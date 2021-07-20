Анекдоты: «Оптимальное соотношение цены и качества», как правило, означает «Фигня, зато дешево!»

И почему мужчины так боятся женщин? Ну что мы можем сделать? Ну настроение испортить, ну жизнь сломать. И все…

* * *

Очень сложно смотреть сериалы про бедных американцев, потому что постоянно прикидываешь, сколько тебе надо работать, чтобы стать такими же бедными, как они.

* * *

Вошла девушка с формами на все случаи жизни.

* * *

Ну вот почему в школе нас учили никому не нужной теореме синусов, а как не поймать паровоз на мизере в преферансе - не учили, блин!

* * *

- Семен Маркович, как часто вы соглашаетесь со своей женой?

- Никогда!

- И как она к этому относится?

- Никак. Она об этом не знает.

* * *

По результатам мониторинга регулирования роста цен установлено, что выросли цены и на регулирование роста цен, и на мониторинг регулирования.

* * *

- Я читаю Евангелие. Ты можешь мне не мешать?

Шепотом:

- Убийца - Понтий Пилат.

* * *

Найдя у внука белый порошок, бабушка решила, что это мука, и сделала из него блины.

В итоге Масленица не прекращалась три недели.

* * *

Вернулся из командировки, от жены на столе на кухне записка: «Ушла к стоматологу».

Жду час, два, три.

Потом, смотрю, вещей ее нет…

* * *

- Почему не спишь опять в два часа ночи?

- Неромантику этого не понять... Дышу звездами. Мечтаю о несбыточном...

- Жрешь???

- Жру...

* * *

30 лет и 3 года ждала Василиса Прекрасная принца на белом коне. А тут смотрит - едет принц, красавец, как в сказке.

А конь-то не белый!

Да ну его на фиг…

* * *

Когда я смотрю на новых российских казаков, на их липовые иконостасы из самоприсвоенных орденов и медалек, очень хочется дернуть их за усы. Вдруг тоже приклеенные?

* * *

Один мужик сказал в «Фэйсбуке»: «Тот случай дал мне ценный опыт» вместо «Тот кейс дал мне ценный экспириенс», и его тут же осмеяли, облили смузи и перевели в чуханы.