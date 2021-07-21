World of Warships совместно с администрацией города Кронштадт создали граффити ко дню ВМФ

Граффити появилась на территории парка Инчхон. За реализацию проекта отвечала творческая ассоциация «Graffiti Russia», объединившая лучших художников России. Появление граффити приурочено к 325-летнему юбилею основания российского флота.

Фото: World of Warships: проект команды World of Warships и Graffiti Russia

Данный проект стал еще одним шагом сохранения и популяризации военно-морской тематики от World of Warships. Граффити выполнена в цветах аквамарин. Под сенью Андреевского флага и флага ВМФ СССР предстали российский адмирал Николай Оттович фон Эссен и адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Эти великие адмиралы внесли весомый вклад в развитие российского флота времен российской империи и Советского союза. С началом Первой мировой войны Адмирал фон Эссен был назначен командующим флотом Балтийского моря (1914—1915). Под руководством Н. О. фон Эссена флот осуществил быструю мобилизацию, развертывание и постановку минных заграждений, что устранило риск внезапного удара и позволило сковать более сильного противника.

Фото: World of Warships: проект команды World of Warships и Graffiti Russia

К началу Великой Отечественной Войны Николай Герасимович Кузнецов внес существенный вклад в усиление боевой мощи и в повышение боеготовности сил ВМФ. В ночь на 22 июня 1941г. он отдал приказ о приведении флотов в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Во время войны Кузнецов был членом Ставки Верховного Главнокомандования, после войны вошел в состав Государственного комитета обороны и в качестве Военно-морского министра СССР командовал флотом. В 1944 году Кузнецову присвоено воинское звание Адмирала флота, что соответствовало званию Маршала Советского Союза. А в 1945 году Николаю Герасимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Основу композиции граффити составили крейсеры «Молотов» и «Аврора». Крейсер «Аврора» знаменит как один из главных символов Октябрьской революции: холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Помимо этого крейсер участвовал в русско-японской войне, в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившемся Цусимским сражением, а также принимал участие в Первой мировой войне. «Молотов» — советский лёгкий крейсер проекта 26-бис, участник Великой Отечественной войны. Героически оборонял Севастополь, доставлял боеприпасы и эвакуировал раненых.

В 2021 году исполняется 325 лет российскому флоту. Создание регулярного военного флота напрямую связано с именем Петра I и указом Боярской думы 1696 г. "Морским судам быть!". С тех пор флот играет серьезнейшую роль в развитии российского государства. Команда разработчиков World of Warships вносит значительный вклад в сохранение и популяризацию военно-морской тематики, и появление граффити в кронштадском парке Инчхон стало еще одним значимым проектом.

За реализацию граффити отвечает "Graffiti Russia" - яркая и творческая граффити команда в России, победитель многих граффити фестивалей. Каждый рисунок команды "Graffiti Russia" становится произведением искусства. Команде "Graffiti Russia" 12 лет и за это время ими было создано более 1650 работ.