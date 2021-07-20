Пять преимуществ новых планшетов семейства Huawei MatePad

На мировом рынке планшетов наступила своя эпоха Возрождения. В первом квартале 2021 года объем продаж гаджетов этого класса вырос на ошеломляющие 53 процента. Эксперты считают, что мотором этого беспрецедентного роста стала самоизоляция. Учеба, работа, общение – все это активно уходит в виртуальное пространство, смартфон для этого слишком мал, компьютер слишком громоздкий, а планшет – в самый раз.

Учитывая ажиотажный спрос, компания Huawei подготовила три новинки: флагманский планшет Huawei MatePad Pro с диагональю экрана 12,6 дюйма, его более компактную версию MatePad Pro с диагональю 10,8 дюйма и более демократичный MatePad 11. У этого семейства несколько общих отличительных особенностей.

1. Все они управляются фирменной операционной системой HarmonyOS (она предлагает обновленный рабочий стол удобные виджеты и быстрый доступ к приложениям).

2. Работают в связке со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения, что открывает много новых возможностей. Рисовать на планшете стало так же просто, как и на бумаге. Стилус различает 4096 вариантов нажатия и фиксирует на экране даже легкие штрихи. Есть технология распознавания рукописного текста.

3. Имеют усовершенствованную функци «Мультискрин» Huawei Share с расширенным набором функций для взаимодействия устройств. Например, вы можете писать или рисовать стилусом на планшете, и эти рисунки или заметки синхронизируются с ноутбуком в режиме реального времени. Кроме того, благодаря беспроводному сопряжению устройств, легко переместить файлы с одного девайса на другой.

4. Экраны планшетов имеют сертификат TÜV Rheinland. Зрение защищено от синего света и мерцания.

5. Впечатляющий дизайн: тонкие и компактные гаджеты удобно держать в руках. Флагманский 12-дюймовый MatePad Pro весит всего 609 грамм, его младшая версия MatePad Pro 10,8 дюйма еще легче – 460 грамм, а вес MatePad 11 – 485 грамм.

Huawei MatePad 11 – гаджет для мобильного современного человека

Экран – первое, что принято оценивать в планшете. Дисплей Huawei MatePad 11 – предмет особой гордости инженеров. Это первый планшет компании с частотой обновления экрана до 120 Гц. Такое качество картинки обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен в видео и играх. Кроме того, это иной – повышенный – уровень комфорта при просмотре веб-страниц и рукописном вводе текста.

Планшет оснащён IPS-экраном, который дает качество изображения, сравнимое с мониторами ПК и плазменных панелей. Диагональ дисплея – 10,95 дюйма, разрешение 2560×1600 пикселей, а цветовой охват – DCI-P3. Последнее своего рода “голливудский стандарт” цифрового изображения. Такая палитра охватывает большую часть спектра естественного происхождения.

Чтобы окончательно превратить Huawei MatePad 11 в портативный цифровой кинотеатр, планшет оборудовали стереосистемой с четырьмя высокоамплитудными динамиками. Их настройкой занимались инженеры Harman Kardon – компании, которая выступает флагманом технологий высококачественного звуковоспроизведения. Они гарантируют глубокое звучание басов и точное воспроизведение высоких нот. Huawei MatePad 11 – это наиболее совершенное устройство подобного класса для просмотра кино, видео или компьютерных игр.

Однако с помощью планшета можно не только людей посмотреть, но и себя показать. Для того, чтобы каждое ваше слово было услышано во время видеозвонка или в ходе видеоконференции, планшет оснащен четырьмя микрофонами: тремя по бокам и одним сзади. Вас будет хорошо слышно даже с расстояния. Кроме того, интеллектуальная система шумоподавления очищает голос пользователя от посторонних звуков, поэтому вам будет удобно выйти на связь и в многолюдном торговом центре, на улице при сильном ветре или на фоне гула машин. Гаджет полностью соответствует запросу на высокий уровень мобильности современного делового человека.

Huawei MatePad Pro 12,6 дюйма – сверхвысокая производительность и 14 часов автономной работы

Несмотря на 12,6-дюймовый дисплей, флагманский планшет удалось вписать в достаточно компактные размеры. Для защиты кромки экрана инженеры применили тонкую и легкую рамку из магниево-алюминиевого сплава. Это помогло увеличить полезную площадь поверхности до 90%. Качество OLED-экрана с разрешением 2560x1600 пикселей и аудиосистемы (восемь динамиков с настройками от волшебников из Harman Kardon) соответствуют самым высоким требованиям гаджетов премиального класса.

Рекордную производительность планшета обеспечивает топовый процессор Kirin 9000E, созданный на основе 5-нм техпроцесса (такая плотность упаковки позволяет объединить 15 миллиардов транзисторов). Поэтому даже в условиях многозадачности гаджет не теряет скорости и реагирует без задержки. За бесперебойную обработку видео отвечает 22-ядерный графический модуль Mali-G78, а инновационный нейронный модуль ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта и позволяет шире использовать ИИ для обработки данных.

Вы получаете в свое распоряжение быстродействующий гаджет с мощными операционными ресурсами, но это не ограничивает его автономность. Аккумулятор емкостью 10050 мА*ч и фирменные технологии энергосбережения позволяют Huawei MatePad Pro 12,6 работать до 14 часов работать в режиме воспроизведения видео либо до 9 часов непрерывно серфить в интернете. При этом гаджет поддерживает функцию быстрой зарядки, и вы можете полностью зарядить батарею за 2 часа 10 минут.

Младшая версия – 10,8 дюймовый Huawei MatePad Pro – оснащена батареей 7250 мА*ч. Этого хватит на 11 часов в режиме просмотра видео или веб-страниц. Планшет построен на основе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 870 и оснащен графическим модулем Adreno 650.

ЦЕНА ВОПРОСА

Huawei MatePad Pro 12.6 дюйма оливковый зеленый (8+256 ГБ+клавиатура и стилус) – 89 990 рублей

Huawei MatePad Pro 12.6 дюйма серый матовый (8+256 ГБ) – 69 990 рублей

Huawei MatePad Pro 10,8 дюйма полночный серый (8+128 ГБ+стилус) – 55 990 рублей

Huawei MatePad 11 оливковый зеленый (10,95 дюйма, 6+256 ГБ) – 44 990 рублей

Huawei MatePad 11 серый матовый (10,95 дюйма, 6+64 ГБ) – 34 990 рублей

Huawei MatePad 11 серый матовый (10,95 дюйма, 6+128 ГБ) – 37 990 рублей