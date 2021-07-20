Норвежских спортсменок оштрафовали за слишком длинные трусы

Спортсменки из сборной Норвегии по пляжному гандболу оштрафованы за то, что вышли на игру в шортах.

Спортсменки из холодной Норвегии, которые приехали на Чемпионат Европы по пляжному гандболу (да, есть такой вид спорта, и да, у скандинавов набралось народу на сборную), отказались от стандартной формы в виде бикини и надели шорты. За такое преступление против красоты их оштрафовали.

Причем федерация пляжного гандбола действовала строго в соответствии с уставом. В правилах прописана форма, значит, надо выходить на матч в ней. Наверняка болельщики только рады, что девушки должны облачаться в облегающий спортивный топ, да еще с глубоким вырезом, и в трусы не шире 10 сантиметров по бокам.

- Мы не планировали устраивать акцию протеста, все получилось спонтанно, - рассказала норвежскому телеканалу NRK Катинка Хальтвик, одна из участниц команды. - Мы не понимаем, зачем нужна такая разница между нашей формой и тем, в чем играют мужчины.

Момент соревнования по женскому пляжному гандболу. Фото: EAST NEWS

Кстати, представителям сильного пола правила предписывают появляться на пляже в шортах не короче 10 сантиметров от колена.

Норвежки и раньше выступали против принятой в их виде спорта формы. Мол, неудобно в таких облегающих трусах бегать и прыгать, да и бывают в жизни женщины определенные периоды, когда такая одежда причиняет дискомфорт. Но спортивные чиновники пока верны букве закона. Как сообщает европейская ассоциация пляжного гандбола, сборную Норвегии оштрафовали за их выходку на полторы тысячи евро.

В женском пляжном гандболе даже фамилии игроков иногда пишут далеко не на майках. Фото: EAST NEWS

Кстати, чаще спортсменки-пляжницы сталкиваются с противоположными проблемами. Так, в феврале этого года получила резонанс история про двух немецких пляжных волейболисток, которые призвали бойкотировать турнир в Дохе. Катарские шейхи решили организовать у себя соревнования, но допустить, чтобы в самом сердце мусульманской страны появились полуголые женщины, на которых бы все смотрели, не могли. И выдали им новую форму: просторные рубахи и что-то вроде шароваров. Когда спортсменки возмутились, им все же разрешили выступать в привычном виде.