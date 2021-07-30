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Общество30 июля 2021 20:01

Что делать, если женщина не хочет второго ребенка? Врач – о родах, изменениях в женском организме и современной медицине

Как помочь после первых родов справиться с дискомфортом - психологическим и физиологическим? О самом интимном и о способах справиться с проблемами поговорили с опытным акушером-гинекологом
Раиса ЮДИНА
Раиса ЮДИНА
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Беременность влияет на гормональный баланс женщины - и с этого могут начаться разные проблемы. Фото: Getty image

Беременность влияет на гормональный баланс женщины - и с этого могут начаться разные проблемы. Фото: Getty image

Знаю несколько семей, которые разрушились после появления долгожданного ребенка. Ничто не предвещало беды - а муж уходит. Да еще с обидами, что жена какая-то не такая стала... Я списывала это на скоропалительные браки, но совершенно неожиданные обстоятельства открылись в интервью с врачом акушером-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Мадиной Сафиной.

- Многие молодые женщины после родов теряют мотивацию к последующим беременностям из-за изменений, которые происходят в их организме после рождения первого ребенка, - говорит Мадина Рауфовна. - Так что, анализируя проблему снижения рождаемости, надо учитывать не только экономические причины. Когда женщине после родов кажется, что она не настолько привлекательна, как раньше, что не нужна никому, кроме ребенка, - она ведь не всегда знает, к кому с этим обратиться.

Мадина Рауфовна Сафина много лет занимается проблемами женского здоровья, провела более 2000 гинекологических операций. Фото из личного архива.

Мадина Рауфовна Сафина много лет занимается проблемами женского здоровья, провела более 2000 гинекологических операций. Фото из личного архива.

- Но ведь отчасти женщины правы? После рождения ребенка ее тело, организм действительно меняется. И эти изменения можно почувствовать, когда после родов возобновится сексуальная жизнь.

- Совершенно верно. Родовые пути, через которые проходит плод, приспособлены для того, чтобы расширяться. Но вернется ли все к прежнему состоянию? Если надуть воздушный шарик, а через пару часов выпустить из него воздух, он уже не будет таким плотным и эластичным, как был. Примерно то же происходит с родовыми путями. Их восстановление зависит от некоторых генетических предрасположенностей. А у 60% славянских женщин от природы имеется дефект соединительной ткани. Мягкая тонкая кожа - признак недостаточной плотности коллагеновых волокон и эластина. И такая же структура - назовем ее арматурой - имеется в основе каждого органа. Если эта арматура растянется и будут микронадрывы или разрывы, то после родов до нормы она не восстановится. Женщина это ощущает, но не понимает, что с ней не так, и не знает, как все исправить. Хотя современные технологии позволяют это сделать.

Откуда после родов боли, слабость, раздражение от прикосновений?

- То есть женщина может потерять приятные ощущения во время интимной близости, оргазм?

- Да, так и есть у части женщин. И ее беспокоят эти изменения и то, как на них реагирует партнер. Не все способны это обсудить совместно, проблема зачастую замалчивается. В целом это влияет на психику. У человека заложена природой взаимосвязь мозга и тазовых органов - если с ними все хорошо, то и настроение хорошее, и наоборот. Но мужчине зачастую проще сказать женщине: «У тебя тяжелый характер. Ты после родов изменилась - стала капризная и плаксивая», чем попытаться вместе понять, что с ней происходит.

Кроме того, надо принимать во внимание, что количество нейропередатчиков - гормонов, которые отвечают за побуждение к действию органов и систем - в организме женщины тоже меняется после родов. Их дисбаланс может сильно влиять на настроение и самочувствие. Пролактин, дофамин, окситоцин - всем известные нейропередатчики. И вот что происходит, когда они не в норме.

Пролактин у кормящих женщин повышен, потому что он отвечает за лактацию. Но избыток этого гормона приводит к тому, что женщина становится сонливой, заторможенной, неинициативной.

Количество гормона дофамина, который дает мотивацию, целеустремленность, драйв от того, что ты делаешь, снижается. Теряется удовольствие, жизнь сводится к обыденным необходимым действиям. У нее все есть, с ребенком помогает няня - а она жалуется, что устала.

Окситоцин - гормон счастья, ярких ощущений, в том числе и оргазма. Но его запас может быть истощен родами, потому что сокращение матки и прочие родовые функции происходят с его участием. На фоне недостатка окситоцина у женщины могут начаться беспричинные боли, слабость, повышенная чувствительность даже к небольшим раздражителям, неадекватная оценка тактильных ощущений. До нее только дотронулись, а она: «Что ты меня толкаешь?!» Добавим ко всему накопление гормона стресса кортизона, которое вызывает агрессивность и другие необъяснимые поведенческие реакции, - и жизнь женщины теряет качество. После чего она решает, что это будет ее последняя беременность.

- Скажите, что все не безнадежно. Женщина может все восстановить, родить еще не одного ребенка и быть совершенно счастливой в своем материнстве!

- Конечно. Решение должно быть комплексное. Здесь помогают восстановительные методики на половых органах, так называемая эстетическая гинекология, а также определенные изменения питания и образа жизни.

Чтобы женщина не боялась рожать еще и еще раз, она должна чувствовать поддержку. Фото Getty image

Чтобы женщина не боялась рожать еще и еще раз, она должна чувствовать поддержку. Фото Getty image

Например, женщине после родов надо давать личное время, 3 - 4 часа в неделю. И пусть она занимается чем хочет. Желательно тем, что поможет восстановить баланс нейромедиаторов. Это и физические воздействия (можно пойти на обычный массаж или даже просто гладить домашних животных), и йога, медитация, прогулки на свежем воздухе (не с коляской, а бесцельно и в удовольствие), музыка (здесь важно умение воспринимать ее не как фон, а как какой-то подарок, слушать любимые композиции с наслаждением), фильмы. Основное - нормализовать сон. А для этого вставать ночью к плачущему ребенку должен и папа, чтобы дать маме отдохнуть. Чтобы все это осознать, организовать, возможно, придется пообщаться со специалистами.

Лазерная коррекция действует как стирка шерстяной вещи в горячей воде

- Вернемся к физиологическим изменениям, которые отпугивают женщину от следующих родов. Как быть с этими проблемами?

- Их можно решить с помощью эстетической гинекологии. Причем так, что это внесет что-то новое в интимные отношения. Как я говорю пациенткам, ваш партнер получит с вами ощущения, как с новой партнершей - это же здорово!

У современных методов эстетической гинекологии есть большие функциональные возможности. Они помогают восстановить нормальную структуру ткани и избавить женщину от сопутствующих проблем. Ведь после родов, в силу все того же расслабления мышц родовых путей, к дискомфорту могут присоединиться и признаки воспалительных изменений. Бывает так: женщина приходит к врачу, ей говорят: «У вас плохой мазок» - и начинают лечить антибиотиками. Лекарства действуют на один возбудитель, но поскольку запирательные функции мышц наружных половых органов ослаблены, ничто не мешает новому микроорганизму проникнуть внутрь. Медикаментозное лечение продолжается, что приводит к еще большим нарушениям микрофлоры. Хотя для решения проблемы зачастую достаточно всего лишь восстановить анатомию.

- И это не операция со скальпелем и наркозом?

- Нет! Популярных методов эстетической гинекологии несколько. В большинстве случаев они используются и как лечебный фактор. Во-первых, это коррекция расслабленных тканей - лазерный интимный лифтинг. Он способствует повышению содержания коллагена и эластана, уплотняется межклеточное пространство и повышается тонус, ткани ужимаются. Эффект можно сравнить с последствиями стирки шерстяной вещи в горячей воде, после чего она уменьшается на один-два размера. Второй метод - плазмотерапия (кровь при этом берется собственная, она сепарируется на специальном аппарате) - способствует регенерации тканей, особенно когда есть воспалительные моменты, инфекции, сухость слизистых, раздражение. Метод, с помощью которого можно справиться с рубцовыми изменениями (они часто бывают на местах разрывов и швов приводят к болезненным ощущениям во время полового акта) - введение гиалуроновой кислоты, которая способствует улучшению кровотока и восстановлению тканей.

Для достижения эффекта метода эстетической коррекции и воздействия на послеродовые растяжки, рубцы и пигментные пятна даются рекомендации изменения образа жизни. И самое важное: все изменения обратимы, если вовремя начать лечение!

ЕСТЬ ВОПРОС!

Может ли коронавирус повлиять на оргазм?

- Не осталось, кажется, ничего в организме, на чем не отыгрался бы перенесенный коронавирус. Если по теме нашей беседы, то люди, в частности, жалуются на неполноценные оргазмы. Что делать? Как вернуть яркие ощущения?

- На фоне стрессовой ситуации повышается уровень гормона кортизола, что может снижать либидо. Проблема решается как за счет лечения, так и подбора питания. Ведь у гормонов есть предшественники - аминокислоты. И если задаться целью, можно подобрать диету с продуктами, содержащими такие вещества, а если их недостаточно, можно включить их в виде биодобавок и микроэлементов.

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