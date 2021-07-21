Анализы до и после вакцинации от COVID-19: кому, когда и зачем

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Специальные анализы можно пройти как до вакцинации, так и после. В первом случае можно проверить наличие противопоказаний к прививке, а во втором – уточнить статус иммунного ответа.

«КП» расскажет, какие именно анализы подойдут большинству людей до и после вакцинации, для чего они нужны и когда их сдавать.

Уточнение противопоказаний

Противопоказания к вакцинации есть и были всегда. Любую вакцину против COVID-19 в России объединяют три общих противопоказания – острые инфекционные и неинфекционные заболевания, аллергические реакции и возраст до 18 лет.

Узнать свой возраст никому не составит труда, а с заболеваниями и проявлениями аллергических реакций все сложнее – они могут присутствовать в организме, но при этом никак не проявлять себя симптомами. Если их не выявить до прививки, то состояние после ввода вакцины может резко ухудшиться.

Именно по этой причине хорошее самочувствие – ненадежный показатель, в отличие от лабораторной диагностики. Однако здесь есть своя сложность – в огромном количестве доступных анализов нужно уметь разбираться и понимать, какой даст нужную информацию, а какой – нет.

На самом деле, все намного проще – в большинстве случаев достаточно пройти всего семь исследований.

Семь анализов до вакцинации

Первый из нашей «семерки» – клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов.

Это базовое исследование расскажет о качественном и количественном составе вашей крови, поможет узнать о наличии в организме инфекции, позволит определить природу ее возбудителя, выявить наличие аллергической реакции, указать на воспалительные процессы и на хронические аутоиммунные заболевания.

С осторожностью применять вакцину нужно в том числе при хронических заболеваниях почек. Проверить их состояние поможет анализ на уровень креатинина – если он выше нормы, то это может говорить о нарушении их фильтрационной функции. Такую информацию всегда стоит сообщать врачу перед прививкой.

На разрушение клеток печени и мышц могут указать исследования на аланинаминотрансферазу и аспартатаминотрансферазу – сокращенно АЛТ и АСТ. Эти ферменты присутствуют почти в каждой клетке организма. В норме их уровень в крови невысок, а разрушение клеток печени и мышц повышают его.

Далее стоит пройти анализы на антитела IgM и IgG к коронавирусу. Иммуноглобулины класса IgM обычно появляются в крови уже через 1–2 недели после инфицирования. Они циркулируют в кровотоке относительно недолго и в скором времени исчезают – как правило, через 1–2 месяца после полного выздоровления.

Их «коллеги» IgG появляются в крови позже, чем IgM, но в случае с SARS-CoV-2 они могут появляться в крови почти одновременно. Обычно IgG сохраняются в крови перенесших инфекцию людей гораздо дольше, но все равно исчезают со временем.

Тест на общий иммуноглобулин IgE поможет выявить аллергические реакции, даже те, которые не проявляются внешними симптомами. Дело в том, что этот класс иммунных белков связан с аллергическими и некоторыми воспалительными реакциями. Например, их уровень в крови может повышаться при рините и бронхиальной астме и других атопических заболеваниях.

Тест после вакцинации

Цель любой вакцины против COVID-19 – стимулировать выработку антител к вирусу в организме. В бытовых условиях понять, насколько хорошо прививка справилась со своей работой, невозможно – снова нужны лабораторные исследования. Сложного в таких анализах ничего нет – их предлагают многие лаборатории, но нужно знать два небольших нюанса.

Первый – учтите, что тест может быть «заточен» под конкретные прививки и выбирайте исследование с учетом этого. Никто не гарантирует, что анализ для «ЭпиВакКороны» покажет результат от вакцинации препаратом «Спутник V».

Второй – проходить такие тесты сразу после вакцинации смысла нет. Сначала нужно подождать, пока организм отреагирует на прививку и выработает антитела – обычно это занимает две недели после получения последней дозы вакцины.

Комплексное предложение

Все семь вышеперечисленных анализов можно пройти в Лаборатории «Гемотест» единым комплексом «Перед вакцинацией от COVID-19» – с 16 июля по 31 октября 2021 года он доступен со скидкой до 30%, а при его заказе каждый получает скидку 300 рублей на один из двух анализов для оценки уровня антител после вакцинации.

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