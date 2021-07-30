Что делать, если женщина не хочет второго ребенка? Врач – о родах, изменениях в женском организме и современной медицине

Беременность влияет на гормональный баланс женщины - и с этого могут начаться разные проблемы. Фото: Getty image

Знаю несколько семей, которые разрушились после появления долгожданного ребенка. Ничто не предвещало беды - а муж уходит. Да еще с обидами, что жена какая-то не такая стала... Я списывала это на скоропалительные браки, но совершенно неожиданные обстоятельства открылись в интервью с врачом акушером-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Мадиной Сафиной.

- Многие молодые женщины после родов теряют мотивацию к последующим беременностям из-за изменений, которые происходят в их организме после рождения первого ребенка, - говорит Мадина Рауфовна. - Так что, анализируя проблему снижения рождаемости, надо учитывать не только экономические причины. Когда женщине после родов кажется, что она не настолько привлекательна, как раньше, что не нужна никому, кроме ребенка, - она ведь не всегда знает, к кому с этим обратиться.

Мадина Рауфовна Сафина много лет занимается проблемами женского здоровья, провела более 2000 гинекологических операций. Фото из личного архива.

- Но ведь отчасти женщины правы? После рождения ребенка ее тело, организм действительно меняется. И эти изменения можно почувствовать, когда после родов возобновится сексуальная жизнь.

- Совершенно верно. Родовые пути, через которые проходит плод, приспособлены для того, чтобы расширяться. Но вернется ли все к прежнему состоянию? Если надуть воздушный шарик, а через пару часов выпустить из него воздух, он уже не будет таким плотным и эластичным, как был. Примерно то же происходит с родовыми путями. Их восстановление зависит от некоторых генетических предрасположенностей. А у 60% славянских женщин от природы имеется дефект соединительной ткани. Мягкая тонкая кожа - признак недостаточной плотности коллагеновых волокон и эластина. И такая же структура - назовем ее арматурой - имеется в основе каждого органа. Если эта арматура растянется и будут микронадрывы или разрывы, то после родов до нормы она не восстановится. Женщина это ощущает, но не понимает, что с ней не так, и не знает, как все исправить. Хотя современные технологии позволяют это сделать.

Откуда после родов боли, слабость, раздражение от прикосновений?

- То есть женщина может потерять приятные ощущения во время интимной близости, оргазм?

- Да, так и есть у части женщин. И ее беспокоят эти изменения и то, как на них реагирует партнер. Не все способны это обсудить совместно, проблема зачастую замалчивается. В целом это влияет на психику. У человека заложена природой взаимосвязь мозга и тазовых органов - если с ними все хорошо, то и настроение хорошее, и наоборот. Но мужчине зачастую проще сказать женщине: «У тебя тяжелый характер. Ты после родов изменилась - стала капризная и плаксивая», чем попытаться вместе понять, что с ней происходит.

Кроме того, надо принимать во внимание, что количество нейропередатчиков - гормонов, которые отвечают за побуждение к действию органов и систем - в организме женщины тоже меняется после родов. Их дисбаланс может сильно влиять на настроение и самочувствие. Пролактин, дофамин, окситоцин - всем известные нейропередатчики. И вот что происходит, когда они не в норме.

Пролактин у кормящих женщин повышен, потому что он отвечает за лактацию. Но избыток этого гормона приводит к тому, что женщина становится сонливой, заторможенной, неинициативной.

Количество гормона дофамина, который дает мотивацию, целеустремленность, драйв от того, что ты делаешь, снижается. Теряется удовольствие, жизнь сводится к обыденным необходимым действиям. У нее все есть, с ребенком помогает няня - а она жалуется, что устала.

Окситоцин - гормон счастья, ярких ощущений, в том числе и оргазма. Но его запас может быть истощен родами, потому что сокращение матки и прочие родовые функции происходят с его участием. На фоне недостатка окситоцина у женщины могут начаться беспричинные боли, слабость, повышенная чувствительность даже к небольшим раздражителям, неадекватная оценка тактильных ощущений. До нее только дотронулись, а она: «Что ты меня толкаешь?!» Добавим ко всему накопление гормона стресса кортизона, которое вызывает агрессивность и другие необъяснимые поведенческие реакции, - и жизнь женщины теряет качество. После чего она решает, что это будет ее последняя беременность.

- Скажите, что все не безнадежно. Женщина может все восстановить, родить еще не одного ребенка и быть совершенно счастливой в своем материнстве!

- Конечно. Решение должно быть комплексное. Здесь помогают восстановительные методики на половых органах, так называемая эстетическая гинекология, а также определенные изменения питания и образа жизни.

Чтобы женщина не боялась рожать еще и еще раз, она должна чувствовать поддержку. Фото Getty image

Например, женщине после родов надо давать личное время, 3 - 4 часа в неделю. И пусть она занимается чем хочет. Желательно тем, что поможет восстановить баланс нейромедиаторов. Это и физические воздействия (можно пойти на обычный массаж или даже просто гладить домашних животных), и йога, медитация, прогулки на свежем воздухе (не с коляской, а бесцельно и в удовольствие), музыка (здесь важно умение воспринимать ее не как фон, а как какой-то подарок, слушать любимые композиции с наслаждением), фильмы. Основное - нормализовать сон. А для этого вставать ночью к плачущему ребенку должен и папа, чтобы дать маме отдохнуть. Чтобы все это осознать, организовать, возможно, придется пообщаться со специалистами.

Лазерная коррекция действует как стирка шерстяной вещи в горячей воде

- Вернемся к физиологическим изменениям, которые отпугивают женщину от следующих родов. Как быть с этими проблемами?

- Их можно решить с помощью эстетической гинекологии. Причем так, что это внесет что-то новое в интимные отношения. Как я говорю пациенткам, ваш партнер получит с вами ощущения, как с новой партнершей - это же здорово!

У современных методов эстетической гинекологии есть большие функциональные возможности. Они помогают восстановить нормальную структуру ткани и избавить женщину от сопутствующих проблем. Ведь после родов, в силу все того же расслабления мышц родовых путей, к дискомфорту могут присоединиться и признаки воспалительных изменений. Бывает так: женщина приходит к врачу, ей говорят: «У вас плохой мазок» - и начинают лечить антибиотиками. Лекарства действуют на один возбудитель, но поскольку запирательные функции мышц наружных половых органов ослаблены, ничто не мешает новому микроорганизму проникнуть внутрь. Медикаментозное лечение продолжается, что приводит к еще большим нарушениям микрофлоры. Хотя для решения проблемы зачастую достаточно всего лишь восстановить анатомию.

- И это не операция со скальпелем и наркозом?

- Нет! Популярных методов эстетической гинекологии несколько. В большинстве случаев они используются и как лечебный фактор. Во-первых, это коррекция расслабленных тканей - лазерный интимный лифтинг. Он способствует повышению содержания коллагена и эластана, уплотняется межклеточное пространство и повышается тонус, ткани ужимаются. Эффект можно сравнить с последствиями стирки шерстяной вещи в горячей воде, после чего она уменьшается на один-два размера. Второй метод - плазмотерапия (кровь при этом берется собственная, она сепарируется на специальном аппарате) - способствует регенерации тканей, особенно когда есть воспалительные моменты, инфекции, сухость слизистых, раздражение. Метод, с помощью которого можно справиться с рубцовыми изменениями (они часто бывают на местах разрывов и швов приводят к болезненным ощущениям во время полового акта) - введение гиалуроновой кислоты, которая способствует улучшению кровотока и восстановлению тканей.

Для достижения эффекта метода эстетической коррекции и воздействия на послеродовые растяжки, рубцы и пигментные пятна даются рекомендации изменения образа жизни. И самое важное: все изменения обратимы, если вовремя начать лечение!

ЕСТЬ ВОПРОС!

Может ли коронавирус повлиять на оргазм?

- Не осталось, кажется, ничего в организме, на чем не отыгрался бы перенесенный коронавирус. Если по теме нашей беседы, то люди, в частности, жалуются на неполноценные оргазмы. Что делать? Как вернуть яркие ощущения?

- На фоне стрессовой ситуации повышается уровень гормона кортизола, что может снижать либидо. Проблема решается как за счет лечения, так и подбора питания. Ведь у гормонов есть предшественники - аминокислоты. И если задаться целью, можно подобрать диету с продуктами, содержащими такие вещества, а если их недостаточно, можно включить их в виде биодобавок и микроэлементов.

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