Прививка от коронавируса при аллергии: Врач отвечает на главные вопросы

Фото: Иван МАКЕЕВ

По оценкам НИИ иммунологии в нашей стране разными аллергическими заболеваниями сейчас страдают около 30% населения. То есть с теми или иными проявлениями аллергии по жизни сталкивается каждый третий. При этом официально поставленный диагноз имеют лишь 1,5% (!) жителей страны. Остальные занимаются самолечением, терпят, закупают капли и таблетки, ориентируясь на рекламу по ТВ или советы «из интернета». Но когда заходит речь о вакцинации от коронавируса, многие аллергики тревожатся: вдруг это неподъемная нагрузка для организма, разве можно мне прививаться?! Мы выбрали самые частые вопросы о прививке от коронавируса при аллергии, которые неиссякаемым потоком идут в редакцию «КП», и задали их авторитетному врачу-вакцинологу, инфекционисту, кандидату медицинских наук, главврачу медицинского центра «Лидер медицина» Евгению Тимакову.

ПОВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В АНАЛИЗЕ КРОВИ — ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ МЕДОТВОД

- Я аллергик со старших классов школы, у врачей не наблюдаюсь, стараюсь избегать аллергенов, в крайних случаях принимаю антигистаминные таблетки, - описывает типичную ситуацию москвичка Елена. - Перед прививкой сдала анализы и оказалось, что у меня в 5 раз повышен показатель IgE. Прочитала в Интернете, что это говорит об обострении аллергии. Значит, вакцинироваться мне нельзя?

- Иммуноглобулины класса IgE - это особые антитела, которые участвуют в развитии аллергических реакций. Их повышенный уровень может держаться постоянно, это означает, что человек склонен к аллергии, - поясняет Евгений Тимаков. - Повышение IgE не является противопоказанием к вакцинации кроме случаев, когда точно известно, что конкретная прививка содержит вещество-аллерген.

- Евгений Юрьевич, нередко люди переживают: а вдруг я просто никогда не сталкиваюсь с такими веществами и не знаю, что у меня аллергия на какой-то из компонентов вакцины?

- То же самое можно сказать о применении любых лекарств. Поэтому пациентам с повышенным показателем IgE рекомендуется оставаться рядом с прививочным кабинетом не менее 30-40 минут. Если вдруг начнется аллергическая реакция, человеку быстро сделают необходимый укол.

- То есть само по себе повышение иммуноглобулинов Е в анализах не говорит о том, что в данный момент аллергия на пике обострения и нужно подождать, пока «организм успокоится»?

- Нет, временным противопоказанием для вакцинации является не уровень IgE, а конкретные симптомы аллергии. Если у человека на данный момент заложен нос, воспалена слизистая глаз, сильный кашель, сыпь и т. п. - тогда нужно пролечиться. И делать прививку после снятия этих симптомов.

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков. Фото: lider-medicina.ru

ЕСЛИ УЖЕ БЫЛ ОТЕК КВИНКЕ

- У меня был отек Квинке от противостолбнячной сыворотки и после прививки от гриппа. Можно ли делать прививку от коронавируса? - спрашивает Ирина.

- Противостолбнячная сыворотка содержит огромное количество белка, поэтому сильные аллергические реакции на нее, к сожалению, не редкость, - предупреждает Евгений Тимаков. - Для вакцин от коронавируса, состав которых можно назвать гипоаллергенным, противопоказанием это, скорее всего, не будет. Но вот если у того же человека был отек Квинке и после прививки от гриппа, что встречается крайне редко, то пациент, скорее всего, в целом предрасположен к тяжелым аллергическим реакциям. Здесь обязательно нужна консультация профильного врача, аллерголога-иммунолога. После оценки рисков может быть принято решение о вакцинации, но проводиться она должна только в условиях больницы. Выездной прививочный пункт в парке или торговом центре в данном случае не подойдет.

«ВСЕ ВРЕМЯ ЧИХАЮ ИЗ-ЗА ЛЮБИМОГО КОТА»

- Анализы подтвердили у меня аллергию на кошек. Чихаю, ночью нос не дышит. Но избавляться от любимого кота не планирую. Можно ли мне делать прививку от коронавируса? - просит совета читательница «КП» Алена.

- Судя по описанию, сейчас у вас острые аллергические реакции, в такой ситуации делать прививку нельзя. Нужно пройти курс лечения антигистаминными препаратами, стабилизировать состояние. И после этого вакцинироваться, - рекомендует Евгений Тимаков.

У посетительницы сайта kp.ru Ольги аллергическая крапивница, были рецидивы до отеков, лежала в стационаре несколько лет назад. Можно ли вакцинироваться от ковида?

- Хроническая рецидивирующая крапивница это серьезная аллергическая реакция. Решение о вакцинации — если ее польза превышает риск (скажем, у пациента есть другие хронические болезни, при которых заражение ковидом может быть смертельно опасным. - Ред.) в таких случаях принимает врач-аллерголог с учетом состояния здоровья, возраста и сопутствующих патологий у конкретного пациента. Если допускается прививка, то она делается строго в условиях больницы.

«Подскажите, пищевая аллергия и реакции на цветущие травы противопоказания для прививки или нет?», - спрашивает Евгений.

- Если на момент вакцинации у вас нет выраженных симптомов, острых аллергических реакций, то прививаться можно. Если мучают насморк-слезотечение-першение в горле и т.д., пройдите курс лечения для стабилизации состояния и тогда вакцинируйтесь.

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Как сочетается антиковидная вакцина с другими прививками

До ежегодной вакцинации от гриппа еще далеко, но в любое время может понадобиться срочная прививка от бешенства (укусила кошка или собака), сыворотка от столбняка (наступил на грязный гвоздь на даче) или от заболеваний, которые переносят клещи. Как в таких случаях делать прививку от коронавируса?

- После любой сыворотки вакцинация не проводится как минимум в течение полугода. Просто потому, что раньше этого срока прививка будет инактивирована, не даст защитного иммунного ответа, - поясняет Евгений Тимаков.

- Протоколов совмещения антирабических вакцин (от бешенства) с антиковидными на сегодня не существует. При этом отменять прививку против бешенства при подозрении на контакт с зараженным животным нельзя ни в коем случае, это заболевание со 100%-ной летальностью, - подчеркивает врач. - На практике с учетом сегодняшних реалий я бы посоветовал своему пациенту пройти полный курс антирабической вакцинации (90 дней), затем переждать еще месяц, и потом вакцинироваться от ковида.

Что касается остальных прививок, включая вакцины от гриппа, то между ними и антиковидной вакциной рекомендуется 30-дневный интервал. При этом не исключено, что со временем появятся совмещенные прививки от гриппа и коронавируса — такие разработки уже ведутся, необходимо дождаться результатов клинических исследований.

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