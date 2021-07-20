Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 7:04

Цыган наказали. А справедливости в Чемодановке так и нет

Село, где два года назад на всю страну прогремел межнациональный конфликт, так и осталось не понятым властями. Репортаж Владимира Ворсобина
Владимир ВОРСОБИНВладимир ВОРСОБИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сход жителей Чемодановки два года назад потребовал выселить цыган...

Сход жителей Чемодановки два года назад потребовал выселить цыган...

Фото: vk.com

«БИТЬ ПРИШЛИ РУССКИЕ. А АРЕСТОВАЛИ НАС»

- Если я народ соберу, напишешь о Чемодановке правду? - цыган Федя разглядывал меня черными как уголь глазами. Его приятель Коля крутил в руках отобранное у меня журналистское удостоверение и отчего-то усмехался.

- А ты кто? - спрашиваю.

Федя достает удостоверение замначальника какого-то (не разобрал) районного управления по межнациональному общению. Это был не Федя. Имя стояло другое.

- Соберу народ, и он расскажет, как было дело! - говорил «Федя». - Кто кого бил. Цыгане русских. Или русские цыган. Понимаю, ты русский. Но и ты пойми. За драку арестовали только нас. 27 человек! Сейчас их судят. Хотя бить нас пришли русские. Это справедливо?

Пожимаю плечами.

Я лишь пять минут в Чемодановке. Просто шел по центральной улице. А тут «Федя». И опасные слова - «мы», «они»... И «cправедливость». Здесь ее хотят все.

Чемодановка стоит прямо на трассе Москва - Челябинск. Ее люди и перекрыли, взывая к справедливости. Фото: Максим БУДАНОВ/ТАСС

Чемодановка стоит прямо на трассе Москва - Челябинск. Ее люди и перекрыли, взывая к справедливости. Фото: Максим БУДАНОВ/ТАСС

ПОТРЕСКИВАЛ МИР...

Чемодановка - это уже не просто село. Это символ. Два года назад тут случилась межнациональная драка. Из-за ссоры на пруду (цыганские подростки приставали к русским девочкам) сотня человек дралась насмерть - арматурой, кирпичами, вилами. Русская сторона понесла потери: от удара в голову камнем погиб 34-летний Владимир Грушин.

Зато цыганская была арестована. Вся без разбору. Почти три десятка человек пошли под суд.

На днях был вынесен приговор. Николай Юрченко, у дома которого и началась драка (его детей местные русские и обвинили в оскорблении девочек), получил 10 лет тюрьмы. Еще один цыган - 7. Остальные - год-два.

Но в день, когда я бродил по Чемодановке, приговор еще не объявили. Цыгане еще надеялись. Русские ждали.

И те и другие - опять-таки справедливости.

Полуразрушенный храм в самом центре Чемодановки.

Полуразрушенный храм в самом центре Чемодановки.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Что было там на пруду, никто толком объяснить не может! - сказал «Федя». - Кто-то говорит, что наши цыганята купались голыми. Другие - что была какая-то ссора...

Пообещав назначить стрелку с народом, «Федя» исчез.

А я все шел по Чемодановке. Тихой, странной. Где потрескивал наведенный полицией межнациональный мир.

КУЛАКИ ПРОТИВ КАМНЕЙ

В 6-тысячной Чемодановке (вместе с соседними Лопатками) цыган около 900 человек.

Их дома рассыпаны по деревне, но перепутать их трудно. Ромале покупают дома подешевле и живут там веселой многоголовой семьей. (В деревне крепко уверены, что живут они на материнский капитал и соцвыплаты многодетным, потому как где работают цыгане, деревенским неизвестно). Русские живут побогаче. У крепких домов приличные иномарки.

У домов цыган чаще убитые «десятки». Обычно просто ржавый кузов с начисто разобранным нутром.

Зайдешь в русский дом - там говорят осторожно. Мол, с тех пор стало тихо.

После драки в Чемодановке тут же починили водопровод, подлатали улицы и вернули пункт полиции.

После драки в Чемодановке тут же починили водопровод, подлатали улицы и вернули пункт полиции.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Мы и раньше мирно жили, - рассказывает мужичок Костя, который переехал сюда в 90-е. - Но недавно заехали новые цыгане. Понаглее. Начали болтать, мол, скоро Чемодановку возьмем, как соседние Лопатки. А после драки присмирели, что ли. Зовут в гости. На свадьбу. А чего мне не выпить (подмигивает)? Иду.

Но если зайти к ромале... Там разговор другой.

Не знал я, что здешний цыганский барон Владимир Михай умер от коронавируса. Жаль. Авторитет в округе у барона был непререкаемым. Михай договаривался и с табором, и с властью, для которой он вступил в «Единую Россию» и добивался расселения соплеменников по многоквартирным домам. Мол, так спокойнее. Словно предчувствовал.

Говорят, когда русские жители во главе с отцами оскорбленных на пруду девочек пришли к дому Юрченко, один из цыган встал на колени и просил прощения за своих. Его арестуют, как и остальных (получит срок - два года). Михай пытался спасти ситуацию. Неуклюже. Выкрикнул: готовы заплатить 5 тысяч.

- Детей предлагаешь нам продать?! - взревела толпа.

К злосчастному дому Юрченко подтянулись цыгане из Лопаток. Полетели камни.

- Мы должны были ждать, чтобы нас поубивали? - спрашивает одна сторона.

- В больницах оказались только русские. Как обычно, они надеялись на кулаки, - парирует другая.

- Не может же быть так, что виновата только одна сторона. Почему арестованы только цыгане?! А русские что, просто проходили мимо?

- А за что Володю убили?

- Так получилось, - говорят цыгане. - Отпустите наших, несправедливость никому не нужна.

- Точно, - соглашаются русские. - Справедливости в Чемодановке мало...

Уже через месяц после конфликта сбежавшие было ромале потянулись назад - в Чемодановку.

Уже через месяц после конфликта сбежавшие было ромале потянулись назад - в Чемодановку.

Фото: vk.com

ЖИВЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО

Власти решили межнациональный вопрос просто.

Губернатор Пензенской области Белозерцев (тот самый, у кого при обыске позже найдут полмиллиарда рублей) тогда заявил: «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые дестабилизируют ситуацию».

Ну то есть «англичанка гадит».

В Чемодановке тут же починили водопровод, заасфальтировали улицы, вернули пункт полиции (лет 10 назад его убрали при «оптимизации»).

Но вопрос - почему мужики взялись за вилы и кирпичи, а не обратились к государству? - остался.

- Мы и цыгане живем параллельно, - говорит сосед посаженного на 10 лет цыгана Юрченко. - У них своя жизнь, у нас своя. После драки особенно. И дело не только в пролившейся крови...

- А в чем? - настораживаюсь.

- Справедливости нет. Если я пойду что-то просить у властей, им на меня плевать. Пойдет цыган, ему все привилегии - он многодетный безработный переселенец... Пожалуй, нас и ромале объединяет только одно (чемодановец неожиданно засмеялся) - наш чертов пруд. Вы его нюхали?

Тот самый пруд, где начался конфликт, зловонный и страшный (как тут купались дети - непонятно), раскинулся посреди несчастной Чемодановки. И все попытки русско-цыганской общественности прекратить сбросы предприятий в местную реку Инру были бесполезны.

Пруд, конфликт возле которого и обратился в итоге побоищем.

Пруд, конфликт возле которого и обратился в итоге побоищем.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вот и живет Чемодановка с разрушенным храмом посреди села, страшным прудом и ожиданием возвращения из тюрьмы 25 сидельцев.

И, конечно, в нашем русском вечном ожидании справедливости.

СПРАВКА «КП»

13 июня 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области вспыхнул конфликт между местными русскими и цыганами. В массовой драке погиб русский житель Чемодановки. Сельчане перекрыли трассу М5 «Урал», требуя выселить цыган. Цыгане уехали из села, опасаясь расправы. Но через месяц начали возвращаться.

Бунт в Чемодановке
До всей этой истории о селе Чемодановка мало кто знал. Теперь оно у всех на слуху. Что же там произошло?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Русский бунт в Чемодановке: в Пензенской области участники массовых беспорядков получили от 2 до 10 лет колонии

На скамье подсудимых оказались 28 человек и только одного из них оправдали (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Чем закончится русский бунт в Чемодановке

Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта? (подробности)

РЕПОРТАЖ