Глава МВД представил личному составу своего нового зама Андрея Храпова

Генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации. Фото МВД

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова, который, согласно указу президента от 16 июля 2021 г., назначен заместителем министра внутренних дел.

Новый замминистра будет осуществлять контроль за деятельностью подразделениях Главного управления уголовного розыска, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного управления по противодействию экстремизму, а также в Управлении по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), в оперативно-поисковом бюро Управление оперативно-разыскной информации и НЦБ Интерпола МВД России.

По данным МВД России, Андрей Храпов начал службу в системе МВД России более тридцати лет назад оперуполномоченным в одном из муниципальных округов Москвы. Позже, являясь заместителем начальника ГУУР МВД России, вел линию борьбы с организованной преступностью. С 2016 года, после ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и передачи ее функций Министерству, возглавлял профильный главк.

Колокольцев напомнил Храпову, что в приоритете должна находиться защита бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов и госпрограмм, пресечение преступлений в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах страны, любых проявлений экстремизма, борьба с распространением наркотиков и киберхищениями и работа с национальными диаспорами.

- Нужно своевременно пресекать попытки распространения деструктивной идеологии. И что особенно важно – оградить от ее негативного влияния молодежь. Не допускать разжигания межнациональной розни и религиозной нетерпимости, - подчеркнул министр.

Поздравляя Андрея Ивановича с высоким назначением министр также выразил благодарность его предшественнику - Михаилу Георгиевичу Ваничкину за "многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка в стране". В мае генерал-полковнику Ваничкину исполнилось 65 лет.