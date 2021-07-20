Все на дачу! В Viber появился новый тематический стикерпак “Комсомолки”

Уже середина лета, и дачная тематика на самом пике обсуждения почти в каждой семье. Споры, кто будет копать картошку, а кто – собирать малину, - волновали людей всегда. И сейчас особенно. Ведь дача для многих стала одним из основных отпускных направлений этого лета. Поэтому, мы дарим вам самый веселый стикерпак года! Отправляйте стикеры своим родственникам и друзьям, делайте заготовки на зиму и (главное) - не унывайте!

Сообщество «Комсомольской правды» в Viber насчитывает более 520 тысяч подписчиков, которые ежедневно в режиме реального времени получают последние новости о событиях, происходящих в России и мире.

«Мы стараемся сделать наше приложение еще более удобным, интересным и полезным для любых ситуаций. И мы рады запустить еще один яркий, актуальный и по-настоящему летний стикерпак совместно с Комсомольской Правдой, чтобы у всех наших пользователей было еще больше возможностей для интересного общения», - отметила Мила Рогулина, PR Director Rakuten Viber в странах СНГ.