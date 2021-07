Одиннадцать бурлаков–апостолов Репина не были рабами!

«Бурлаки на Волге», Илья Репин. Фото: wikimedia.org

К обсуждению статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» подключился на днях новый глава американской дипмиссии на Украине Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В интервью украинскому порталу «Новости Донбасса» (функционирует при поддержке вашингтонской НПО Freedom House) дипломат припомнил две знаменитые картины Ильи Репина: «Бурлаки на Волге» и «Запорожцы». Блеснул, так сказать, эрудицией. Не зря, дескать, носит фамилию популярного американского художника Рокуэлла Кента.

Джордж Кент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Россия - это «Бурлаки на Волге», - подчеркнул дипломат. - А Украина - «Письмо запорожцев турецкому султану».

Подтекст ясен. Путин ошибается, исторически это разные народы. Русские – рабы, тянущие бурлацкую лямку. Украинцы – вольные люди.

Дипломат не оригинален. Еще в 2014 году киевский «5 канал» запускал флешмоб «Один художник - два народа». Но он заглох. Кент раньше работал в Киеве, явно знал про флешмоб и решил теперь реанимировать его. Ну-ну…

«Письмо запорожцев турецкому султану», Илья Репин. Фото: wikimedia.org

Удалые силы русского народа

Начнем с «Запорожцев». Во время русско-турецкой войны 1672-1681 годов султан Мехмед IV потребовал от Запорожской Сечи покориться ему как владыке всего мира и наместнику бога на земле, как это сделал правобережный гетман Пётр Дорошенко. Кошевой атаман Иван Серко «со всем кошем Запорожским» сочинили язвительный ответ султану, обозвав его всякими непотребными словами. Сей момент и изобразил в 1891 году Илья Репин. Полотно имело большой успех на выставках в России и за рубежом: Чикаго, Будапешт, Мюнхен, Стокгольм. Картину купил за 35 тысяч рублей император Александр III. Сейчас она экспонируется в Русском музее.

Оригинал письма запорожцев не сохранился. Ходят лишь его копии. Поэтому ряд историков считает письмо запорожцев всего лишь красивой легендой.

«Неоспоримо то, что запечатленные на картине казаки-запорожцы выступают на стороне московского царя, - заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в своем «Письме американскому посланнику за всех бурлаков мира». - В отличие, кстати, от гетмана правобережной Украины Петра Дорошенко, присягнувшего на верность туркам. Просьба не путать гетмана с Петром Порошенко, присягнувшим на верность американцам. Просчитали ли в американском посольстве на Украине такой живописный изгиб?»

Я хочу выделить другой аспект. Писателю Николаю Лескову Репин сообщал: «А знаете ли, я должен Вам признаться, что я и в «Запорожцах» имел идею… И наше Запорожье меня восхищает этой свободой, этим подъемом рыцарского духа. Удалые силы русского народа отреклись от житейских благ и основали равноправное братство на защиту лучших своих принципов веры православной и личности человеческой. Теперь это покажется устарелыми словами, но тогда, в то время, когда целыми тысячами славяне уводились в рабство сильными мусульманами, когда была поругана религия, честь и свобода, это была страшная животрепещущая идея. И вот эта горсть удальцов, конечно, даровитейших людей своего времени, благодаря этому духу разума (это интеллигенция своего времени, они большею частью получали образование) усиливается до того, что не только защищает Европу от восточных хищников, но грозит даже их сильной тогда цивилизации и от души хохочет над их восточным высокомерием.»

Называя запорожцев «удалыми силами русского народа», русский живописец из города Чугуева Харьковской губернии вовсе не противопоставлял их в 19 веке России, как это попытался сделать в июле 2021 года американский посланник на Украине. Наоборот, считал одним народом. Русским.

Ошибочка вышла с репинскими запорожцами, господин Кент. Незачет.

"Бурлаки на Эльбе", Баудиссин, Отто Фридрих Магнус, 1814г.

Вся Европа «тянула лямку»

Теперь обратимся к «Бурлакам». Были и раньше попытки назвать этих волжских работяг рабами. Но чтобы всю Россию сравнить с «несчастными бурлаками», да еще на дипломатическом уровне, это впервые, господин посланник.

Опять немного истории. Репин завершил «Бурлаков на Волге» в 1871 г. В тот же год картина получила бронзовую медаль на Всемирной выставке в Вене. Большой успех начинающего художника.

Любопытный факт. Заказал полотно Великий князь Владимир Александрович, увидев незаконченный набросок бурлаков, привезенный студентом Императорской Академии художеств с Волги. «Вoт этoт ceйчac жe нaчинaйтe oбpaбaтывaть для мeня!» Когда картина была готова, Великий князь купил ее за 3 тысячи рублей и повесил в своем дворце.

«A кapтинa мeждy тeм в тo вpeмя виceлa yжe в бильяpднoй кoмнaтe Вeликoгo князя, и oн мнe жaлoвaлcя, чтo cтeнa вeчнo пycтyeт: eё вcё пpocят y нeгo нa paзныe eвpoпeйcкиe выcтaвки, - вспоминал позже Репин. - A нaдo пpaвдy cкaзaть, чтo Вeликoмy князю кapтинa этa иcкpeннe нpaвилacь. Oн любил oбъяcнять oтдeльныe xapaктepы нa кapтинe: и paccтpигy пoпa Kaнинa, и coлдaтa Зoтoвa, и нижeгopoдcкoгo бoйцa, и нeтepпeливoгo мaльчишкy - yмнee вcex cвoиx cтapшиx тoвapищeй; вcex иx знaл Вeликнй князь, и я cлышaл coбcтвeнными yшaми, c кaким интepecoм oн oбъяcнял вcё дo caмыx пocлeдниx нaмёкoв дaжe в пeйзaжe и фoнe кapтины.»

"Тропа", Телемако Синьорини, 1864г.

Меценат Владимир Андреевич, без которого, возможно, не было бы этого шедевра мировой живописи, - младший сын императора Александра II Освободителя. В 1861 г царь бескровно отменил в России крепостное право. Попытка президента США Авраама Линкольна отменить рабство на территории США в 1862 г привела к Гражданской войне. Поэтому отменили его лишь в 1865-м, после завершения войны. Но это так, к слову.

Открою господину посланнику великую тайну. Репин – не первооткрыватель бурлацкой темы. Скорее, ее гениальный «закрыватель». Поскольку рисовал «уходящую натуру». В мировой живописи 19 - начала 20 веков есть больше десятка полотен с таким сюжетом. Англичанин Ф. Брэнгвин, бельгиец К. Мейсонье, венгр Л.Деак-Эбнер, французы Ж. Вийон, Л. Симон, О. Домье, голландец Л. Ландоцци, итальянец Т. Синьорини и др. Немец Отто Фридрих Магнус Баудиссин ещё в 1814 году изобразил «Бурлаков на Эльбе».

Вы не поверите, господин Кент, но на всех этих полотнах бурлаки тащат на себе суда по берегам рек, каналов.

Как-то язык не поворачивается на основании этих картин противопоставлять «несчастные» Германию, Францию, Голландию, Британию, Италию и другие европейские государства той поры вкупе с Россией «свободной Украине». Пардон, удалым русским запорожцам…

Интернациональность сюжета объясняется просто. Испокон веков в России, Европе, Азии, Африке груженые суда против течения тянули веревками люди. Вплоть до конца 19 века, когда им на смену пришли пароходы.

Так что ничего унизительного, рабского в этом явлении нет. Просто мужская работа.

Марк Твен Фото: wikimedia.org

С бечевой по Миссисипи

Тем более, в Штатах имелись свои бурлаки. Только вот не нашлось там гениального живописца, чтобы запечатлеть сей факт и превзойти мировой успех русского художника Репина. Правда, был Фредерик Артур Бриджмен, уроженец Алабамы. Но в 19 лет навсегда покинул Штаты. Переселился во Францию, где стал известным художником. Репин вспоминал, что когда жил в Париже, они с американцем были хорошими друзьями, вместе ездили большой компанией в Лондон. Вдохновленный триумфом картины друга, американец отправился в Египет, где нарисовал в 1875 г «Бурлаков на Ниле». На выставке Королевской академии художеств в Лондоне она имела успех. Уж не на эту ли выставку ездил Репин с американским другом?

Зато в Штатах творил Марк Твен. Нобелевский лауреат по литературе Уильям Фолкнер называл его «первым по-настоящему американским писателем, и все мы с тех пор - его наследники».

В автобиографической книге «Жизнь на Миссисипи», этом гимне великой американской Реке, «остове нации», Твен писал: «Вначале товары возили по реке на больших баржах - плоскодонных и широконосых. Они шли под парусами и сплавом с верховьев до Нового Орлеана и сменяли там груз, после чего их томительно долго тащили обратно либо бечевой, либо при помощи шестов. Рейсы вниз по течению и обратно иногда отнимали до девяти месяцев. Со временем торговое движение увеличилось, и целая орда отчаянных смельчаков получила работу; это были неотесанные, необразованные, но храбрые малые, переносившие невероятные трудности со стойкостью истых моряков; страшные пьяницы, необузданные гуляки, завсегдатаи злачных мест вроде «Нижнего Натчеза» тех дней, отчаянные драчуны, все до одного бесшабашные, неуклюже-веселые, как слоны, ругатели и безбожники; транжиры - когда при деньгах, и банкроты - к концу плавания, любители дикарского щегольства, невообразимые хвастуны, а в общем - парни честные, надежные, верные своему слову и долгу, нередко рисовавшиеся своим великодушием. Но вот появились пароходы…»

Любопытно, что даже тип судов на Миссисипи и Волге схож. Парусная расшива, которую тащат бечевой против течения репинские герои, тоже плоскодонная. И тянули ее томительно долго. Правда, не по девять месяцев. Все же наша Волга – не Миссисипи, покороче будет. Странно, что вверх по реке тамошние бурлаки тащили баржи только бечевой, либо с помощью шестов. На Волге при попутном ветре суда и против течения «бежали под парусом», давая отдых труженикам лямки.

Река давала работу целой орде отчаянных смельчаков, - пишет Марк Твен. Аналогично и в России. Ошибаются те, кто считает наших бурлаков рабами. Советую им заглянуть в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1891г. «Бурлак - крестьянин, уходивший на заработки, преимущественно на речные суда».

Владимир Гиляровский Фото: wikimedia.org

Схожи и типы работяг. У Марка Твена - «отчаянные смельчаки». Писатель Владимир Гиляровский вспоминал: «Особый народ были старые бурлаки. Шли они на Волгу - вольной жизнью пожить. Сегодняшним днем жили, будет день, будет хлеб!»

Убили бурлачество пароходы, прав Марк Твен. И в Америке, и в Европе, и в России. В 1871 г, когда Репин еще работал над картиной, из Вологды в Ярославль сбежал 16-летний Гиляровский, будущая звезда отечественной журналистики. Романтик, он мечтал стать «лямочником», как его любимый герой революционер Рахметов из романа Чернышевского «Что делать».

«Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире… А где же бурлаки? Я спрашивал об этом на пристанях – надо мной смеялись. Только один старик сказал, что народом редко водят суда теперь, старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.»

Парень с помощью старика все-таки смог отыскать расшиву. Поставил артельщикам штоф водки, вдобавок пропил с ними свои сапоги. И лишь тогда его взяли в бурлаки. Двадцать дней он тянул лямку от Ярославля до Рыбинска. И кончился рейс... Потом Гиляровский работал грузчиком на пристани, сменил еще ряд профессий, пока не стал писателем.

Марк Твен тоже бежал подростком на Миссисипи. У него была мечта покруче – стать лоцманом. То была самая крутая и высокооплачиваемая работа на великой американской Реке. Впрочем, как и на Волге. Он-таки стал лоцманом. И, по его признанию, водил бы пароходы по Миссисипи всю жизнь. Но вспыхнувшая в стране гражданская война из-за попытки президента Линкольна отменить рабство убила частное пароходство. И мечту Твена. Сменив, как и Гиляровский, ряд профессий, он тоже стал писателем.

Так что и с «русскими рабами-бурлаками» тоже неувязочка, господин американский дипломат Кент.

"Сцена перевозки на Ниле", Фредерик Артур Бриджмен, 1875г.

Взгляд из Нью-Йорка

В 2005 году в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке под патронажем президента Путина прошла выставка "RUSSIA!" Самая масштабная ретроспектива русского искусства, когда-либо экспонировавшаяся в США. Ее посетило более 400 тысяч человек.

«Величественную спираль Гуггенхайма от вестибюля до чердака заполнило отечественное искусство, начиная с икон и кончая Куликом, - вспоминал писатель Александр Генис, уроженец Рязани, в 1977-м эмигрировавший в США. - Но зрителей больше всего привлекала середина – то, чего они не видели: передвижники. Прежде всего - "Бурлаки на Волге". Очевидный гвоздь выставки, репинский холст вызвал оживленный интерес и неожиданную реакцию. Доброжелательный критик назвал картину "гибридом Микеланджело с фоторепортажем", простодушный - "повседневной сценкой из русской жизни". Но самую проницательную оценку этого хрестоматийного для нас полотна я услышал от одного юного зрителя.

В тот будний день в музее была толпа, сплошь состоящая из школьников. К Репину очередь была длиннее, чем к туалету. Отстояв свое, я оказался наедине с бурлаками, если не считать отставшего от экскурсии негритенка лет восьми. Насмотревшись на картину вдосталь, он смерил меня взглядом и, решив, что я подхожу для вопроса, смело задал его:

- Никак не пойму, мистер, – сказал он, – which one is Jesus?

Не найдя Христа, я пересчитал одиннадцать бурлаков и нашел, что они и впрямь напоминают апостолов: грубые, сильные люди, живущие у воды и объединенные общим делом…»