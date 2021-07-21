Анекдоты: Начальник овощебазы провозгласил себя моркобароном

- Отвали от меня, урод! - позвала она.

* * *

Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми организациями.

* * *

Сценарий для следующего «Терминатора».

Терминатор попадает в Россию, где у него из-за мороза садится батарея. Последнее, что он слышит, - чьи-то слова: «Опа! Да тут килограмм пятьдесят медяшки будет!»

* * *

Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.

- Ого! - восклицает служащая. - Это все ваши?

- Да, они все мои... - И говорит:

- Садись, Вася.

Дети занимают места.

Служащая:

- Мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.

- Здесь все просто, - отвечает мама. - Мальчиков зовут Василий, а девочек - Василиса.

- Вы серьезно? Они все Васи?

- Да, и это очень облегчает жизнь. По утрам я кричу им: «Вася!» - и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: «Вася!» - и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!

Соцработница в изумлении:

- А если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?!

- Ну, тогда я зову их по фамилии.

* * *

- Давай встретимся в центре!

- А как я тебя узнаю?

- Я буду ехать на электросамокате и сбивать всех прохожих.

- Но как я тебя узнаю?

* * *

Настоящий отпуск - это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

* * *

Перелеты в экономклассе - самый дорогой способ почувствовать себя нищим.

* * *

Директор из-за ковида запретил рукопожатия в офисе под угрозой штрафа в 5000. Теперь сотрудники при встрече просто целуются.

* * *

Автосалон «Порше» открывается в 8 утра, чтобы те, кому на завод к 9, успели купить машину до работы.

* * *

Помните, когда к доктору Айболиту принесли зайчика, которому трамвайчиком отрезало лапки, он пришил ему новые лапки.

Внимание, знатоки, вопрос: а где он их взял?

* * *

Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы его хоть раз вызвали просто починить кран!