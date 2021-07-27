Ежедневно создаются сотни мошеннических сайтов: как понять, что тебя пытаются обмануть в Сети

Директор АНО "Систематика" Криковцов Вячеслав Евгеньевич

Российским сегментом интернета пользуются свыше 80 миллионов пользователей, и каждый день это цифра увеличивается. Причем многие не осведомлены об угрозах, которые поджидают их в Сети. Ежедневно создаются сотни новых сайтов для обмана пользователей. Мошенники подстраиваются под современные реалии и реализуют самые различные схемы.

Часто жертвами таких недобросовестных граждан становятся пожилые люди, женщины и подростки. Согласно данным АНО "Информационно-консультационный центр Интернет-Технологий "Систематика", в поисковиках участились запросы по ключевым фразам "обманули/кинули в интернете". Сейчас это более 5 тысяч запросов в месяц. А ведь есть пострадавшие от рук мошенников, которые разочаровавшись в Сети, уже не пытаются найти помощи там.

Проект по защите прав "Экспертное мнение 2020/21", который нашел поддержку у фонда президентских грантов, позволяет доступно и просто рассказывать об обмане в интернете. В статьях и видеороликах излагаются новые мошеннические схемы, приводятся примеры проверок "легких способов заработка". Если общественность будет знать, как действуют обманщики в интернете, то в будущем они смогут избежать неприятных исходов, обходя стороной так называемые "лохотроны".

АНО "Систематика" не призывает полностью отказаться от Сети, гаджетов и соцсетей. Главная цель - показать, что интернет - не смысл жизни, а всего лишь инструмент. Особенно учитывая, что сейчас социальные сети научились подбирать для пользователей крайне релевантный контент, создавать вокруг нас так называемый информационный пузырь, в котором всегда очень комфортно и интересно. И люди из этих пузырей просто не могут просто выбраться.

- Раньше я часами сидел в социальных сетях, вступал в различные группы, постоянно спорил, заводил какие-то ненужные диспуты. Я мог часами выбирать компьютерную мышку, но так и не определиться, - признается директор АНО "Систематика" Криковцов Вячеслав Евгеньевич. - Я был в курсе событий всех своих друзей, следил за социальными сетями - как друзья проводят время, что лайкают, что смотрят. Я всегда знал, где они и что делают. Постоянно интересовался новостями.

Однако год назад Вячеслав установил для себя временные ограничения на пользование соцсетями. И жизнь заиграла новыми красками. Оказалось, что совсем необязательно всегда находится в Сети, чтобы было интересно.

- Общение с близкими, общение с друзьями оффлайн, а также занятия спортом помогли мне побороть синдром упущенной выгоды. Я стал спокойнее относиться к соцсетям, новостному контенту. Мир не рухнул от того, что я не ежеминутно заглядываю в телефон, - подытожил Вячеслав Криковцов.

Пока же вы бороздите просторы интернета важно помнить, что на каждом шагу может подстерегать опасность. О том, как людей обманывают в 21 веке и как этого избежать - смотрите в блоге "Систематики".

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Автономная некоммерческая организация «Информационно-консультационный центр Интернет-Технологий «Систематика» тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.