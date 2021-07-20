Цыган наказали. А справедливости в Чемодановке так и нет

Сход жителей Чемодановки два года назад потребовал выселить цыган... Фото: vk.com

«БИТЬ ПРИШЛИ РУССКИЕ. А АРЕСТОВАЛИ НАС»

- Если я народ соберу, напишешь о Чемодановке правду? - цыган Федя разглядывал меня черными как уголь глазами. Его приятель Коля крутил в руках отобранное у меня журналистское удостоверение и отчего-то усмехался.

- А ты кто? - спрашиваю.

Федя достает удостоверение замначальника какого-то (не разобрал) районного управления по межнациональному общению. Это был не Федя. Имя стояло другое.

- Соберу народ, и он расскажет, как было дело! - говорил «Федя». - Кто кого бил. Цыгане русских. Или русские цыган. Понимаю, ты русский. Но и ты пойми. За драку арестовали только нас. 27 человек! Сейчас их судят. Хотя бить нас пришли русские. Это справедливо?

Пожимаю плечами.

Я лишь пять минут в Чемодановке. Просто шел по центральной улице. А тут «Федя». И опасные слова - «мы», «они»... И «cправедливость». Здесь ее хотят все.

Чемодановка стоит прямо на трассе Москва - Челябинск. Ее люди и перекрыли, взывая к справедливости. Фото: Максим БУДАНОВ/ТАСС

ПОТРЕСКИВАЛ МИР...

Чемодановка - это уже не просто село. Это символ. Два года назад тут случилась межнациональная драка. Из-за ссоры на пруду (цыганские подростки приставали к русским девочкам) сотня человек дралась насмерть - арматурой, кирпичами, вилами. Русская сторона понесла потери: от удара в голову камнем погиб 34-летний Владимир Грушин.

Зато цыганская была арестована. Вся без разбору. Почти три десятка человек пошли под суд.

На днях был вынесен приговор. Николай Юрченко, у дома которого и началась драка (его детей местные русские и обвинили в оскорблении девочек), получил 10 лет тюрьмы. Еще один цыган - 7. Остальные - год-два.

Но в день, когда я бродил по Чемодановке, приговор еще не объявили. Цыгане еще надеялись. Русские ждали.

И те и другие - опять-таки справедливости.

Полуразрушенный храм в самом центре Чемодановки. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Что было там на пруду, никто толком объяснить не может! - сказал «Федя». - Кто-то говорит, что наши цыганята купались голыми. Другие - что была какая-то ссора...

Пообещав назначить стрелку с народом, «Федя» исчез.

А я все шел по Чемодановке. Тихой, странной. Где потрескивал наведенный полицией межнациональный мир.

КУЛАКИ ПРОТИВ КАМНЕЙ

В 6-тысячной Чемодановке (вместе с соседними Лопатками) цыган около 900 человек.

Их дома рассыпаны по деревне, но перепутать их трудно. Ромале покупают дома подешевле и живут там веселой многоголовой семьей. (В деревне крепко уверены, что живут они на материнский капитал и соцвыплаты многодетным, потому как где работают цыгане, деревенским неизвестно). Русские живут побогаче. У крепких домов приличные иномарки.

У домов цыган чаще убитые «десятки». Обычно просто ржавый кузов с начисто разобранным нутром.

Зайдешь в русский дом - там говорят осторожно. Мол, с тех пор стало тихо.

После драки в Чемодановке тут же починили водопровод, подлатали улицы и вернули пункт полиции. Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Мы и раньше мирно жили, - рассказывает мужичок Костя, который переехал сюда в 90-е. - Но недавно заехали новые цыгане. Понаглее. Начали болтать, мол, скоро Чемодановку возьмем, как соседние Лопатки. А после драки присмирели, что ли. Зовут в гости. На свадьбу. А чего мне не выпить (подмигивает)? Иду.

Но если зайти к ромале... Там разговор другой.

Не знал я, что здешний цыганский барон Владимир Михай умер от коронавируса. Жаль. Авторитет в округе у барона был непререкаемым. Михай договаривался и с табором, и с властью, для которой он вступил в «Единую Россию» и добивался расселения соплеменников по многоквартирным домам. Мол, так спокойнее. Словно предчувствовал.

Говорят, когда русские жители во главе с отцами оскорбленных на пруду девочек пришли к дому Юрченко, один из цыган встал на колени и просил прощения за своих. Его арестуют, как и остальных (получит срок - два года). Михай пытался спасти ситуацию. Неуклюже. Выкрикнул: готовы заплатить 5 тысяч.

- Детей предлагаешь нам продать?! - взревела толпа.

К злосчастному дому Юрченко подтянулись цыгане из Лопаток. Полетели камни.

- Мы должны были ждать, чтобы нас поубивали? - спрашивает одна сторона.

- В больницах оказались только русские. Как обычно, они надеялись на кулаки, - парирует другая.

- Не может же быть так, что виновата только одна сторона. Почему арестованы только цыгане?! А русские что, просто проходили мимо?

- А за что Володю убили?

- Так получилось, - говорят цыгане. - Отпустите наших, несправедливость никому не нужна.

- Точно, - соглашаются русские. - Справедливости в Чемодановке мало...

Уже через месяц после конфликта сбежавшие было ромале потянулись назад - в Чемодановку. Фото: vk.com

ЖИВЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО

Власти решили межнациональный вопрос просто.

Губернатор Пензенской области Белозерцев (тот самый, у кого при обыске позже найдут полмиллиарда рублей) тогда заявил: «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые дестабилизируют ситуацию».

Ну то есть «англичанка гадит».

В Чемодановке тут же починили водопровод, заасфальтировали улицы, вернули пункт полиции (лет 10 назад его убрали при «оптимизации»).

Но вопрос - почему мужики взялись за вилы и кирпичи, а не обратились к государству? - остался.

- Мы и цыгане живем параллельно, - говорит сосед посаженного на 10 лет цыгана Юрченко. - У них своя жизнь, у нас своя. После драки особенно. И дело не только в пролившейся крови...

- А в чем? - настораживаюсь.

- Справедливости нет. Если я пойду что-то просить у властей, им на меня плевать. Пойдет цыган, ему все привилегии - он многодетный безработный переселенец... Пожалуй, нас и ромале объединяет только одно (чемодановец неожиданно засмеялся) - наш чертов пруд. Вы его нюхали?

Тот самый пруд, где начался конфликт, зловонный и страшный (как тут купались дети - непонятно), раскинулся посреди несчастной Чемодановки. И все попытки русско-цыганской общественности прекратить сбросы предприятий в местную реку Инру были бесполезны.

Пруд, конфликт возле которого и обратился в итоге побоищем. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вот и живет Чемодановка с разрушенным храмом посреди села, страшным прудом и ожиданием возвращения из тюрьмы 25 сидельцев.

И, конечно, в нашем русском вечном ожидании справедливости.

СПРАВКА «КП»

13 июня 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области вспыхнул конфликт между местными русскими и цыганами. В массовой драке погиб русский житель Чемодановки. Сельчане перекрыли трассу М5 «Урал», требуя выселить цыган. Цыгане уехали из села, опасаясь расправы. Но через месяц начали возвращаться.

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