В нью-йоркском аэропорту нашли бриллиант, выпавший из обручального кольца невесты

Молодоженов о находке известили, они прислали фото кольца, и экспертиза подтвердила, что камень выпал именно из этого ювелирного украшения

Молодая пара из Нью-Йорка отправлялась из международного аэропорта Кеннеди на Гуам, дабы провести там медовый месяц.

Уже после того, как был сдан багаж, пройдены регистрации и все проверки служб безопасности, невеста обнаружила, что из ее обручального кольца исчез крупный бриллиант. Новобрачная точно помнила, что до того, как она проходила через рамки металлоискателя, камень был на месте.

Начались поиски, которые не увенчались успехом.

Восприняв пропажу как дурной знак, молодая впала в истерику и отказывалась садиться в самолет, но муж все же уговорил ее отправиться в путешествие.

Прилетев на Гуам, молодой человек направил электронное сообщение в Управление транспортной безопасности (TSA) аэропорта им. Кеннеди, в котором описал произошедшее.

Прошло уже немало времени, через пропускные пункты прошли тысячи пассажиров, дежурила новая смена, но сотрудники решили тщательно проверить немалые площади одного из самых больших терминалов аэропорта, и один из офицеров TSA потерянный камень нашел.

Молодоженов о находке известили, они прислали фото кольца, и экспертиза подтвердила, что камень выпал именно из этого ювелирного украшения.

Жених и невеста после возвращения из свадебного путешествия получили его обратно вместе с рекомендациями ювелиров тщательно и регулярно проверять украшения, инкрустированные камнями, на предмет качественного крепежа бриллиантов, рубинов и сапфиров к металлу.

В TSA признались, что им часто приходится возвращать пассажирам забытые при проверках или потерянные ноутбуки и куртки, связки ключей и плюшевых мишек, но с бриллиантом они столкнулись впервые.

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О противоправном деянии муж и жена сами рассказали в соцсетях (подробнее)