На англичанина завели дело за то, что он свистел рядом с соседом

Весь сыр-бор начался из-за песенки из популярного мультсериала «Боб-Строитель»

Один из жителей британского графства Бедфордшир попал в число правонарушителей буквально на ровном месте. Полиция завела на него дело о «преступлении на почве ненависти» из-за… свиста. Песенка, которую он насвистывал, показалась оскорбительной его соседу.

Как пишет газета The Daily Mail, весь сыр-бор начался из-за песенки из популярного мультсериала «Боб-Строитель». Почему сосед воспринял ее как оскорбительную — неясно. Собственно, никто и не обязан это объяснять или выяснять. Достаточно сообщения «куда надо», чтобы на человека повесили дело.

Это не первый и уж точно не последний такой случай в королевстве. Все дело в принятых в 2014 году правилах регистрации преступлений на почве ненависти, которые позволяют зафиксировать подобный инцидент буквально на пустом месте на основании любого подозрения. Например, одна женщина пожаловалась на то, что ее сыну разрешили биться головой о бортик бассейна из-за его этнической принадлежности. Примечателен и гомосексуалист, который решил, что его ограбили наркоторговцы исключительно из-за того, что он гей. А один из выходцев из Португалии, живущий в Англии, подал в правоохранительные органы заявление, что его оскорбили, положив на дорожке упаковку от гамбургера. Разумеется, как измазанная в соусе и жире бумажка оскорбляет чувства уроженца Лиссабона, никто объяснять не трудится.

В Великобритании существует такая категория как инцидент на почве ненависти, которая представляет собой «некриминальный инцидент, который воспринимается жертвой или любым другим человеком как акт, мотивированный враждебностью или предубеждением на основе инвалидности, расы, религии, сексуальной ориентации или половой принадлежности». При этом оскорбить может буквально все – слова, поза, жесты, рисунки, звуки. В результате ежегодно по всему королевству регистрируется почти по 11 тысяч ненасильственных инцидентов на почве ненависти, а за последние 5 лети их число превысило 120 тысяч. Правда ответы на запросы СМИ в полицейские участки по всей стране не зафиксировали ни одного раза, когда подобные «преступления» был раскрыты.

Так в чем же проблема для людей: обычная полицейская бюрократия, пусть и бессмысленная? Все дело в том, что граждане, на которых указали как участников подобных преступлений, автоматически заносятся в качестве обвиняемых в базу данных правоохранительных органов, что потом может всплыть и выставить их в негативном свете, например, при устройстве на работу. Впрочем, в полиции утверждают, что раскрывают информацию по столь незначительным обвинениям только в случае «усиленной проверки», например, при устройстве в силовые структуры. Защититься от этого фактически нельзя – ведь полноценных расследований по «инцидентам» обычно не проводится.

Сами полицейские тоже не испытывают восторга от подобной работы, ведь чем больше времени им приходится трать на мифические преступления, тем меньше часов остается на поиск настоящих злодеев.