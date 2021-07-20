Дмитрий Песков - как оценивает Владимир Путин год работы Михаила Дегтярёва: Президент знает, кого он назначил.

Представитель Кремля ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, сегодня ровно год, как Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Мы все помним, в какой непростой ситуации состоялось тогда это кадровое решение. Не буду сейчас в подробности влезать, замечу только, что Дегтяреву тогда, 20 июля 2020-го, еще и 39 лет не было. Как Кремль оценивает его работу за год, тем более что Михаил Владимирович решил идти на выборы губернатора?

- Ну, вы знаете, что он недавно общался с президентом, докладывал о том, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценивает работу, и федеральный центр, вы знаете, достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны руководства региона. Работы там много, и, конечно, исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил, для того чтобы решать проблемы региона.

Край огромный, поэтому, конечно, работы там много.

- Президент уже трижды общался с Дегтяревым – один раз очно и дважды с помощью ВКС. Владимир Владимирович не собирается в Хабаровск, чтобы на месте посмотреть, кого он назначил?

- Ну, президент, во-первых, прекрасно понимает и знает, кого он назначил, поэтому для этого не нужно туда лететь. Пока в ближайшее время каких-либо поездок в Хабаровск не запланировано.

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