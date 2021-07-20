Леонид Рошаль, Доктор Мира: За ложь в СМИ - о том, что люди умирают, привившись против коронавируса - надо наказывать

Леонид Рошаль.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
- Леонид Михайлович, в России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования. На сей счёт есть обращение некоего Петрова (это зам. председателя Общественной палаты Ленинградской области) к министру юстиции Чуйченко. Речь идет «о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям...»
- Эту проблему надо разделить на две части.
Первая – предложения о наказании (штрафы или еще что-то) людей, которые не привились.
Я категорически против этого, считаю, что народ надо убеждать.
Если мы наказываем рублем или еще чем-то, мы только злим народ. Надо упорно продолжать проводить умную политику и умные доказательства того, что прививаться нужно. И я готов поддержать этот тезис.
Я привился дважды, но... организм недостаточно хорошо отреагировал в плане антител. После этого сейчас привился третий раз «Спутником», как в первые два раза.
Не будет ответа, привьюсь третий, четвертый раз. Но, таким образом, буду добиваться, чтобы антитела у меня появились.
(При этом обязательно - соблюдение масочного, дистанционного режима и так далее. Это очень надо.)
Второй вопрос касается фейков. За фейки, считаю, нужно наказывать. Если люди в прессе начинают говорить о том, что умирает каждый человек, которому делали прививку «Спутник» или какую-то другую, если это ложь, - за это нужно наказывать.
Наказывать нужно за ложь.
Я против всех этих фейков и недостоверной информации.
А в отношении наказания тех, кто, по своим личным убеждениям, решил не прививаться, никаких наказаний не должно быть. Нужно продолжать работать с народом и разъяснять необходимость и полезность вакцинации.
- А если призывы - к отказу? Ведь как бывает? Я знаю пример, когда человек полгода в соцсетях призывал, что не верьте докторам, не верьте тому же Рошалю и другим: типа - не прививайтесь. А потом, когда почувствовал, что жареным запахло, он привился потихонечку. За призывы надо наказывать?
- Я такую статистику не знаю, но за недостоверные призывы людей по головке гладить не нужно, это точно совершенно. Это то же самое, что дезинформация.
- Во Франции объявили четвертую волну коронавируса. Нам она грозит?
- Зачем вы, Александр, задаете такой вопрос?
- Не надо?
- Ну, кто знает? Думали сначала, будет одна волна, потом - вторая, потом - третья...
Но нет инфекции, которая продолжается вечно. Конечно, она закончится, и, конечно, выработают достаточно подходов (лечебных, профилактических), для того, чтобы справиться и с этой инфекцией тоже. Я оптимист.
- Еще один вопрос разрешите? Некоторые считают, что уже 60% у нас в России «проэпидемичены» (кто привился, кто переболел), а другие говорят, что только 30. У вас личное мнение какое?
- Думаю, что не 60, это точно. Полагаю, где-то в пределах до 30 или 30. Есть официальная статистика, но не 60, это точно совершенно.
- Ну, вы оптимист, и вы из нас тоже сделали оптимистов. Спасибо вам огромное за это..
- Я вам желаю здоровья. И слушателям, читателям – здоровья.
- Спасибо вам огромное.
- Пока. Прививайтесь.
- Я привился на днях.
- Вот и молодец…
- Где-то осенью мы переболели, были антитела. Но потом доктора сказали, что надо «добавить».
- И молодцы, что привились. Здоровья вам.
- До свидания, Леонид Михайлович. Здоровья!
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