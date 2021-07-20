V юбилейный нижегородский ГОРЬКИЙ fest в самом разгаре

Автор фото: Анны ТЕМЕРИНА

Открытие V юбилейного фестиваля нового российского кино ГОРЬКИЙ fest состоялось в минувшую пятницу, 16 июля.

На красной дорожке гостей приветствовали президент фестиваля, актер, народный артист России Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева.

Гостями церемонии открытия стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, актриса Юлия Хлынина, продюсеры Николай Ларионов, Юлия Мишкинене и Екатерина Михайлова, актер Сергей Шнырев, актер Павел Ворожцов, актер Павел Табаков и многие другие известные представители российского кинематографа.

Автор фото: Анны ТЕМЕРИНА

В начале церемонии президент фестиваля Горький fest Михаил Пореченков зачитал приветствие фестивалю от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В ходе церемонии глава региона Глеб Никитин вручил Михаилу Пореченкову и Оксане Михеевой медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

Автор фото: Геннадий АВРАМЕНКО

Церемонию открытия фестиваля вели актриса Агата Муцениеце, актер Михаил Тройник и стендап-комик Дмитрий Гаврилов. Музыканты группы ARTEMIEV отвечали за музыкальное сопровождение действа.

Автор фото: Геннадий АВРАМЕНКО

«Фестиваль все больше обретает образовательное измерение и способствует формированию кинематографического сообщества в Нижнем Новгороде. То что фестиваль год от года крепнет не вызывает никаких сомнений», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время церемонии открытия.

Вообще ГОРЬКИЙ fest за годы своего существования превратился в серьёзную профессиональную кинематографическую площадку для кинематографистов. Здесь киношникам предоставляется и уникальная возможность познакомить зрителей с самыми важными, современными и увлекательными работами российской киноиндустрии, а также сплотить специалистов киноиндустрии из Нижнего Новгорода для формирования регионального кинематографического сообщества.

Автор фото: Геннадий АВРАМЕНКО

После торжественной церемонии открытия фестиваля состоялась премьера фильма Леонида Парфенова «Карман России».

Надо сказать, среди участников фестиваля нет безусловных лидеров и пока сложно давать прогнозы о том, кто же станет победителем ГОРЬКИЙ fest. Но, кто знает, может быть, среди нынешних участников есть будущий всеми признанный лидер, которому предстоит долгая и славная судьба любимчика российских и зарубежных телезрителей.

Автор фото: Геннадий АВРАМЕНКО

КСТАТИ

Как попасть на «Горький fest — 2021»

Показы кинолент конкурсной программы проходят ежедневно в полдень в драматическом театре. В 14.30 проходит кинокартины в кинотеатре «Орленок».

17 июля состоялось открытие кинозала под открытым небом на Нижневолжской набережной. Попасть на показы конкурсных кинолент можно абсолютно бесплатно. Для этого требуется пройти регистрацию на мероприятие на сайте и получить электронный билет.

В связи с ковидными ограничениями у гостей на входе в зал попросят «Мультипасс 800» или документ, который подтверждает отсутствие заражения ковидом: свежий отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о наличии антител (действует 60 дней с момента сдачи анализа).