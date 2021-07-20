Погладил – плати: В США молодой паре грозит штраф в $50 тысяч за прикосновение к тюленю

Согласно оценкам ученых, гавайских тюленей-монахов на Земле осталось не более 1000 особей

Молодожены из американского штата Луизиана решили добавить интересное видео в свой TikTok: во время отдыха на Гавайях пара обнаружила отдыхающего на берегу тюленя, женщина подошла к животному и попыталась его погладить, а муж запечатлел это на камеру.

Попытка пообщаться с представителем дикой природы оказалась не слишком удачной – после того, как дама дотронулась до тюленя рукой, тот решил ее укусить и заставил ретироваться.

Ролик с не самым удачным контактом все же был выложен в соцсети, где на него вскоре и наткнулись представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Паре объяснили, что зверь, до которого дотронулись, относится к исчезающему виду тюленей-монахов и прикосновение к нему грозит штрафом в $50 тысяч (3,7 миллиона рублей) или лишением свободы на срок до пяти лет.

Молодожены извинились и сказали, что не знали о таком вот статусе животного, но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Мнения пользователей соцсетей разделились: некоторые считают, что закон излишне строг, другие же полагают, что все абсолютно верно, и человеку стоит свести контакты с исчезающими животными к минимуму.

Согласно оценкам ученых, гавайских тюленей-монахов на Земле осталось не более 1000 особей – многочисленная ранее популяция была практически полностью истреблена в середине прошлого века. Сейчас, несмотря на усилия биологов, поголовье этих ластоногих продолжает сокращаться в основном из-за беспокойства, которое люди причиняют животным во время брачного сезона, а также из-за гибели детенышей тюленей в рыбацких сетях.