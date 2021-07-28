«Записки юного врача», «Остаться нельзя уехать» и не только: на какие минские спектакли стоит купить билет уже сейчас

Спектакль "Николаша" и другие топовые постановки сезона в обзоре "Комсомолки". Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

“Записки юного врача” (Белорусский государственный театр кукол)

История постановки. Режиссер Евгений Корняг известен театральной Беларуси как автор спектаклей «Интервью с ведьмами», «Бетон», «Сестры Грайи» и «Шлюб з ветрам». Для своей новой постановки он выбрал ранние произведения Михаила Булгакова. Речь о рассказах, которые сам писатель и исследователи его творчества объединили в цикл «Записки юного врача».

По сюжету, молодой доктор, вчерашний студент, отправляется в провинциальную глубинку, чтобы стать главным и единственным врачом. Суровая деревенская реальность день за днем преподносит ему новые испытания. Преодолевая страх и сомнения, он помогает другим, но не в силах усмирить свою личную боль и навязчивые воспоминания. Юный врач попадает в морфиновый плен, дающий лишь временное успокоение.

Суровая деревенская реальность день за днем преподносит юному врачу новые испытания. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Что на сцене. Первое впечатление от «Записок юного врача» — это яркий, визуально эффектный спектакль с элементами «черного юмора». Медсестры, ожидающие нового доктора, делают уколы, кидая при этом шприцы, как дротики. Две ноги великана, покрытые пятнами, символизируют заболевание сифилисом. Сам эскулап прыгает по челюсти, чтобы выбить зуб, и вообще демонстрирует акробатический аттракцион трюков для спасения больных, — тут и поворот плода во время родов, и надрез горла, когда в него вставляется трубка. И все это под песни Александра Вертинского.

В целом «Записки юного врача» – это микс, где наряду с непосредственно театром кукол присутствуют элементы пластического и психологического театра, а также звучат зонги.

“Записки юного врача” поставил Евгений Корняг - автор спектаклей «Интервью с ведьмами», «Бетон», «Сестры Грайи» и «Шлюб з ветрам». Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Почему надо смотреть. «Записки юного врача» рассказывают о Гражданской войне в России, когда повсеместно царили насилие и жестокость. В своем спектакле Корняг пытается понять, как жить в условиях, когда события не зависят от тебя, а сам ты бессилен. Как быть в ладу с собой, когда вокруг темная ночь и не видно просвета.

Каждый персонаж спектакля по-своему решает для себя эту дилемму. Главный герой выбирает теорию малых дел, жизнь в соответствии с моралью и нравственными принципами, спасение тех, на кого у них хватает сил. «Записки юного врача» показывают цену внешней вымученной улыбки людей, существующих в эпоху насилия и террора. А также становятся постановкой об иллюзии нормальной жизни, а также своеобразным гимном всем медикам, исполняющим свой долг в любые времена.

“Остаться нельзя уехать”(Независимая театральная компания HomoCosmos)

История постановки. Этот спектакль — «комедия положений», написанная украинским драматургом Игорем Носовским. По сюжету главный герой Макс закончил юидический, он живет с девушкой в спальном районе в родительской квартире. Но работы нет, а значит – и денег на свадьбу. Лучший друг готов помочь рекомендацией и устроить Макса в Польшу каменщиком.

Режиссер Дмитрий Богославский не просто изменил место действия (с Харькова на Минск). Он – известный на постсоветском пространстве драматург – переработал текст, дополнив его не только белорусскими реалиями, но и колоритом. В результате в хорошем смысле дерзкая история приобрела белорусские, более «памяркоўныя» черты.

Ситуация в спектакле "Остаться нельзя уехать" созвучна и украинцам, и белорусам. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Что на сцене. Для спектакля в полной мере характерна «молодежная картинка». За спинами героев установлен экран, на котором сообщают, сколько времени осталось до начала спектакля (причем в виде сообщений из соцсетей) или выводят на него чат, где переписываются герои. Но чаще на экране можно увидеть знакомые силуэты многоэтажек или здания в Скиделе, в нескольких эпизодах — футбольный матч «Барселона» - «Реал» и гол Лионелля Месси.

Жанр «комедии положений» проявляется и в актерских работах. Гламурная девушка главного героя буквально живет в инстаграме и готова даже при отсутствии денег покупать дорогих котов. Мама парня — жительница регионов, которая шпарит на тросянке и т.д. На протяжении спектакля их образы не меняются. Актеры воплощают определенный типаж, часто встречающийся в жизни и хорошо узнаваемый зрителями.

В "Остаться нельзя уехать" экран порой раскрывает тайны персонажей. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Почему надо смотреть? Новый спектакль Дмитрия Богославского задевает болевые точки современной Беларуси. Это невостребованность специальности, полученной в вузе (главный герой — очередной юрист). Невозможность найти работу в регионе. Желание некоторых парней и девушек жить на родительские деньги, но обязательно в столице.

“Николаша” (Белорусский государственный театр кукол)

История постановки. Режиссер Алексей Лелявский поставил спектакль «Николаша» по мотивам пьесы «Иванов». Это раннее произведение Чехова, написанное за девять лет до «Дяди Вани» и «Чайки», а также первое, поставленное на сцене. Впрочем, «Иванова» активно ставят в театрах.

Николаша – так с определенной снисходительностью обращаются к главному герою пьесы, помещику Николаю Иванову. Он почти разорен, его жена больна чахоткой, а сам должен серьезные деньги председателю земской управы Лебедеву. Приходит время платить проценты, а возможности нет. Но в Иванова влюблена Шурочка, дочь Лебедева.

"Николаша" в Театре кукол - один из ярких спектаклей минувшего сезона. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Что на сцене? Сценография художницы Людмилы Скитович внешне проста. На авансцене — зеленая софа. На задниках возникают изображение бора и сада, тени людей, совершающих прогулку, и картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» — именно в одного из медведей, изображенных на работе, будет целиться во время охоты Иванов.

Скитович в «Николаше» - еще и автор костюмов, нарочито решенных в стиле китч. Исключений нет: все герои (от дам уездного общества до самого Иванова) носят халаты, платья и костюмы, от блесток и в целом от пестроты которых буквально рябит в глазах. Даже парики, которые носят женщины, созданы из цветов.

Внешняя, даже чрезмерная эффектность сильно контрастирует с общей атмосферой спектакля. «Николаша» — камерная, уютная, в чем-то интимная постановка. До ее манерных героев словно не долетают внешние бури, они гармонично живут в своем мещанском мирке.

Почему надо смотреть? Спектакль Алексея Лелявского буквально воссоздает пугающую мещанскую атмосферу, в которой задыхается главный герой. Где-то совестливый, а где-то нерешительный, человек внезапных импульсов и эмоций, Иванов попадает из одного любовного капкана в другой: ведь он так и не решил для себя, любит ли он Шурочку. Это она сделала за него свой выбор.

Линия Иванова превращается в историю об одиночестве. Только с той разницей, что герой так и не смог это одиночество отстоять. Поэтому в том, как Лелявский решил образ доктора, есть своя логика: если герой не может решить свою судьбу сам, обязательно найдется тот, кто сделает это за тебя.

“Пиноккио” (Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси)

История постановки. Белорусский Оперный, увы, редко работает с произведениями современных композиторов. В репертуаре театра таких спектаклей практически нет: «Доктор Айболит» белоруски Марины Морозовой идет очень-очень редко, «Винни Пух» россиянки Ольги Петровой создан еще в середине прошлого века. К тому же обе эти оперы детские, что само по себе симптоматично: получается, взрослые могут послушать только проверенную временем классику. Есть еще четыре современных балета – вот и все.

Поэтому обращение к музыке Глории Бруни уже само по себе выглядело многообещающим. Эта немецкий композитор написала «Пиноккио» сравнительно недавно, в 2008-м. Оперу уже ставили в театрах Германии и Италии.

"Пиноккио" - совсем новая опера, написанная в XXI веке. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Что на сцене? История о деревянном мальчике, известном на постсоветском пространстве как Буратино, – абсолютно современное произведение, где даже находится место рэпу (кстати, абсолютно оправданному, исходя из развития сюжета и логики спектакля). При этом «Пиноккио» прекрасно адаптирован для детей. В первом акте много диалогов, что позволяет юным зрителям включится в сюжет. Во втором их число уменьшается, и действие становится сквозным.

Минский спектакль получился очень динамичным, ярким. Его жанр можно определить как «детский оперный блокбастер». Важно, что со сцены слышно всех – и взрослых солистов, и хор.

Художник Любовь Сидельникова создает атмосферу сказки: зритель может увидеть Италию и в целом прибрежные южные города с их разлитым в воздухе покоем, солнцем и счастьем; с кукольными домами, которые заняли собой склоны возвышенностей и гор. Обрамляет сцену своеобразная арка, на которой прорисованы пейзажи городов.

Контраст этой идеалистической картине – холод, царящий в старинных неотапливаемые помещениях, откуда так стремится убежать главный герой. Но теплота внешнего мира обманчива, что-то настоящее олицетворяют собой близкие люди. Главному герою необходимо пройти много испытаний, чтобы понять эту простую мысль.

"Пиноккио" специально адаптировали для белорусской сцены. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Почему надо смотреть? Для белорусской постановки «Пиноккио» композитор – по просьбе режиссера Натальи Барановской и дирижера Владимира Оводка – добавила несколько сцен из оригинального текста Коллоди и дописала фрагменты музыки, что повлекло за собой некоторую переработку либретто. Поэтому можно смело говорить, что «Пиноккио» был специально адаптирован для белорусского театра.

Спектакль рассчитан на детей, кому-то из которых он может помочь вылечиться от самоуверенности и эгоизма. Но он адресован и взрослой аудитории. Символично, что в решающий момент Сверчок, который долго наставлял главного героя «на путь истинный», трусит и убегает. Да, Пиноккио попадает в беду в том числе из-за своего поведения. Но ведь ни один ребенок не станет слушать взрослого (в данной ситуации Сверчка), который раздает советы в таком пафосном, слегка занудном стиле. Так спектакль дает шанс для взрослых посмотреть на себя со стороны.

"Сны аб Беларусі" рассказывают о судьбах белорусов в ХХ веке. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проекты ТЮЗа по белорусской классике

В прошлом сезоне Театр юного зрителя осуществил масштабный проект: обратился к белорусской классике. Коллектив под руководством режиссера Владимира Савицкого восстановил свой давний спектакль «Майго юнацтва крылы», посвященный судьбе Кастуся Калиновского, и показал три новые постановки, расчитанные на взрослых. У каждой из них есть свои плюсы, и минусы.

Постановка ТЮЗа "Калі прачнецца Бог" о поэтессе Ларисе Гениуш. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Спектакль режиссера Анны Козловой “Калі прачнецца Бог” посвящен судьбе поэтессы Ларисы Гениуш. Ее биография рассказывается через ее стихи и архивные документы – от детства до возвращения в Беларусь. Спектакль в чем-то наивный, просветительский, достаточно традиционный. Цели, поставленные режиссером, понятны – рассказать о Гениуш, познакомить зрителей с фактами ее биографии, даже реабилитировать ее (для тех, кто еще сомневается). Планку поставлена не самая высокая, но она успешно взята: «Калі прачынаецца Бог» будет интересен самой широкой аудитории.

"Калі прачнецца Бог" показывает Гениуш и молодой, и зрелой писательнцией. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Режиссер Даниил Филиппович, работавший над спектаклем «Палёты ўдваіх», поставил перед собой более серьезные цели. В его постановке рассказывается о поэтах Максиме Богдановиче и Алаизе Пашкевич (Тётке) через их произведения. Часто строки, которые читает один поэт, продолжает другой, и тогда неясно, кто написал стихотворение. Так что в лучших сценах чувствуется полифония, единство творцов, их судеб и текстов. Тогда стихи помогают понять, что «Палёты ўдваіх» – это не просто биография поэтов и не просто удачное прочтение стихов (пусть себе и хороших). Это размышления о судьбе нашей страны, о ее вековых проблемах, о взаимоотношениях власти и народа, о творчестве и творцах.

Спектакль «Палёты ўдваіх» посвящен поэтам Максиму Богдановичу и Тетке. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Третий спектакль – “Сны аб Беларусі” – поставил Владимир Савицкий. Когда-то его постановка с таким же названием шла в Купаловском театре и рассказывала о судьбе Янки Купалы. В этом спектакле Савицкий также обращается к нашему классику, но не через его биографию, а через творчество. Фактически спектакль – это художественный проект, во время которого звучат купаловские стихи: от хрестоматийных до малоизвестных.

Спектакль "Сны аб Беларусі" основан на поэзии Янкі Купалы. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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