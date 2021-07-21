Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 11:34

World of Warships совместно с администрацией города Кронштадт создали граффити ко дню ВМФ

Популярная онлайн игра о морских сражениях World of Warships от Wargaming совместно с администрацией города Кронштадт создали граффити, приуроченную ко дню ВМФ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Граффити появилась на территории парка Инчхон. За реализацию проекта отвечала творческая ассоциация «Graffiti Russia», объединившая лучших художников России. Появление граффити приурочено к 325-летнему юбилею основания российского флота.

Фото: World of Warships: проект команды World of Warships и Graffiti Russia

Фото: World of Warships: проект команды World of Warships и Graffiti Russia

Данный проект стал еще одним шагом сохранения и популяризации военно-морской тематики от World of Warships. Граффити выполнена в цветах аквамарин. Под сенью Андреевского флага и флага ВМФ СССР предстали российский адмирал Николай Оттович фон Эссен и адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Эти великие адмиралы внесли весомый вклад в развитие российского флота времен российской империи и Советского союза. С началом Первой мировой войны Адмирал фон Эссен был назначен командующим флотом Балтийского моря (1914—1915). Под руководством Н. О. фон Эссена флот осуществил быструю мобилизацию, развертывание и постановку минных заграждений, что устранило риск внезапного удара и позволило сковать более сильного противника.

Фото: World of Warships: проект команды World of Warships и Graffiti Russia

Фото: World of Warships: проект команды World of Warships и Graffiti Russia

К началу Великой Отечественной Войны Николай Герасимович Кузнецов внес существенный вклад в усиление боевой мощи и в повышение боеготовности сил ВМФ. В ночь на 22 июня 1941г. он отдал приказ о приведении флотов в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандования, после войны вошел в состав Государственного комитета обороны и в качестве Военно-морского министра СССР командовал флотом. В 1944 году Кузнецову присвоено воинское звание Адмирала флота, что соответствовало званию Маршала Советского Союза. А в 1945 году Николаю Герасимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Основу композиции граффити составили крейсеры «Молотов» и «Аврора». Крейсер «Аврора» знаменит как один из главных символов Октябрьской революции: холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Помимо этого крейсер участвовал в русско-японской войне, в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением, а также принимал участие в Первой мировой войне. «Молотов» — советский лёгкий крейсер проекта 26-бис, участник Великой Отечественной войны. Героически оборонял Севастополь, доставлял боеприпасы и эвакуировал раненых.

В 2021 году исполняется 325 лет российскому флоту. Создание регулярного военного флота напрямую связано с именем Петра I и указом Боярской думы 1696 г. "Морским судам быть!". С тех пор флот играет серьезнейшую роль в развитии российского государства. Команда разработчиков World of Warships вносит значительный вклад в сохранение и популяризацию военно-морской тематики, и появление граффити в кронштадском парке Инчхон стало еще одним значимым проектом.

За реализацию граффити отвечает "Graffiti Russia" - яркая и творческая граффити команда в России, победитель многих граффити фестивалей. Каждый рисунок команды "Graffiti Russia" становится произведением искусства. Команде "Graffiti Russia" 12 лет и за это время ими было создано более 1650 работ.

БИЗНЕС-ПРЕСС