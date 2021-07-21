Нужно перекрыть въезд, как на Патриках: Жители Арбата «воюют» с шумными байкерами

усовки у байкеров стабильно по выходным. Собираются они возле кафе «Жажда вкуса» Фото: Алиса ТИТКО

Жизнь на Арбате бурлит круглосуточно, здесь всегда можно встретить уличных художников, музыкантов, поэтов. В последнее время Арбат напоминает набережную в Евпатории – кто-то танцует, кто-то поет, на коленках рисуют портреты, не хватает только продажи сладкой ваты и кукурузы. А тут еще и съезды байкеров. Местные устали от рева моторов и требуют ввести «режим ограничений», как на Патриарших прудах.

Сон под рев моторов

Пешеходным Арбат стал 35 лет назад. Вместо асфальта выложили брусчатое покрытие, установили лавочки и фонари в стиле ретро. Обновление улицы понравилось не всем, появилась даже фраза «Арбат офонарел». Здесь стали появляться сувенирные лавки, кафе, иностранные туристы. И байкеры.

- Рев моторов мотоциклов по ночам. Одни приезжают, другие уезжают. Часто это происходит рядом с моим домом. Да, еще и громкая музыка. Спать невозможно, - рассказывает местная жительница Надежда.

- Они газуют и рев мотоциклов слышен до Денежного переулка. Это демонстративное несоблюдение правил парковки на пешеходной улице, вызывающее громкие звуки из магнитол и выхлопных труб, - говорит Ксения Яснова, жительница Арбата.

Спать спокойно не получается у местных уже с 2018 года. Тусовки у байкеров стабильно по выходным. Собираются они возле кафе «Жажда вкуса», которое недавно именовалось Sixties.

- От переименования количество байков лишь увеличилось. Байкеры по традиции плюют на знаки «Остановка запрещена» и «Пешеходная зона». Короче, веселые ночки, - рассказывает местный житель Александр.

Пробовали горожане вызывать сотрудников ГИБДД, писали коллективные жалобы в управу, но там только разводят руками и говорят, что «в моменте байкеры ничего не нарушают – не ругаются, не устраивают шоу». А как же парковка на пешеходной улице? Она запрещена автомобилистам, а байки не эвакуируют.

- Мы пытаемся найти разумное решение. Написали обращение городским властям с предложением запретить ночной проезд мотоциклов по переулкам возле Арбата. В идеале нужно провести «круглый стол» в префектуре округа с участием лидеров местного сообщества и байкерского, чтобы определить другую площадку сбора, подальше от жилых домов, - рассказала Нонна Гуллер, муниципальный депутат Арбата.

Раньше был сбор на Воробьевых горах

Вечером в субботу на Арбате действительно встречаю тех самых байкеров. Они выстроили свои мотоциклы, как трофеи, вдоль кафе «Жажда вкуса».

- Что вы тут фотографируете? – спрашивает у меня мужчина, сидевший на мотоцикле.

Стала спрашивать, почему они здесь собираются и говорить, что местным жителям это не нравится. Подошли еще несколько мужчин и стали довольно грубо объяснять, что им все равно, кому что не нравится.

- Это наше место уже давно. Традиция есть такая - собираться именно на Арбате, - сказал мотоциклист Александр.

Еще один представитель байкерской тусовки рассказал, что раньше они собирались на Воробьевых горах. Там они массово тусили, пока площадку не прикрыли по инициативе горожан. Временно вся тусовка стала приезжать в кафе «Жажда вкуса». Но мотоциклов даже не пару десятков, а около пятидесяти.

- Еще есть одна тусовка, которая собирается на стоянке возле Центрального рынка, - говорит мотоциклист Дмитрий.

- А зачем вы собираетесь?

- Пообщаться, поднять настроение, выбрать маршрут. А потом едем кататься по ночной Москве.

- Но вы мешаете людям на Арбате спать.

- Да здесь никто не живет.

Пока мы общались, подошли два сотрудника туристической полиции. Стали спрашивать у байкеров, что здесь за съезд. Те говорили, что просто пьют кофе.

- А они могут ставить мотоциклы под знаками «Остановка запрещена»? – спрашиваю.

- Мы не будем ничего комментировать. Сейчас во всем разберемся.

Ограничить движение мотоциклистов

А разобраться тут не могут и автомобилисты. На Арбате вдоль дома номер 16/2 строение 2, где собираются байкеры, парковка официально запрещена — стоит соответствующий знак.

- На пешеходной зоне мотоциклы стоять не имеют права, но там юридический статус непонятен. К тому же они стоят не на проезжей части, а на территории, которая отделена бетонными конструкциями. Статус Арбата по дорожным знакам вообще непонятен, - говорит Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки».

Местным жителям в дорожно-патрульной службе ГИБДД ответили, что «административные материалы за нарушение правил остановки и стоянки в отношении водителей мототранспорта не составлялись.

- Дополнительно разъясняем, что улица Арбат официального статуса пешеходной зоны не имеет, - ответили в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве.

Выходит, что москвичи, прогуливающиеся по Арбату, ходят там неофициально? Хотя машины там не ездят.

- Просим установить в арбатских переулках (по аналогии с принятым решением по району, прилегающему к Патриаршим прудам) знаки, запрещающие движение и парковку мототранспорта с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные дни, - значится в коллективном письме местных жителей.

Напомним, что недавно на Патриарших прудах ограничили движение автомобилей и мотоциклов в ночное время. Местные долгое время жаловались на шум моторов. Именно поэтому там начался эксперимент по устранению шума. Сейчас в районе для въезда проверяют наличие прописки или иного документа о проживании.

Местные депутаты считают, что скопление транспорта на Патриках еще и из-за того, что вдоль улиц и переулков большое скопление кафе и ресторанов, не имеющих парковочных мест.

- Необходимо внести изменения зонирование в районе и прописать доли разных бизнесов. Сбалансированный подход позволит снизить напряженность, - рассказала Виктория Пальгова, депутат муниципального округа Пресненский.

На Арбате тоже сплошные кафе и рестораны, парковок тоже ограниченно.

- Но и это вовсе не означает, что нужно встать на мотоцикле под окном и газовать, включать музыку на всю дурь. Мы очень надеемся, что власти города найдут оптимальное решение для спокойного отдыха жителей Арбата, - сказала Нонна Гуллер, муниципальный депутат Арбата.

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