В США активист движения «Жизни черных важны», обвиняемый в растлении десятков детей, вернулся на работу в школу

По словам Андерсона, он покинул свой пост и решил подождать до конца расследования

Активный сторонник движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») Тэй Андерсон заявил, что возвращается на работу в школьный совет одного из учебных заведений американского Денвера после того, как несколько месяцев назад он был вынужден оставить работу в связи с обвинениями в растлении 62 детей сообщает The Post Millennial.

По словам Андерсона, он покинул свой пост и решил подождать до конца расследования, однако оценка его действий слишком затянулась. Все обвинения в сексуальных домогательствах к детям афроамериканец отвергает, называя их «надуманными и необоснованными».

Известно, что на данный момент следствие по делу о растлении детей уже обошлось Денверскому совету по государственным школам в $50 тысяч, сколько еще будет продолжаться изучение материалов дела пока не ясно.

Об обвинениях в адрес Тэя Андерсона, директора школьного совета одного из школ в Денвере, сообщалось еще в начале лета. Информация о сексуальных домогательствах к ученикам появилась в соцсетях, а также была озвучена матерью троих учениц школы.

Денверский совет по государственным школам нанял стороннюю компанию для проведения независимого расследования, а сам Андерсон «из уважения к ученикам и их родителям» временно ушел в отставку.

«Я с нетерпением жду возвращения в ближайшие месяцы, чтобы продолжить борьбу за студентов из Денвера», – написал он в письме к коллегам.

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