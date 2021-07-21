Анекдоты: Начальник овощебазы провозгласил себя моркобароном

- Отвали от меня, урод! - позвала она.
* * *
Достоевский в лице Раскольникова показал, как раньше поступали с микрозаймовыми организациями.
* * *
Сценарий для следующего «Терминатора».
Терминатор попадает в Россию, где у него из-за мороза садится батарея. Последнее, что он слышит, - чьи-то слова: «Опа! Да тут килограмм пятьдесят медяшки будет!»
* * *
Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя за собой 15 детей.
- Ого! - восклицает служащая. - Это все ваши?
- Да, они все мои... - И говорит:
- Садись, Вася.
Дети занимают места.
Служащая:
- Мне нужно вас зарегистрировать. Назовите, пожалуйста, имена детей.
- Здесь все просто, - отвечает мама. - Мальчиков зовут Василий, а девочек - Василиса.
- Вы серьезно? Они все Васи?
- Да, и это очень облегчает жизнь. По утрам я кричу им: «Вася!» - и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я тоже кричу: «Вася!» - и они все приходят. Когда я делаю замечание, они все перестают баловаться. По-моему, это замечательная идея!
Соцработница в изумлении:
- А если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех сразу?!
- Ну, тогда я зову их по фамилии.
* * *
- Давай встретимся в центре!
- А как я тебя узнаю?
- Я буду ехать на электросамокате и сбивать всех прохожих.
- Но как я тебя узнаю?
* * *
Настоящий отпуск - это когда ты покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.
* * *
Перелеты в экономклассе - самый дорогой способ почувствовать себя нищим.
* * *
Директор из-за ковида запретил рукопожатия в офисе под угрозой штрафа в 5000. Теперь сотрудники при встрече просто целуются.
* * *
Автосалон «Порше» открывается в 8 утра, чтобы те, кому на завод к 9, успели купить машину до работы.
* * *
Помните, когда к доктору Айболиту принесли зайчика, которому трамвайчиком отрезало лапки, он пришил ему новые лапки.
Внимание, знатоки, вопрос: а где он их взял?
* * *
Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы его хоть раз вызвали просто починить кран!