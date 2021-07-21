На автозаводе в Калужской области запущено новое производство автомобилей

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

На заводе Владиславу Шапше и Веронике Никишиной показали модели автомобилей брендов Peugeot, Citroёn, Opel, которые уже выпускают в Калужской области для поставки на российский рынок и для экспорта в европейские страны. В модельный ряд входят микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны.

В нынешнем году Stellantis запустил на калужском заводе целый ряд ключевых производственных проектов. После старта новой платформы по производству мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийной сборкой экспортно-ориентированных дизельных двигателей, компания в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила объемы производства в два раза

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Ещё одним новым проектом Stellantis станет создание экспортного хаба на базе «ПСМА Рус» по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки стартуют уже во второй половине 2021 года.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Помимо этого еще до завершения следующего года завод приступит к выпуску автомобиля Scudo (бренда Fiat Professional).

«В ближайшие несколько лет мы расширим гамму продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat Professional. А уже в этом году, с наращиванием и развертыванием производственных мощностей, мы создаем 1 000 новых рабочих мест в калужском регионе», – отметил во время открытия производства старший вице-президент Stellantis, глава региона Ксавье Дюшман, – «Мы видим огромный потенциал российского автомобильного рынка. Наша цель – выйти по экспорту автомобилей на 1 место в Европе».

Вероника Никишина приветствовала намерения компании стать экспортером «номер один» в Европе и выбор Калужской области как территории для создания хаба. Также она отметила отличные условия, созданные для инвестиций и существенную поддержку региональной власти.

«Уверена, что запуск новых проектов концерна Stellantis расширит экспортный потенциал по линии автопрома не только Калужского региона, но и России в целом. РЭЦ готов принять активное участие в формировании общей стратегии развития экспорта производственной площадки ПСМА в России. Предстоит большая совместная работа. Мы готовы предоставить компании все необходимые меры поддержки экспортной деятельности», – отметила Вероника Олеговна.

Успешного воплощения задуманных проектов пожелал сотрудникам предприятия губернатор Калужской области Владислав Шапша: «Они обеспечат стабильный долгосрочный рост выпуска автомобилей, поднимут локализацию производства. Дополнительную загрузку получат производители автокомпонентов. Для нас важно, когда наши автопроизводители заявляют о серьезных намерениях стать экспортерами «номер один» в Европе. В нашем регионе вы обязательно достигнете тех результатов, которых ждете. И то, что сегодня еще 1000 человек получат рабочие места здесь – это очень значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы».

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области

Надо добавить, транснациональная корпорация по производству автомобилей была образована в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. Ее часть – калужский автозавод ПСМА Рус.