик сбежал с урока физкультуры, потом из Москвы, оказался на Украине, потом затерялся на территории Польши. Но в 2019 году сотрудники Интерпола его задержали и доставили в Москву.

Теперь убийцу и его родителей, которые 15 лет прятали сына от правосудия, ждет уголовное наказание.