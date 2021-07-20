Научно доказано: седина может отступить

Чем чаще мачо переживает, тем быстрее он седеет.По сравнению с более спокойными мачо. Фото: Shutterstock

В мире ж есть такое чудо…

Седина украшает мужчину? Нет, конечно. Вопреки популярной присказки, которая придумана явно для того, чтобы их – мужчин - успокоить. Мол, ничего, ничего… Поседели, но не перестали быть мачо.

На самом деле побелевшая шевелюра – хоть местами, хоть целиком – лишь старит. Выдает либо истинный возраст, не зависимо от пола, либо душевные страдания.

Седина напала – счастье пропало, - гласит другая – куда более правильная – «мудрость».

Адекватно оценивая седину, люди издревле ищут способы от нее избавляющие. За несколько веков нашли лишь один – покраситься. Только и он не спасает по вполне очевидной причине – седина вылезает вновь у корней волос, отрастающих со скоростью примерно 10 миллиметров в месяц.

Седина, вылезающая у корней, сводит на нет всю "маскировку". Фото: Shutterstock

Надежда забрезжила в конце прошлого века, когда британский дерматолог Стэнли Комаиш (Stanley Comaish) из Лечебницы королевы Виктории (The Royal Victoria Infirmary, Department of Dermatology) рассказал о феномене, с которым столкнулся лично. В 1972 году он наблюдал мужчину, изрядно поседевшего уже в 38 лет. Часть волос у того остались темными, часть сделались полностью белыми. Как лунь. Но среди них попадались волоски смешанного цвета - белые на концах и темные у корней. Это свидетельствовало о том, что отрастающие у пациента волосы – хотя бы некоторые - обретали свой естественный цвет. То есть, седина из них уходила.

Удивившись «совершенно необычной особенности», дерматолог сделал вывод: при каких-то условиях процесс поседения становится обратимым.

Комаиш свое открытие так и не развил. А потом и вовсе умер. Четыре года назад отчет о его наблюдениях попался на глаза Мартину Пикарду (Martin Picard) из Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center), который увлекся проблемами преждевременной седины.

Размышляя о том, что клетки различных органов нашего тела стареют неравномерно - некоторые начинают проявлять признаки увядания гораздо раньше, чем другие, ученый предположил: и волосы в этом смысле не исключение. Более того, они наглядно демонстрируют неравномерность старения. По сути, служат своего рода индикаторами неких вредоносных процессов в организме. И даже больше: представляют собой носители информации о прошедших биологических событиях подобно годовым кольцам деревьев.

— Волосы вырастают из тела, и кристаллизуясь в твердую, стабильную структуру, хранят память о вашем прошлом, - объясняет ученый.

Седые волосы — это архив прошлого, - пророчески повторял в свое время писатель Эдгар Алан По.

Дорога с двусторонним движением

Не слишком доверяя наблюдениям Комаиша, Пикард все-таки размечтался: найти бы удивительные двухцветные волоски и определить скорость их роста. Тогда, обмерив белые участки и те, которые восстановили свой цвет, можно было бы точно вычислить момент, когда волосок начал седеть. А это позволило бы выяснить, не случилось ли в жизни человека чего-нибудь такого, что могло вызвать подобные изменения.

Страница из отчета Комаиша с представленной на ней фотографией волоса, в который частично вернулся родной цвет.

Из подробностей, о которых сообщает журнал Scientific American (США), следует: Пикард как-то поделился своими мечтами с коллегой по лаборатории. И та сообщила, что далеко за двухцветными волосками ходить не надо. Мол, у нее такие есть. Женщина подошла к зеркалу, выдернула пару и вручила их «мечтателю».

К 2020 году Пикард собрал коллекцию из 397 волосков, частично восстановивших свой цвет, предоставленных 14 людьми – мужчинами и женщинами разного возраста – от 9 до 65 лет. Одних ученый нашел через знакомых, других, размещая объявлениях в газетах и социальных сетях.

Не обошлось без сюрприза. Поступившие образцы люди надергали не только с голов. Находили уникальные волоски и в бородах, и в области гениталий, и рядом. А это убеждало в том, что седина реально отступает – отступает по всему телу.

Исследования, которые Пикард продолжил с десятком примкнувших единомышленников, собранным по разным университетам – США, Германии, Ирландии, Великобритании, позволили, если можно так выразиться, «оцифровать» волоски. То есть, точно соотнести отдельные их участки со временем.

Опрашивая владельцев, ученые обнаружили: в подавляющем большинстве случаев седина нападала в процессе какого-нибудь сильнейшего стресса. И отступала в периоды глубокого спокойствия.

К примеру, пять прядей каштановых волос 35-летнего мужчины, испытывавшего мучительные переживания по поводу трудоустройства, восстановили свой цвет после того, как тот нашел работу, да еще и получил оплачиваемый двухнедельный отпуск. В котором впал в глубокое умиротворение.

У 30-летней черноволосой азиатки протяженность седой пряди соответствовала труднейшему периоду ее жизни, продолжавшегося два месяца, во время которого она развелась и была вынуждена переехать.

Вывод, который ученые недавно сделали в журнале eLife, а предварительно – еще в прошлом году - обнародовали на сервере препринтов bioRxiv: седина – не пожизненный приговор. Цвет волос иной раз может и восстановиться. Это вдохновляет. Но есть и то, что пока огорчает. Из нынешних наблюдений следует: процесс поседения обратим до определенной поры – пока не исполнилось 40 лет, а само оно большей частью - стрессовое, а не старческое.

Чем сердце успокоится

По словам одного из авторов исследования Ральфа Пауса( Ralf Paus), дерматолога из Университета Майами (University of Miami Miller School of Medicine), полученные результаты указываю на то, что «существует окно возможностей, в течение которого процесс поседения, вероятно, гораздо более обратим, чем принято было считать раньше».

В то же время ученые не отрицают, что исключения тоже бывают. О чем свидетельствуют отдельные двухцветные волоски, обнаруженные у двух 65-летних мужчин. Кто знает, может быть и другие найдутся. Поищете, кстати, у себя, ведь ученые намерены продолжить исследования. Ближайшая цель – понять, почему волосы «молодеют», заново обретая свой естественный цвет.

Разобравшись в одном механизме, можно будет взяться и за другие – скорее всего, схожие, которые позволили бы повернуть вспять биологические изменения, происходящие с возрастом в разных органах и тканях. Есть предположение, что и эти процессы обратимы. Хотя бы, частично.

А пока малейшие отклонения в цвете волос, оценить которые уже не проблема благодаря исследованию группы Пикарда, дадут возможность объективно контролировать, насколько эффективны те или иные методы «лечения» старости - из числа уже предложенных.

АЛЬТЕРНАТИВА

Не молодо, но зелено

Занятную перспективу в области избавления от седины, сами того не подозревая, открыли американцы Осаму Симомура (Osamu Shimomura), Мартин Чалфи (Martin Chalfie) и Роджер Тсиен (Roger Tsien), удостоенные в 2008 году Нобелевской премии по химии. В свое время они создали различные формы зеленого светящегося белка.

Сам по себе удивительный белок впервые был обнаружен у медуз еще в 1962 году. Лауреаты его выделили и поняли, какой ген отвечает за свечение. Впоследствии «светоносный» ген научились пересаживать. Получившие его животные начинали светиться, что давало возможность наблюдать за различными процессами в их организмах.

В 2002 году ген медузы удалось внедрить в волосяные мешочки белых мышей, «подцепив» его к аденовирусу, модернизированному таким образом, чтобы тот размножался лишь там – в волосяных клетках.

Пересадкой «светоносного» гена руководил генетик Роберт Хоффман (Robert Hoffman) из онкологического центра AntiCancer в Калифорнии (США). В результате белая шерсть мышей стала зеленой. Волоски не окрасились, а выросли такими зелеными естественным образом. Более того, стали мерцать в темноте.

Мышь, которая стараниями генетиков и Нобелевский лауреатов из белой превратилась в зеленую.

- Почему же крашеная, это мой натуральный цвет! – вправе была бы возразить мышь сомневающимся, если бы могла говорить.

«Натуральные панки», - отзывался о подопытных зверьках Хоффман. И предрекал, что со временем точно так же можно будет «озеленять» и людей, избавляя их от седины. Однако почти 20 лет минуло, а прогноз так и не сбылся. Что не столь уж удивительно – многое из того, что получается с мышами, у людей не работает.

Среди людей находятся энтузиасты, которые вместо седины предпочитают зелень. Но им, в отличие от мышей, приходится краситься. Фото: Shutterstock

ИТОГО

Увы, никакого чудодейственного препарата, избавляющего от седины нет, не было и в ближайшее время не будет. Равно, как и вакцины, предотвращающей потерю волосами цвета от старости.

Возможна, однако, профилактика. Как полагают ученые, волосы подольше сохранят свой натуральный цвет у тех, кто будет вести здоровый образ жизни и меньше нервничать и горевать. Банально? Да. Но попробовать стоит. Хуже то не будет.

СТАРЫЙ, НО ДО СИХ ПОР АКТУАЛЬНЫ АНЕКДОТ

- Доктор, что у вас есть для седых волос?

- Ничего кроме глубокого уважения!