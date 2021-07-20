Анекдоты: «Оптимальное соотношение цены и качества», как правило, означает «Фигня, зато дешево!»

И почему мужчины так боятся женщин? Ну что мы можем сделать? Ну настроение испортить, ну жизнь сломать. И все…
* * *
Очень сложно смотреть сериалы про бедных американцев, потому что постоянно прикидываешь, сколько тебе надо работать, чтобы стать такими же бедными, как они.
* * *
Вошла девушка с формами на все случаи жизни.
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Ну вот почему в школе нас учили никому не нужной теореме синусов, а как не поймать паровоз на мизере в преферансе - не учили, блин!
* * *
- Семен Маркович, как часто вы соглашаетесь со своей женой?
- Никогда!
- И как она к этому относится?
- Никак. Она об этом не знает.
* * *
По результатам мониторинга регулирования роста цен установлено, что выросли цены и на регулирование роста цен, и на мониторинг регулирования.
* * *
- Я читаю Евангелие. Ты можешь мне не мешать?
Шепотом:
- Убийца - Понтий Пилат.
* * *
Найдя у внука белый порошок, бабушка решила, что это мука, и сделала из него блины.
В итоге Масленица не прекращалась три недели.
* * *
Вернулся из командировки, от жены на столе на кухне записка: «Ушла к стоматологу».
Жду час, два, три.
Потом, смотрю, вещей ее нет…
* * *
- Почему не спишь опять в два часа ночи?
- Неромантику этого не понять... Дышу звездами. Мечтаю о несбыточном...
- Жрешь???
- Жру...
* * *
30 лет и 3 года ждала Василиса Прекрасная принца на белом коне. А тут смотрит - едет принц, красавец, как в сказке.
А конь-то не белый!
Да ну его на фиг…
* * *
Когда я смотрю на новых российских казаков, на их липовые иконостасы из самоприсвоенных орденов и медалек, очень хочется дернуть их за усы. Вдруг тоже приклеенные?
* * *
Один мужик сказал в «Фэйсбуке»: «Тот случай дал мне ценный опыт» вместо «Тот кейс дал мне ценный экспириенс», и его тут же осмеяли, облили смузи и перевели в чуханы.